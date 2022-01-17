قائد القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" يهدد الإمارات بعد هجوم مفاجئ بطائرات مسيرة

وقال المشير الركن مهدي المشاط، "إذا استمر العدوان والسعي لاحتلال هذا البلد (اليمن) فإن هذا سيشكل في المستقبل مخاطر على الاقتصاد والاستثمار في الإمارات"، مبارك ما سماه "عملية القوات المسلحة في العمق الإماراتي".وقالت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، إنها شنت هجوما على دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح.من جهته أعلن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية باليمن، رصد ومتابعة "تصعيد عدائي" من جماعة "أنصار الله"، لافتًا إلى أنه تم رصد انطلاق مسيرات مفخخة من مطار صنعاء باليمن.كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية.وأضاف التحالف "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
هدد قائد القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من الهجمات، وذلك بعد هجوم مفاجئ على أبوظبي بطائرات مسيرة مفخخة.
وقال المشير الركن مهدي المشاط، "إذا استمر العدوان والسعي لاحتلال هذا البلد (اليمن) فإن هذا سيشكل في المستقبل مخاطر على الاقتصاد والاستثمار في الإمارات"، مبارك ما سماه "عملية القوات المسلحة في العمق الإماراتي".
#المسيرة_عاجل | القائد الأعلى للقوات المسلحة : إذا استمر هذا العدوان ومسلسل جرائمه والسعي لاحتلال هذا البلد فإن هذا سيشكل في المستقبل مخاطر حقيقية على الاقتصاد والاستثمار في #الإمارات