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https://arabic.sputniknews.com/20220117/قدرات-المقاتلة-التركية-حورجيت-بعد-إعلان-بدء-إنتاجها-على-نطاق-واسع-1056441252.html
قدرات المقاتلة التركية "حورجيت" بعد إعلان بدء إنتاجها على نطاق واسع
قدرات المقاتلة التركية "حورجيت" بعد إعلان بدء إنتاجها على نطاق واسع
تصنف طائرة "حورجيت" التركية ضمن الطائرات الهجومية الخفيفة، وهي مصممة لتكون طائرة تدريب ذات قدرات قتالية. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T15:25+0000
2022-01-17T15:25+0000
2022-01-17T15:26+0000
رصد عسكري
أخبار تركيا اليوم
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وأعلنت تركيا بدء الإنتاج الضخم للطائرة، خلال الشهر الجاري، وهي طائرة بدأ تطويرها محليا منذ 2018 واستكملت مراحل التجارب.ويقول موقع شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" إن طائرة "حورجيت" هي طائرة بمحرك واحد ومقعدين ومزودة بأحدث تقنيات الطيران لتناسب مهام التدريب على قيادة المقاتلات الحديثة.وتتميز طائرة حورجيت بأن نسختها القتالية مزودة بمجموعة متنوعة من الأسلحة والتقنيات الخاصة بالمعارك الحربية، بحسب تقرير عن الطائرة أورده الموقع الرسمي لشركة "توساش" التركية.وتهدف تركيا من تصميم طائرة "حورجيت" إلى استبدال طائرات التدريب القديمة بطرازات جديدة من الطائرات، التي تمتلك تقنيات تناسب مهام التدريب على قيادة المقاتلات المتطورة وخاصة مقاتلات الجيل الخامس.ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟ما هو أداء الطائرة؟ويمكن للطائرة القيام بمجموعة متنوعة من المهام العسكرية التي تجعلها صالحة للمهام التدريبية والقتالية على السواء:يذكر أنه كان من المقرر أن تقوم الطائرة بأول رحلة جوية في 2022، لكن لا توجد تفاصيل عن حجم الطائرات التي سيتم إنتاجها وفقا لخطة إنتاج الطائرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/تركيا-تبدأ-الإنتاج-الضخم-لطائرتها-الهجومية-الخفيفة-حورجيت-1056262716.html
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رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم
قدرات المقاتلة التركية "حورجيت" بعد إعلان بدء إنتاجها على نطاق واسع 15:25 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 15:26 GMT 17.01.2022)
تصنف طائرة "حورجيت" التركية ضمن الطائرات الهجومية الخفيفة، وهي مصممة لتكون طائرة تدريب ذات قدرات قتالية.
وأعلنت تركيا بدء الإنتاج الضخم للطائرة، خلال الشهر الجاري، وهي طائرة بدأ تطويرها محليا منذ 2018 واستكملت مراحل التجارب.
ويقول موقع شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" إن طائرة "حورجيت" هي طائرة بمحرك واحد ومقعدين ومزودة بأحدث تقنيات الطيران لتناسب مهام التدريب على قيادة المقاتلات الحديثة.
وتتميز
طائرة حورجيت
بأن نسختها القتالية مزودة بمجموعة متنوعة من الأسلحة والتقنيات الخاصة بالمعارك الحربية،
بحسب تقرير عن الطائرة
أورده الموقع الرسمي لشركة "توساش" التركية.
وتهدف تركيا من تصميم طائرة "حورجيت" إلى استبدال طائرات التدريب القديمة بطرازات جديدة من الطائرات، التي تمتلك تقنيات تناسب مهام التدريب على قيادة
المقاتلات المتطورة
وخاصة مقاتلات الجيل الخامس.
ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟
المسافة بين طرفي الجناحين: 9.5 متر.
مساحة الجناح: 35 مترا مربعا.
ما هو أداء الطائرة؟
أقصى ارتفاع تحليق: 13 ألفا و716 مترا.
المدى: ألفان و222 كيلومترا.
السرعة القصوى: 1.4 ماخ (نحو 1700 كلم/ س).
ويمكن للطائرة القيام بمجموعة متنوعة من المهام العسكرية التي تجعلها صالحة للمهام التدريبية والقتالية على السواء:
طائرة تدريب لتعلم قيادة
المقاتلات الحربية
.
مهاجمة خفيفة لمهام الدعم الجوي القريب.
الدوريات الجوية (مسلحة أو غير مسلحة).
يذكر أنه كان من المقرر أن تقوم الطائرة بأول رحلة جوية في 2022، لكن لا توجد تفاصيل عن حجم الطائرات التي سيتم إنتاجها وفقا لخطة إنتاج الطائرة.