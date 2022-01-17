تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/قدرات-المقاتلة-التركية-حورجيت-بعد-إعلان-بدء-إنتاجها-على-نطاق-واسع-1056441252.html
قدرات المقاتلة التركية "حورجيت" بعد إعلان بدء إنتاجها على نطاق واسع
قدرات المقاتلة التركية "حورجيت" بعد إعلان بدء إنتاجها على نطاق واسع
تصنف طائرة "حورجيت" التركية ضمن الطائرات الهجومية الخفيفة، وهي مصممة لتكون طائرة تدريب ذات قدرات قتالية. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T15:25+0000
2022-01-17T15:26+0000
رصد عسكري
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/10/1056262672_0:69:3073:1797_1920x0_80_0_0_36c76fef6e2d61c85e686359692e02a3.jpg
وأعلنت تركيا بدء الإنتاج الضخم للطائرة، خلال الشهر الجاري، وهي طائرة بدأ تطويرها محليا منذ 2018 واستكملت مراحل التجارب.ويقول موقع شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" إن طائرة "حورجيت" هي طائرة بمحرك واحد ومقعدين ومزودة بأحدث تقنيات الطيران لتناسب مهام التدريب على قيادة المقاتلات الحديثة.وتتميز طائرة حورجيت بأن نسختها القتالية مزودة بمجموعة متنوعة من الأسلحة والتقنيات الخاصة بالمعارك الحربية، بحسب تقرير عن الطائرة أورده الموقع الرسمي لشركة "توساش" التركية.وتهدف تركيا من تصميم طائرة "حورجيت" إلى استبدال طائرات التدريب القديمة بطرازات جديدة من الطائرات، التي تمتلك تقنيات تناسب مهام التدريب على قيادة المقاتلات المتطورة وخاصة مقاتلات الجيل الخامس.ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟ما هو أداء الطائرة؟ويمكن للطائرة القيام بمجموعة متنوعة من المهام العسكرية التي تجعلها صالحة للمهام التدريبية والقتالية على السواء:يذكر أنه كان من المقرر أن تقوم الطائرة بأول رحلة جوية في 2022، لكن لا توجد تفاصيل عن حجم الطائرات التي سيتم إنتاجها وفقا لخطة إنتاج الطائرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/تركيا-تبدأ-الإنتاج-الضخم-لطائرتها-الهجومية-الخفيفة-حورجيت-1056262716.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/10/1056262672_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_426c27bd5f35fa9f55101f9daf394465.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم

قدرات المقاتلة التركية "حورجيت" بعد إعلان بدء إنتاجها على نطاق واسع

15:25 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 15:26 GMT 17.01.2022)
© AFP 2021 / OZAN KOSEطائرة حورجيت التركية - طائرة تدريب ومقاتلة خفيفة
طائرة حورجيت التركية - طائرة تدريب ومقاتلة خفيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© AFP 2021 / OZAN KOSE
تابعنا عبر
تصنف طائرة "حورجيت" التركية ضمن الطائرات الهجومية الخفيفة، وهي مصممة لتكون طائرة تدريب ذات قدرات قتالية.
وأعلنت تركيا بدء الإنتاج الضخم للطائرة، خلال الشهر الجاري، وهي طائرة بدأ تطويرها محليا منذ 2018 واستكملت مراحل التجارب.
طائرة حورجيت التركية - طائرة تدريب ومقاتلة خفيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
تركيا تبدأ الإنتاج الضخم لطائرتها الهجومية الخفيفة "حورجيت"
أمس, 10:33 GMT
ويقول موقع شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" إن طائرة "حورجيت" هي طائرة بمحرك واحد ومقعدين ومزودة بأحدث تقنيات الطيران لتناسب مهام التدريب على قيادة المقاتلات الحديثة.
وتتميز طائرة حورجيت بأن نسختها القتالية مزودة بمجموعة متنوعة من الأسلحة والتقنيات الخاصة بالمعارك الحربية، بحسب تقرير عن الطائرة أورده الموقع الرسمي لشركة "توساش" التركية.
وتهدف تركيا من تصميم طائرة "حورجيت" إلى استبدال طائرات التدريب القديمة بطرازات جديدة من الطائرات، التي تمتلك تقنيات تناسب مهام التدريب على قيادة المقاتلات المتطورة وخاصة مقاتلات الجيل الخامس.

ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟

الطول: 13.6 متر.
المسافة بين طرفي الجناحين: 9.5 متر.
مساحة الجناح: 35 مترا مربعا.
الارتفاع: 5.1 متر.

ما هو أداء الطائرة؟

أقصى ارتفاع تحليق: 13 ألفا و716 مترا.
المدى: ألفان و222 كيلومترا.
السرعة القصوى: 1.4 ماخ (نحو 1700 كلم/ س).

ويمكن للطائرة القيام بمجموعة متنوعة من المهام العسكرية التي تجعلها صالحة للمهام التدريبية والقتالية على السواء:

طائرة تدريب لتعلم قيادة المقاتلات الحربية.
مهاجمة خفيفة لمهام الدعم الجوي القريب.
الدوريات الجوية (مسلحة أو غير مسلحة).
يذكر أنه كان من المقرر أن تقوم الطائرة بأول رحلة جوية في 2022، لكن لا توجد تفاصيل عن حجم الطائرات التي سيتم إنتاجها وفقا لخطة إنتاج الطائرة.
© Sputnik12 معلومة عن صواريخ حصار إيه التركية
12 معلومة عن صواريخ حصار إيه التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
12 معلومة عن صواريخ حصار إيه التركية
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:59 GMT"العدل الألمانية" تقدم مشروع قانون يلغي "قانون الإجهاض"
15:57 GMTلافروف ساخرا من وجود 18 سيناريو رد أمريكي: يوجد منافسة بين أجهزتهم لابتكارها
15:55 GMTالرئيس الأوكراني السابق يغفو خلال محاكمته بتهمة الخيانة العظمى... فيديو
15:54 GMTعلاء مبارك يشن هجوما على عمرو أديب بعد إعلان وصيته
15:52 GMTمجلس السيادة السوداني يقرر تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة "التهديدات المحتملة"
15:51 GMTمزاد بدبي يعرض لأول مرة ألماسة سوداء مدرجة في موسوعة "غينيس"... فيديو وصور
15:49 GMTشركة تطلب موظفا يعاني من الأرق مقابل 250 دولارا في الساعة
15:46 GMTما هي قدرات منظومة "غيبكا - إس" الروسية؟
15:40 GMTستيفاني ويليامز تؤكد أنها تضغط من أجل إجراء انتخابات في ليبيا في يونيو المقبل
15:32 GMTوزير الخارجية المصري ونظيره المغربي يتبادلان الرؤى حول القضايا الإقليمية بالمنطقة
15:31 GMTمنظمة أممية تحذر من تباطؤ انتعاش سوق العمل العالمي
15:30 GMTنقل الناطق الرسمي للحكومة الصومالية إلى تركيا للعلاج بعد استهدافه بهجوم انتحاري
15:25 GMTقدرات المقاتلة التركية "حورجيت" بعد إعلان بدء إنتاجها على نطاق واسع
15:23 GMTالبرلمان العربي يدين اعتداء "ميليشيا الحوثي الإرهابية" على الإمارات
15:20 GMTمسؤول: هيئة محطات الطاقة النووية المصرية تنتظر إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية بالضبعة
15:18 GMT"الوزاراء الكويتي" يتخذ قرارا جديدا بخصوص القادمين إلى البلاد
15:14 GMTبسمة تصاب بكورونا... وتطلق هذا التكهن بشأن الفيروس التاجي
15:10 GMTمؤشر على عودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية
15:09 GMTأردوغان في زيارة رسمية لألبانيا
15:07 GMT"أشباه الحمير" أول حيوانات هجينة رباها الإنسان السوري قبل آلاف السنين... صور