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https://arabic.sputniknews.com/20220117/قطر-تدين-بشدة-الهجوم-على-أبوظبي-وتعتبر-استهداف-المنشآت-المدنية-عملا-إرهابيا-1056444772.html
قطر تدين بشدة الهجوم على أبوظبي وتعتبر استهداف المنشآت المدنية عملا إرهابيا
قطر تدين بشدة الهجوم على أبوظبي وتعتبر استهداف المنشآت المدنية عملا إرهابيا
أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف منشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T16:17+0000
2022-01-17T16:17+0000
العالم العربي
أنصار الله
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الاثنين أن "استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملا إرهابيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".وجددت الوزارة موقف قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، معبرة عن تمنياتها لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالأمان والاستقرار.وأعلنت شرطة مدينة أبو ظبي الإماراتية، اليوم الاثنين، عن انفجار 3 صهاريج لنقل المحروقات في منطقة المصفح، إلى جانب اندلاع حريق بمنطقة الإنشاءات الجديدة بمطار أبو ظبي.وقالت الشرطة إن 3 أشخاص ماتوا وأصيب 6 آخرون في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح.وأضافت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون مسيرات تسببت بالانفجار والحريق.من جهته أعلن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية باليمن، رصد ومتابعة "تصعيد عدائي" من جماعة "أنصار الله"، لافتًا إلى أنه تم رصد انطلاق مسيرات مفخخة من مطار صنعاء باليمن.كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية.وأضاف التحالف "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وهدد قائد القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" دولة الإمارات بمزيد من الهجمات.وقال المشير الركن مهدي المشاط، "إذا استمر العدوان والسعي لاحتلال هذا البلد (اليمن) فإن هذا سيشكل في المستقبل مخاطر على الاقتصاد والاستثمار في الإمارات"، مبارك ما سماه "عملية القوات المسلحة في العمق الإماراتي".
https://arabic.sputniknews.com/20220117/قائد-القوات-المسلحة-التابعة-لـأنصار-الله-يهدد-الإمارات-بعد-هجوم-خطير-ومفاجئ-بطائرات-مسيرة-1056441170.html
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العالم العربي, أنصار الله, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

قطر تدين بشدة الهجوم على أبوظبي وتعتبر استهداف المنشآت المدنية عملا إرهابيا

16:17 GMT 17.01.2022
© AFP 2021 / Karim Sahibولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، وولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في معرض دبي للطيران لعام 2019، 17 نوفمبر 2019
ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، وولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في معرض دبي للطيران لعام 2019، 17 نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© AFP 2021 / Karim Sahib
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أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف منشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الاثنين أن "استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملا إرهابيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".
وجددت الوزارة موقف قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، معبرة عن تمنياتها لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالأمان والاستقرار.
وأعلنت شرطة مدينة أبو ظبي الإماراتية، اليوم الاثنين، عن انفجار 3 صهاريج لنقل المحروقات في منطقة المصفح، إلى جانب اندلاع حريق بمنطقة الإنشاءات الجديدة بمطار أبو ظبي.
وقالت الشرطة إن 3 أشخاص ماتوا وأصيب 6 آخرون في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح.
وأضافت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون مسيرات تسببت بالانفجار والحريق.
من جهته أعلن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية باليمن، رصد ومتابعة "تصعيد عدائي" من جماعة "أنصار الله"، لافتًا إلى أنه تم رصد انطلاق مسيرات مفخخة من مطار صنعاء باليمن.
حريق في منشأة أرامكو السعودية بعد قصف طائرات مسيرة من قبل أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
قائد القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" يهدد الإمارات بعد هجوم مفاجئ بطائرات مسيرة
15:06 GMT
كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية.
وأضاف التحالف "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وهدد قائد القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" دولة الإمارات بمزيد من الهجمات.
وقال المشير الركن مهدي المشاط، "إذا استمر العدوان والسعي لاحتلال هذا البلد (اليمن) فإن هذا سيشكل في المستقبل مخاطر على الاقتصاد والاستثمار في الإمارات"، مبارك ما سماه "عملية القوات المسلحة في العمق الإماراتي".
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