قطر تدين بشدة الهجوم على أبوظبي وتعتبر استهداف المنشآت المدنية عملا إرهابيا

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الاثنين أن "استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملا إرهابيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".وجددت الوزارة موقف قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، معبرة عن تمنياتها لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالأمان والاستقرار.وأعلنت شرطة مدينة أبو ظبي الإماراتية، اليوم الاثنين، عن انفجار 3 صهاريج لنقل المحروقات في منطقة المصفح، إلى جانب اندلاع حريق بمنطقة الإنشاءات الجديدة بمطار أبو ظبي.وقالت الشرطة إن 3 أشخاص ماتوا وأصيب 6 آخرون في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح.وأضافت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون مسيرات تسببت بالانفجار والحريق.من جهته أعلن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية باليمن، رصد ومتابعة "تصعيد عدائي" من جماعة "أنصار الله"، لافتًا إلى أنه تم رصد انطلاق مسيرات مفخخة من مطار صنعاء باليمن.كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية.وأضاف التحالف "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وهدد قائد القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" دولة الإمارات بمزيد من الهجمات.وقال المشير الركن مهدي المشاط، "إذا استمر العدوان والسعي لاحتلال هذا البلد (اليمن) فإن هذا سيشكل في المستقبل مخاطر على الاقتصاد والاستثمار في الإمارات"، مبارك ما سماه "عملية القوات المسلحة في العمق الإماراتي".
كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية.
وأضاف التحالف "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وهدد قائد القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" دولة الإمارات بمزيد من الهجمات.
وقال المشير الركن مهدي المشاط، "إذا استمر العدوان والسعي لاحتلال هذا البلد (اليمن) فإن هذا سيشكل في المستقبل مخاطر على الاقتصاد والاستثمار في الإمارات"، مبارك ما سماه "عملية القوات المسلحة في العمق الإماراتي".