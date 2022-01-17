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قوى الحرية والتغيير السودانية تدعو إلى عصيان مدني شامل
قوى الحرية والتغيير السودانية تدعو إلى عصيان مدني شامل
أطلقت قوى الحرية والتغيير السودانية المعارضة، دعوة لبدء عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتبارا من غد الثلاثاء، ردا على سقوط قتلى من المتظاهرين. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T18:09+0000
2022-01-17T18:43+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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جاء ذلك في بيان على صفحتها، غير الرسمية، على "تويتر"، اليوم الاثنين، أشارت فيه إلى أن الهدف من العصيان المدني هو تجميع القوى الثورية وتوحيدها والاستعداد لما وصفته بـ "المعركة الحاسمة لإسقاط سلطة الانقلاب".وأصدرت قوى "الحرية والتغيير" بيانا سابقا، أمس الأحد، حول مبادرة الأمم المتحدة بشأن السودان، مؤكدة استعدادها للتشاور مع قطاعات أخرى من القوى السودانية من أجل استعادة المسار الديمقراطي.كما دعت "الحرية والتغيير" إلى إنشاء آلية دولية تشمل الأطراف الإقليمية والدولية وتضم كلا من دول الترويكا والاتحاد الأوروبي ودول جوار السودان.وانطلقت المظاهرات في السودان وعملت أنحاء البلاد بدعوة من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى ترفض استمرار المكون العسكري لمجلس السيادة السوداني في السلطة وتطالب بحكم مدني.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/قوى-الحرية-والتغيير-في-السودان-تقترح-توسيع-مبادرة-الأمم-المتحدة-للحوار-بضم-أطراف-دولية-1056264801.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

قوى الحرية والتغيير السودانية تدعو إلى عصيان مدني شامل

18:09 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 18:43 GMT 17.01.2022)
© REUTERS / STRINGERاحتجاجات السودان
احتجاجات السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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أطلقت قوى الحرية والتغيير السودانية المعارضة، دعوة لبدء عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتبارا من غد الثلاثاء، ردا على سقوط قتلى من المتظاهرين.
جاء ذلك في بيان على صفحتها، غير الرسمية، على "تويتر"، اليوم الاثنين، أشارت فيه إلى أن الهدف من العصيان المدني هو تجميع القوى الثورية وتوحيدها والاستعداد لما وصفته بـ "المعركة الحاسمة لإسقاط سلطة الانقلاب".
العلم السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
قوى الحرية والتغيير في السودان تقترح توسيع مبادرة الأمم المتحدة للحوار بضم أطراف دولية
أمس, 11:21 GMT
وأصدرت قوى "الحرية والتغيير" بيانا سابقا، أمس الأحد، حول مبادرة الأمم المتحدة بشأن السودان، مؤكدة استعدادها للتشاور مع قطاعات أخرى من القوى السودانية من أجل استعادة المسار الديمقراطي.
كما دعت "الحرية والتغيير" إلى إنشاء آلية دولية تشمل الأطراف الإقليمية والدولية وتضم كلا من دول الترويكا والاتحاد الأوروبي ودول جوار السودان.
وانطلقت المظاهرات في السودان وعملت أنحاء البلاد بدعوة من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى ترفض استمرار المكون العسكري لمجلس السيادة السوداني في السلطة وتطالب بحكم مدني.
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