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https://arabic.sputniknews.com/20220117/كم-من-الخيارات-تملك-روسيا-للرد-على-أمريكا-في-حال-التصعيد-الأوكراني-1056437993.html
كم من الخيارات تملك روسيا للرد على أمريكا في حال التصعيد الأوكراني؟
كم من الخيارات تملك روسيا للرد على أمريكا في حال التصعيد الأوكراني؟
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تدرس عدة خيارات للتعامل مع الوضع الأوكراني في حال تفاقمه. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T14:09+0000
2022-01-17T14:09+0000
روسيا
العالم
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أتت تصريحات بيسكوف تعقيبا على تصريحات نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، التي قالت في تصريح خاص لصحيفة "فاينانشل تايمز"، إن الولايات المتحدة "تملك 18 خيارا للتعاطي مع تصعيد الوضع في أوكرانيا".وبحسب واشنطن فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتصاعد في حال "اعتدت" روسيا عليها. ومن جانبها أكدت موسكو أنها لا تنوي الاعتداء على أحد، مشيرة إلى أن مزاعم "العدوان الروسي" تُتخذ ذريعة لوضع المزيد من آليات الناتو العسكرية عند الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/بيسكوف-روسيا-مكتفية-ذاتيا-بطريقة-تجنبها-العقوبات--1056281009.html
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روسيا, العالم

كم من الخيارات تملك روسيا للرد على أمريكا في حال التصعيد الأوكراني؟

14:09 GMT 17.01.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تدرس عدة خيارات للتعامل مع الوضع الأوكراني في حال تفاقمه.
أتت تصريحات بيسكوف تعقيبا على تصريحات نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، التي قالت في تصريح خاص لصحيفة "فاينانشل تايمز"، إن الولايات المتحدة "تملك 18 خيارا للتعاطي مع تصعيد الوضع في أوكرانيا".

"نعرف أن السيدة نولاند تملك 18 خيارا. نحن أيضا ندرس خيارات شتى، ولكننا نرى أن من الضروري أن يكون عددها أقل بكثير لأن المسألة المطروحة واضحة ولا داعي لتعقيدها".

المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، 5 يونيو 2019 - سبوتنيك عربي
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
بيسكوف: روسيا مكتفية ذاتيا بطريقة تجنبها العقوبات
أمس, 16:35 GMT
وبحسب واشنطن فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتصاعد في حال "اعتدت" روسيا عليها. ومن جانبها أكدت موسكو أنها لا تنوي الاعتداء على أحد، مشيرة إلى أن مزاعم "العدوان الروسي" تُتخذ ذريعة لوضع المزيد من آليات الناتو العسكرية عند الحدود الروسية.
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