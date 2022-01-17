كم من الخيارات تملك روسيا للرد على أمريكا في حال التصعيد الأوكراني؟

أتت تصريحات بيسكوف تعقيبا على تصريحات نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، التي قالت في تصريح خاص لصحيفة "فاينانشل تايمز"، إن الولايات المتحدة "تملك 18 خيارا للتعاطي مع تصعيد الوضع في أوكرانيا".وبحسب واشنطن فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتصاعد في حال "اعتدت" روسيا عليها. ومن جانبها أكدت موسكو أنها لا تنوي الاعتداء على أحد، مشيرة إلى أن مزاعم "العدوان الروسي" تُتخذ ذريعة لوضع المزيد من آليات الناتو العسكرية عند الحدود الروسية.
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تدرس عدة خيارات للتعامل مع الوضع الأوكراني في حال تفاقمه.
أتت تصريحات بيسكوف تعقيبا على تصريحات نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، التي قالت في تصريح خاص لصحيفة "فاينانشل تايمز"، إن الولايات المتحدة "تملك 18 خيارا للتعاطي مع تصعيد الوضع في أوكرانيا".
"نعرف أن السيدة نولاند تملك 18 خيارا. نحن أيضا ندرس خيارات شتى، ولكننا نرى أن من الضروري أن يكون عددها أقل بكثير لأن المسألة المطروحة واضحة ولا داعي لتعقيدها".
وبحسب واشنطن فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتصاعد في حال "اعتدت" روسيا عليها. ومن جانبها أكدت موسكو أنها لا تنوي الاعتداء على أحد، مشيرة إلى أن مزاعم "العدوان الروسي" تُتخذ ذريعة لوضع المزيد من آليات الناتو العسكرية عند الحدود الروسية.