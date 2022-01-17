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كوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخين بالستيين
كوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخين بالستيين
أعلنت كوريا الشمالية، إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى على المياه المواجهة لسواحل اليابان، يوم 17 يناير/كانون الثاني الجاري. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
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2022-01-17T22:12+0000
كوريا الشمالية
اختبار صاروخ
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الرسمية بكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن "صاروخين تكتيكيين موجهين أطلقا من الجزء الغربي من كوريا الشمالية، أصابا بدقة هدفا في جزيرة ببحر كوريا الشرقية (بحر اليابان)".ومع استمرار تعليق المحادثات مع الولايات المتحدة، يبدو أن بيونغ يانغ عازمة على تحديث ترسانتها العسكرية، واختبرت صواريخ فرط صوتية مرتين هذا الشهر، وأطلقت الجمعة صاروخين تكتيكيين موجهين محمولين على قطارات ردا على العقوبات الجديدة.
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كوريا الشمالية, اختبار صاروخ

كوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخين بالستيين

22:11 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 22:12 GMT 17.01.2022)
© REUTERS / KCNAاختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / KCNA
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أعلنت كوريا الشمالية، إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى على المياه المواجهة لسواحل اليابان، يوم 17 يناير/كانون الثاني الجاري.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الرسمية بكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن "صاروخين تكتيكيين موجهين أطلقا من الجزء الغربي من كوريا الشمالية، أصابا بدقة هدفا في جزيرة ببحر كوريا الشرقية (بحر اليابان)".
هذا وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين الاثنين، وهو رابع اختبار لأسلحة تُجريه منذ بداية العام الحالي.
ومع استمرار تعليق المحادثات مع الولايات المتحدة، يبدو أن بيونغ يانغ عازمة على تحديث ترسانتها العسكرية، واختبرت صواريخ فرط صوتية مرتين هذا الشهر، وأطلقت الجمعة صاروخين تكتيكيين موجهين محمولين على قطارات ردا على العقوبات الجديدة.
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