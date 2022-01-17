كيف أثر بركان تونغا على المناطق الساحلية حول العالم... فيديو

تسببت موجات تسونامي في إلحاق أضرار بالقوارب في أماكن بعيدة مثل نيوزيلندا وشوهدت ارتفاعات مائية كبيرة في كاليفورنيا واليابان ولكن لا يبدو أنها سببت أي أضرار واسعة النطاق، بحسب ما ذكرت صحيفة "theguardian" البريطانية. وأكدت السلطات المحلية أن شخصين غرقا قبالة شاطئ في شمال بيرو، بعد تسجيل أمواج عالية بشكل غير معتاد في عدة مناطق ساحلية.أعلن متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية لـ "سبوتنيك" عن خطر حدوث تسونامي في جزر الكوريل الروسية بعد ثوران بركان تحت الماء بالقرب من جزر تونغا.وفي الولايات المتحدة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث تسونامي على الساحل الغربي بينما شهدت هاواي وقوع فيضانات.حذرت الهيئة الوطنية لحالات الطوارئ في الشيلي، من احتمال وصول "تسونامي محدود" إلى جزيرة إيستر، وجزر أخرى بعد ثوران البركان.وغادر سكان أرخبيل تونغا، اليوم السبت، نحو المرتفعات بسبب حدوث تسونامي نجم عن ثوران هائل جديد لبركان "هونغا تونغا هونغا هاباي"، وصلت تداعياته إلى مئات الكيلومترات.وقال مسؤولون في فيجي إن الثوران استمر ثماني دقائق وكان مدويا لدرجة أنه سمع "مثل دوي رعد من بعيد" فوق جزر فيجي، الواقعة على بعد أكثر من 800 كيلومتر.
تسبب انفجار البركان الكبير تحت الماء في تونغا بموجات ضخمة في جميع أنحاء العالم، مما أثر على البلدان المطلة على المحيط الهادئ بشكل مباشر.
تسببت موجات تسونامي في إلحاق أضرار بالقوارب في أماكن بعيدة مثل نيوزيلندا وشوهدت ارتفاعات مائية كبيرة في كاليفورنيا واليابان ولكن لا يبدو أنها سببت أي أضرار واسعة النطاق، بحسب ما ذكرت صحيفة "theguardian" البريطانية. وأكدت السلطات المحلية أن شخصين غرقا قبالة شاطئ في شمال بيرو، بعد تسجيل أمواج عالية بشكل غير معتاد في عدة مناطق ساحلية.
أعلن متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية لـ "سبوتنيك" عن خطر حدوث تسونامي في جزر الكوريل الروسية بعد ثوران بركان تحت الماء بالقرب من جزر تونغا.
وفي الولايات المتحدة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث تسونامي على الساحل الغربي بينما شهدت هاواي وقوع فيضانات.
حذرت الهيئة الوطنية لحالات الطوارئ في الشيلي، من احتمال وصول "تسونامي محدود" إلى جزيرة إيستر، وجزر أخرى بعد ثوران البركان.