كيف يمكنك تصميم نظام تدفئة ياباني داخل منزلك للتغلب على برودة الطقس؟

وتختلف وسائل التدفئة من دولة إلى أخرى، ففي اليابان على سبيل المثال يستخدم اليابانيون نظام تدفئة يطلق عليه "كوتاتسو"، وهو نظام تقليدي له طبيعة خاصة.ويعتمد نظام "كوتاتسو" على استخدام مصدر للتدفئة والاحتفاظ بالحرارة الناتجة عنه بطريقة خاصة توفر لمستخدميها الدفء دون عناء.ويتكون نظام "كوتاتسو" من دفاية عادية يتم استخدامها بعدة طرق وفي جميعها يتم الاحتفاظ بالحرارة داخل مساحة محدودة عن طريق لحاف سميك.تعتمد بعض الطرق على وضع الدفاية أسفل منضدة وتغطيتها باللحاف من جميع جوانبها بحيث يستطيع الجالسين حول المنضدة من إدخال الساقين تحت اللحاف والحصول على الدفء.كما يوجد طريقة أخرى تعتمد على جعل غرفة التدفئة محفورة في الأرض بحيث يمكن للجالسين إنزال أرجلهم إلى داخلها أثناء الجلوس على الأرض.وهناك طرق أخرى لا تختلف سوى في وضع مصدر التدفئة داخل المكان المخصص لذلك.وكانت مصادر تدفئة "كوتاتسو" في الماضي تعتمد على استخدام الفحم، لكنها أصبحت في الوقت الحالي تعتمد بصورة رئيسية على الدفايات الكهربائية.