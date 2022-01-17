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https://arabic.sputniknews.com/20220117/كيف-يمكنك-تصميم-نظام-تدفئة-ياباني-داخل-منزلك-للتغلب-على-برودة-الطقس؟-1056452906.html
كيف يمكنك تصميم نظام تدفئة ياباني داخل منزلك للتغلب على برودة الطقس؟
كيف يمكنك تصميم نظام تدفئة ياباني داخل منزلك للتغلب على برودة الطقس؟
تزداد الحاجة إلى وسائل التدفئة مع قدوم فصل الشتاء، وتصبح الحاجة إليها ملحة عندما تشتد برودة الجو، ويمتلك اليابانيون نظام تدفئة فريد يستخدمونه في هذا الفصل. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T20:46+0000
2022-01-17T20:46+0000
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وتختلف وسائل التدفئة من دولة إلى أخرى، ففي اليابان على سبيل المثال يستخدم اليابانيون نظام تدفئة يطلق عليه "كوتاتسو"، وهو نظام تقليدي له طبيعة خاصة.ويعتمد نظام "كوتاتسو" على استخدام مصدر للتدفئة والاحتفاظ بالحرارة الناتجة عنه بطريقة خاصة توفر لمستخدميها الدفء دون عناء.ويتكون نظام "كوتاتسو" من دفاية عادية يتم استخدامها بعدة طرق وفي جميعها يتم الاحتفاظ بالحرارة داخل مساحة محدودة عن طريق لحاف سميك.تعتمد بعض الطرق على وضع الدفاية أسفل منضدة وتغطيتها باللحاف من جميع جوانبها بحيث يستطيع الجالسين حول المنضدة من إدخال الساقين تحت اللحاف والحصول على الدفء.كما يوجد طريقة أخرى تعتمد على جعل غرفة التدفئة محفورة في الأرض بحيث يمكن للجالسين إنزال أرجلهم إلى داخلها أثناء الجلوس على الأرض.وهناك طرق أخرى لا تختلف سوى في وضع مصدر التدفئة داخل المكان المخصص لذلك.وكانت مصادر تدفئة "كوتاتسو" في الماضي تعتمد على استخدام الفحم، لكنها أصبحت في الوقت الحالي تعتمد بصورة رئيسية على الدفايات الكهربائية.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/إيران-تصنع-أقمشة-ذكية-قادرة-على-ثبات-درجة-حرارة-الجسم--1054514197.html
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كيف يمكنك تصميم نظام تدفئة ياباني داخل منزلك للتغلب على برودة الطقس؟

20:46 GMT 17.01.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورالبرد القارص في موسكو، روسيا
البرد القارص في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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تزداد الحاجة إلى وسائل التدفئة مع قدوم فصل الشتاء، وتصبح الحاجة إليها ملحة عندما تشتد برودة الجو، ويمتلك اليابانيون نظام تدفئة فريد يستخدمونه في هذا الفصل.
وتختلف وسائل التدفئة من دولة إلى أخرى، ففي اليابان على سبيل المثال يستخدم اليابانيون نظام تدفئة يطلق عليه "كوتاتسو"، وهو نظام تقليدي له طبيعة خاصة.
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ويعتمد نظام "كوتاتسو" على استخدام مصدر للتدفئة والاحتفاظ بالحرارة الناتجة عنه بطريقة خاصة توفر لمستخدميها الدفء دون عناء.
ويتكون نظام "كوتاتسو" من دفاية عادية يتم استخدامها بعدة طرق وفي جميعها يتم الاحتفاظ بالحرارة داخل مساحة محدودة عن طريق لحاف سميك.
تعتمد بعض الطرق على وضع الدفاية أسفل منضدة وتغطيتها باللحاف من جميع جوانبها بحيث يستطيع الجالسين حول المنضدة من إدخال الساقين تحت اللحاف والحصول على الدفء.
كما يوجد طريقة أخرى تعتمد على جعل غرفة التدفئة محفورة في الأرض بحيث يمكن للجالسين إنزال أرجلهم إلى داخلها أثناء الجلوس على الأرض.
وهناك طرق أخرى لا تختلف سوى في وضع مصدر التدفئة داخل المكان المخصص لذلك.
وكانت مصادر تدفئة "كوتاتسو" في الماضي تعتمد على استخدام الفحم، لكنها أصبحت في الوقت الحالي تعتمد بصورة رئيسية على الدفايات الكهربائية.
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