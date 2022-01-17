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https://arabic.sputniknews.com/20220117/لافروف-ونظيره-الإيراني-يبحثان-خطة-العمل-المشتركة-في-سياق-مفاوضات-فيينا---1056447050.html
لافروف ونظيره الإيراني يبحثان خطة العمل المشتركة في سياق مفاوضات فيينا
لافروف ونظيره الإيراني يبحثان خطة العمل المشتركة في سياق مفاوضات فيينا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عبر الهاتف، الوضع حول خطة العمل... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T17:16+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، الذي نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، "بحث الوزيران الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني في سياق الجولة الثامنة من المفاوضات، التي استؤنفت في فيينا في 27 ديسمبر 2021، لاستعادة التنفيذ الكامل لالاتفاق النووي في تشكيلته المتوازنة في البداية، والتي وافق عليها مجلس الأمن الدولي".وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قد أكد في تصريحات سابقة، أنه تم حل الكثير من نقاط الخلاف في محادثات فيينا، خلال الجولة الحالية، إلا أنه لا تزال توجد خلافات رئيسية أبرزها عدم تحرك الطرف الآخر بالسرعة الكافية.وقال خطيب زاده في إيجاز صحفي، اليوم الاثنين، إن "الكثير من نقاط الخلاف تم حلها خلال الجولة الراهنة من محادثات فيينا"، موضحا أن "هناك اختلافات مهمة في فيينا أهمها عدم سرعة تحرك الطرف الآخر في تقديم المبادرات والأمور المهمة العالقة التي يتطلب حلها قرارا سياسيا أمريكيا".وأضاف أن "على واشنطن أن تثبت عودتها إلى الطريق الصحيح وبغير ذلك لا مكان لها على طاولة المفاوضات مع إيران"، مشيرا إلى أن طهران "تسعى لتوقيع اتفاق مستدام وقابل للثقة في محادثات فيينا".وحول اللقاء المرتقب بين الرئيس الإيراني ونظيره الروسي، أكد خطيب زاده أن "رئيسي سيعقد لقاء مفصلاً مع نظيره الروسي في موسكو"، لافتًا إلى أن "قضايا مختلفة في مجالات الثقافة والسياسة والتكنولوجيا على جدول الأعمال".
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روسيا, العالم, إيران

لافروف ونظيره الإيراني يبحثان خطة العمل المشتركة في سياق مفاوضات فيينا

17:16 GMT 17.01.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Sputnik . POOL
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عبر الهاتف، الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني في سياق الجولة الثامنة من المفاوضات، التي استؤنفت في فيينا نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، حول استعادة التنفيذ الكامل لـ "الاتفاق النووي".
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، الذي نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، "بحث الوزيران الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني في سياق الجولة الثامنة من المفاوضات، التي استؤنفت في فيينا في 27 ديسمبر 2021، لاستعادة التنفيذ الكامل لالاتفاق النووي في تشكيلته المتوازنة في البداية، والتي وافق عليها مجلس الأمن الدولي".
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قد أكد في تصريحات سابقة، أنه تم حل الكثير من نقاط الخلاف في محادثات فيينا، خلال الجولة الحالية، إلا أنه لا تزال توجد خلافات رئيسية أبرزها عدم تحرك الطرف الآخر بالسرعة الكافية.
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، لقاء مع نظيره البرتغالي أوغوشتو سانتوش في موسكو، روسيا 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
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وقال خطيب زاده في إيجاز صحفي، اليوم الاثنين، إن "الكثير من نقاط الخلاف تم حلها خلال الجولة الراهنة من محادثات فيينا"، موضحا أن "هناك اختلافات مهمة في فيينا أهمها عدم سرعة تحرك الطرف الآخر في تقديم المبادرات والأمور المهمة العالقة التي يتطلب حلها قرارا سياسيا أمريكيا".

وأضاف أن "على واشنطن أن تثبت عودتها إلى الطريق الصحيح وبغير ذلك لا مكان لها على طاولة المفاوضات مع إيران"، مشيرا إلى أن طهران "تسعى لتوقيع اتفاق مستدام وقابل للثقة في محادثات فيينا".

وحول اللقاء المرتقب بين الرئيس الإيراني ونظيره الروسي، أكد خطيب زاده أن "رئيسي سيعقد لقاء مفصلاً مع نظيره الروسي في موسكو"، لافتًا إلى أن "قضايا مختلفة في مجالات الثقافة والسياسة والتكنولوجيا على جدول الأعمال".
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