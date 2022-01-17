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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم عام 2021
https://arabic.sputniknews.com/20220117/ليفاندوفسكي-يتوج-بجائزة-الفيفا-لأفضل-لاعب-في-العالم-عام-2021-1056451608.html
ليفاندوفسكي يتوج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم عام 2021
ليفاندوفسكي يتوج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم عام 2021
توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، مساء اليوم الاثنين، بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في عام 2021. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T19:27+0000
2022-01-17T19:27+0000
أفضل لاعب في العالم
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وفاز ليفاندوفسكي، الفائز بالجائزة في 2020 أيضا، بلقب الدوري الألماني مع بايرن الموسم الماضي، وأحرز 69 هدفا في 59 مباراة مع بايرن وبولندا في 2021.كما كسر اللاعب البولندي، البالغ عمره 33 عاما، الرقم القياسي لعدد الأهداف في عام ميلادي واحد في الدوري الألماني برصيد 43 هدفا متفوقا بهدف واحد على رقم مولر.وكانت مجلة "فرانس فوتبول" توجت النجم الأرجنتيني بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم لعام 2021، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حل ثانيا، قبل أكثر من شهر، في حفل كبير بباريس.وكشف الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لأول مرة عن مشاعره بعد خسارة جائزة الكرة الذهبية، مهاجم المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بالجائزة الكبيرة.وأعرب ليفاندوفسكي، في لقاء مع محطة "كانال سبورتوفيم" البولندية، أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية، عن شعوره بالحزن، قائلا: "أن تكون قريبا من الجائزة وأن تنافس ليونيل ميسي ثم تخسر هو أمر محزن".وبشأن تصريحات ميسي، أوضح هداف بايرن ميونخ الألماني، أنه "يود أن تكون تصريحات اللاعب الكبير لبقة وصادقة، ولم تكن كلمات فارغة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن التنافس مع ميسي يوضح له المستوى العالي الذي استطاع الوصول له اليوم.وقال ميسي، أمام الحضور عند استلام الجائزة الذهبية: "أود أن أذكر روبرت، لقد كان شرفا حقيقيا أن أتنافس معه. أعتقد أن فرانس فوتبول يجب أن تمنحك جائزة الكرة الذهبية لعام 2020، لقد استحقتها".
https://arabic.sputniknews.com/20211129/للمرة-السابعة-ليونيل-ميسي-يحصد-الكرة-الذهبية-لأفضل-لاعب-في-العالم-2021-1053397122.html
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أفضل لاعب في العالم

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم عام 2021

19:27 GMT 17.01.2022
© REUTERS / WOLFGANG RATTAYمهاجم بايرين ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي، بعد نهاية مباراة بروسيا مونشنغلادباخ، 13 أغسطس/ آب 2021
مهاجم بايرين ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي، بعد نهاية مباراة بروسيا مونشنغلادباخ، 13 أغسطس/ آب 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / WOLFGANG RATTAY
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توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، مساء اليوم الاثنين، بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في عام 2021.
وفاز ليفاندوفسكي، الفائز بالجائزة في 2020 أيضا، بلقب الدوري الألماني مع بايرن الموسم الماضي، وأحرز 69 هدفا في 59 مباراة مع بايرن وبولندا في 2021.
للمرة السابعة ليونيل ميسي يحصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، فرنسا 29 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
للمرة السابعة.. ليونيل ميسي يحصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2021
29 نوفمبر 2021, 21:08 GMT
كما كسر اللاعب البولندي، البالغ عمره 33 عاما، الرقم القياسي لعدد الأهداف في عام ميلادي واحد في الدوري الألماني برصيد 43 هدفا متفوقا بهدف واحد على رقم مولر.
وكانت مجلة "فرانس فوتبول" توجت النجم الأرجنتيني بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم لعام 2021، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حل ثانيا، قبل أكثر من شهر، في حفل كبير بباريس.
وكشف الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لأول مرة عن مشاعره بعد خسارة جائزة الكرة الذهبية، مهاجم المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بالجائزة الكبيرة.
وأعرب ليفاندوفسكي، في لقاء مع محطة "كانال سبورتوفيم" البولندية، أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية، عن شعوره بالحزن، قائلا: "أن تكون قريبا من الجائزة وأن تنافس ليونيل ميسي ثم تخسر هو أمر محزن".
وبشأن تصريحات ميسي، أوضح هداف بايرن ميونخ الألماني، أنه "يود أن تكون تصريحات اللاعب الكبير لبقة وصادقة، ولم تكن كلمات فارغة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن التنافس مع ميسي يوضح له المستوى العالي الذي استطاع الوصول له اليوم.
وقال ميسي، أمام الحضور عند استلام الجائزة الذهبية: "أود أن أذكر روبرت، لقد كان شرفا حقيقيا أن أتنافس معه. أعتقد أن فرانس فوتبول يجب أن تمنحك جائزة الكرة الذهبية لعام 2020، لقد استحقتها".
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