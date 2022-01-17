ما هي قدرات منظومة "غيبكا - إس" الروسية؟

وهي منظومة صاروخية مضادة للطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة جدا وتمتلك فاعلية عالية في سد الثغرات الدفاعية التي يمكن استخدامها من قبل العدو لضرب المواقع العسكرية التي تستخدم أنظمة الدفاع الجوية بعيدة ومتوسطة المدى، بحسب الموقع الرسمي لشركة "هاي بيرسيشن سيستمز" الروسية.تتميز منظومة "غيبكا - إس" بأنها منظومة محمولة على مركبات يمكنها تدمير مجموعة متنوعة من الأهداف الجوية في مدى قصير جدا.
أعلنت قوات الدفاع الجوي الروسية حصولها على منظومات الدفاع الجوي قريبة المدى من طراز "غيبكا - إس" في 2022، وهو السلاح الذي يرى خبراء عسكريون أنه سيضع نهاية لأي تهديد تمثله الطائرات المسيرة المعادية خلال العمليات الحربية.
وهي منظومة صاروخية مضادة للطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة جدا وتمتلك فاعلية عالية في سد الثغرات الدفاعية التي يمكن استخدامها من قبل العدو لضرب المواقع العسكرية التي تستخدم أنظمة الدفاع الجوية بعيدة ومتوسطة المدى، بحسب الموقع الرسمي لشركة "هاي بيرسيشن سيستمز" الروسية.
تتميز منظومة "غيبكا - إس" بأنها منظومة محمولة على مركبات يمكنها تدمير مجموعة متنوعة من الأهداف الجوية في مدى قصير جدا.