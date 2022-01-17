تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/ما-هي-قدرات-منظومة-غيبكا---إس-الروسية؟-1056443214.html
ما هي قدرات منظومة "غيبكا - إس" الروسية؟
ما هي قدرات منظومة "غيبكا - إس" الروسية؟
أعلنت قوات الدفاع الجوي الروسية حصولها على منظومات الدفاع الجوي قريبة المدى من طراز "غيبكا - إس" في 2022، وهو السلاح الذي يرى خبراء عسكريون أنه سيضع نهاية لأي... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T15:46+0000
2022-01-17T15:46+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1056442990_2:0:1412:793_1920x0_80_0_0_b6fc2664d6f6f4fd7aa4291312663d77.png
وهي منظومة صاروخية مضادة للطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة جدا وتمتلك فاعلية عالية في سد الثغرات الدفاعية التي يمكن استخدامها من قبل العدو لضرب المواقع العسكرية التي تستخدم أنظمة الدفاع الجوية بعيدة ومتوسطة المدى، بحسب الموقع الرسمي لشركة "هاي بيرسيشن سيستمز" الروسية.تتميز منظومة "غيبكا - إس" بأنها منظومة محمولة على مركبات يمكنها تدمير مجموعة متنوعة من الأهداف الجوية في مدى قصير جدا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1056442990_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_f3bc8db929dc275c18885d7d2e9a4349.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика

ما هي قدرات منظومة "غيبكا - إس" الروسية؟

15:46 GMT 17.01.2022
تابعنا عبر
أعلنت قوات الدفاع الجوي الروسية حصولها على منظومات الدفاع الجوي قريبة المدى من طراز "غيبكا - إس" في 2022، وهو السلاح الذي يرى خبراء عسكريون أنه سيضع نهاية لأي تهديد تمثله الطائرات المسيرة المعادية خلال العمليات الحربية.
ما هي قدرات منظومة غيبكا - إس الروسية؟ - سبوتنيك عربي
وهي منظومة صاروخية مضادة للطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة جدا وتمتلك فاعلية عالية في سد الثغرات الدفاعية التي يمكن استخدامها من قبل العدو لضرب المواقع العسكرية التي تستخدم أنظمة الدفاع الجوية بعيدة ومتوسطة المدى، بحسب الموقع الرسمي لشركة "هاي بيرسيشن سيستمز" الروسية.
تتميز منظومة "غيبكا - إس" بأنها منظومة محمولة على مركبات يمكنها تدمير مجموعة متنوعة من الأهداف الجوية في مدى قصير جدا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:59 GMT"العدل الألمانية" تقدم مشروع قانون يلغي "قانون الإجهاض"
15:57 GMTلافروف ساخرا من وجود 18 سيناريو رد أمريكي: يوجد منافسة بين أجهزتهم لابتكارها
15:55 GMTالرئيس الأوكراني السابق يغفو خلال محاكمته بتهمة الخيانة العظمى... فيديو
15:54 GMTعلاء مبارك يشن هجوما على عمرو أديب بعد إعلان وصيته
15:52 GMTمجلس السيادة السوداني يقرر تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة "التهديدات المحتملة"
15:51 GMTمزاد بدبي يعرض لأول مرة ألماسة سوداء مدرجة في موسوعة "غينيس"... فيديو وصور
15:49 GMTشركة تطلب موظفا يعاني من الأرق مقابل 250 دولارا في الساعة
15:46 GMTما هي قدرات منظومة "غيبكا - إس" الروسية؟
15:40 GMTستيفاني ويليامز تؤكد أنها تضغط من أجل إجراء انتخابات في ليبيا في يونيو المقبل
15:32 GMTوزير الخارجية المصري ونظيره المغربي يتبادلان الرؤى حول القضايا الإقليمية بالمنطقة
15:31 GMTمنظمة أممية تحذر من تباطؤ انتعاش سوق العمل العالمي
15:30 GMTنقل الناطق الرسمي للحكومة الصومالية إلى تركيا للعلاج بعد استهدافه بهجوم انتحاري
15:25 GMTقدرات المقاتلة التركية "حورجيت" بعد إعلان بدء إنتاجها على نطاق واسع
15:23 GMTالبرلمان العربي يدين اعتداء "ميليشيا الحوثي الإرهابية" على الإمارات
15:20 GMTمسؤول: هيئة محطات الطاقة النووية المصرية تنتظر إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية بالضبعة
15:18 GMT"الوزاراء الكويتي" يتخذ قرارا جديدا بخصوص القادمين إلى البلاد
15:14 GMTبسمة تصاب بكورونا... وتطلق هذا التكهن بشأن الفيروس التاجي
15:10 GMTمؤشر على عودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية
15:09 GMTأردوغان في زيارة رسمية لألبانيا
15:07 GMT"أشباه الحمير" أول حيوانات هجينة رباها الإنسان السوري قبل آلاف السنين... صور