https://arabic.sputniknews.com/20220117/محكمة-تركية-تبرئ-صحفية-ألمانية-من-تهم-الانتماء-إلى-منظمة-إرهابية-1056445159.html

محكمة تركية تبرئ صحفية ألمانية من تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية

محكمة تركية تبرئ صحفية ألمانية من تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية

برأت محكمة في إسطنبول، اليوم الاثنين، الصحفية والمترجمة الألمانية، ميسالي تولو، من تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T16:37+0000

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اتُهمت تولو وزوجها سوات كورلو أيضا بنشر دعاية إرهابية، ولم يشارك كلاهما في الإجراءات القضائية، بعد أن غادرا تركيا بالفعل للعودة إلى ألمانيا، بحسب "دويتشه فيله".وكتبت تولو في تغريدة: "بعد 4 سنوات و8 أشهر و20 يوما؛ البراءة من كلتا التهمتين. في دولة تخضع لسيادة القانون، لم تكن مثل هذه المحاكمة لتحدث في المقام الأول. لا يمكن للحكم أن يعوض القمع والمدة التي قضيتها رهن الاعتقال".في أبريل/ نيسان عام 2017، اعتقلت وحدات مكافحة الإرهاب المدججة بالسلاح تولو في إسطنبول، وقضت الصحفية أكثر من سبعة أشهر خلف القضبان. في عام 2018، سُمح لها بالمغادرة إلى ألمانيا.قبض على تولو حيث كانت تعمل مترجمة في وكالة أنباء يسارية، وواجهت هي والمتهمون الآخرون معها، بمن فيهم كورلو، تهمة الانتماء إلى الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني المتطرف، الذي يصنف كمنظمة إرهابية في تركيا.في حالة إدانتهم، كانوا سيواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى 20 عاما. قبل صدور الحكم، قالت تولو إنها تريد الآن إغلاق الأمر والتطلع إلى الأمام والتركيز بشكل كامل على عملها كصحفية في ألمانيا.في سبتمبر/ أيلول 2021، دعا المدعي العام التركي إلى تبرئة تولو، وفي حين قال إنه يجب أيضا تبرئة جميع المتهمين الآخرين من التهم، فإنه لا يزال يطالب بأحكام ضد بعض المتهمين بتهم الدعاية الإرهابية - بما في ذلك زوج تولو.قالت نقابة الصحفيين الأتراك إن هناك حاليا 34 صحفيا في السجون التركية، معظمهم متهمون بالانتماء إلى منظمة إرهابية أو إهانة الرئيس أو نشر دعاية إرهابية.

https://arabic.sputniknews.com/20181114/محكمة-تركية-تسجن-ألمانية-سنوات-الإرهاب-1036752892.html

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