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https://arabic.sputniknews.com/20220117/محكمة-تركية-تقضي-ببراءة-صحفية-ألمانية-اعتقلتها-منذ-5-سنوات-1056455572.html
محكمة تركية تقضي ببراءة صحفية ألمانية اعتقلتها منذ 5 سنوات
محكمة تركية تقضي ببراءة صحفية ألمانية اعتقلتها منذ 5 سنوات
قضت محكمة تركية براءة صحفية ألمانية اعتقلت عقب محاولة الانلاب الفاشلة في تركيا؟ 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T21:42+0000
2022-01-17T21:42+0000
أخبار تركيا اليوم
صحفية
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وحسب ما نشرته الصحفية الألمانية ميسالي تولو عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن محكمة تركية برأتها اليوم الاثنين من تهم الإرهاب.وقالت: "بعد أربع سنوات وثمانية أشهر و 20 يوما، تمت تبرئتي من كلتا التهمتين".وأضافت "في دولة القانون، لم تكن مثل هذه المحاكمة لتنعقد في المقام الأول. الحكم لا يمكنه تعويض الاضطهاد والمدة التي قضيتها في السجن".وقد اعتقلت تولو في أبريل نيسان 2017، ضمن حملة اعتقالات شنتها السلطات التركية عقب محاولة انقلاب في يوليو/ تموز 2016، وظلت في السجن 8 أشهر، ثم تم غطلاق سراحها مع اتهامها بنشر دعاية إرهابية والانتماء إلى منظمة إرهابية.وتوترت العلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي بعدما نددت برلين باعتقال تركيا لنحو 50 ألف شخص عقب محاولة الانقلاب الفاشلة ووقفها نحو 150 ألفا آخرين عن العمل أو فصلهم، بينهم معلمون وقضاة وجنود.لكن العلاقات تحسنت مرة أخرى بعدما أطلقت تركيا سراح الصحفي الألماني من أصل تركي دينيز يوجيل في 2018 ورفعت حظر السفر المفروض على تولو بعد أشهر من إطلاق سراحها.
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أخبار تركيا اليوم, صحفية

محكمة تركية تقضي ببراءة صحفية ألمانية اعتقلتها منذ 5 سنوات

21:42 GMT 17.01.2022
© REUTERS / Murad Sezerمحاولة انقلاب في تركيا
محاولة انقلاب في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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قضت محكمة تركية براءة صحفية ألمانية اعتقلت عقب محاولة الانلاب الفاشلة في تركيا؟
وحسب ما نشرته الصحفية الألمانية ميسالي تولو عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن محكمة تركية برأتها اليوم الاثنين من تهم الإرهاب.
وقالت: "بعد أربع سنوات وثمانية أشهر و 20 يوما، تمت تبرئتي من كلتا التهمتين".
وأضافت "في دولة القانون، لم تكن مثل هذه المحاكمة لتنعقد في المقام الأول. الحكم لا يمكنه تعويض الاضطهاد والمدة التي قضيتها في السجن".
وقد استمرت قضية تولو خمس سنوات، وكانت سببا في زيادة التوتر بين أنقرة وبرلين وقت احتجازها.
وقد اعتقلت تولو في أبريل نيسان 2017، ضمن حملة اعتقالات شنتها السلطات التركية عقب محاولة انقلاب في يوليو/ تموز 2016، وظلت في السجن 8 أشهر، ثم تم غطلاق سراحها مع اتهامها بنشر دعاية إرهابية والانتماء إلى منظمة إرهابية.
وتوترت العلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي بعدما نددت برلين باعتقال تركيا لنحو 50 ألف شخص عقب محاولة الانقلاب الفاشلة ووقفها نحو 150 ألفا آخرين عن العمل أو فصلهم، بينهم معلمون وقضاة وجنود.
كما اعتقل في إطار الحملة الأمنية أيضا حوالي 12 شخصا يحملون الجنسية الألمانية، ويعيش في ألمانيا حوالي ثلاثة ملايين شخص من أصل تركي.
لكن العلاقات تحسنت مرة أخرى بعدما أطلقت تركيا سراح الصحفي الألماني من أصل تركي دينيز يوجيل في 2018 ورفعت حظر السفر المفروض على تولو بعد أشهر من إطلاق سراحها.
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