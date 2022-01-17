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https://arabic.sputniknews.com/20220117/مخلوق-رجل-الحرب-البرتغالي-كائن-مجمع-وقاتل-يخدع-الكثيرين-على-الشاطئ-فيديو--1056454234.html
مخلوق "رجل الحرب البرتغالي"... كائن "مجمع" وقاتل يخدع الكثيرين على الشاطئ... فيديو
مخلوق "رجل الحرب البرتغالي"... كائن "مجمع" وقاتل يخدع الكثيرين على الشاطئ... فيديو
عالم الطبيعة يخفي بين طياته الكثير من الأسرار، حيث يكتشف الباحثون تقريبا العديد من الحيوانات كل عام، خصوصا في عالم البحار الغامض الذي يخفي في ظلماته عالما... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T21:01+0000
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مجتمع
علوم
نادي الفيديو
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وعلى الرغم من الكثير من الأبحاث، والتطور الكبير الذي وصل إليه العلم، إلا أن بعض المخلوقات المكتشفة، ما تزال إلى يومنا هذا، غامضة وغير مفهومة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مخلوق "رجل الحرب البرتغالي".وشاركت صفحة "oceansnation" المتخصصة في عالم البحار، مشهدا غريبا لكائن مستقر على شاطئ البحر، مشيرة إلى أن الكثير من الخبراء يخلطون بين هذا الكائن الغريب "رجل الحرب البرتغالي"، وقناديل البحر.ونوهت الصفحة المتخصصة في تعليقها على هذه المشاهد إلى أنه على الرغم من أشكالها المتماثلة إلا أن "رجل الحرب البرتغالي" هو حيوان من فئة سيفونوفور "siphonophore".يطفو هذا الكائن بسبب جزء من جسمه يكون مملوء بالغاز مما يجعله يتحول إلى ما يشبه البالون أحيانا، فيتنقل في المحطات، وهو لا يمتلك أي وسائل دفع وإنما تدفعه الرياح حسب اتجاهها.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/عالمة-ترصد-عروسة-أخطبوطية-بعباءة-مشهد-يرى-لمرة-واحدة-في-العمر-فيديو-1056445719.html
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مجتمع, علوم, نادي الفيديو

مخلوق "رجل الحرب البرتغالي"... كائن "مجمع" وقاتل يخدع الكثيرين على الشاطئ... فيديو

21:01 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 21:02 GMT 17.01.2022)
© Photo / pixabay/Leeshypoohمخلوق بحري يحمل اسم "رجل الحرب البرتغالي"
مخلوق بحري يحمل اسم رجل الحرب البرتغالي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Photo / pixabay/Leeshypooh
تابعنا عبر
عالم الطبيعة يخفي بين طياته الكثير من الأسرار، حيث يكتشف الباحثون تقريبا العديد من الحيوانات كل عام، خصوصا في عالم البحار الغامض الذي يخفي في ظلماته عالما كبيرا يصعب إحصاء ما بداخله.
وعلى الرغم من الكثير من الأبحاث، والتطور الكبير الذي وصل إليه العلم، إلا أن بعض المخلوقات المكتشفة، ما تزال إلى يومنا هذا، غامضة وغير مفهومة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مخلوق "رجل الحرب البرتغالي".
وشاركت صفحة "oceansnation" المتخصصة في عالم البحار، مشهدا غريبا لكائن مستقر على شاطئ البحر، مشيرة إلى أن الكثير من الخبراء يخلطون بين هذا الكائن الغريب "رجل الحرب البرتغالي"، وقناديل البحر.
ونوهت الصفحة المتخصصة في تعليقها على هذه المشاهد إلى أنه على الرغم من أشكالها المتماثلة إلا أن "رجل الحرب البرتغالي" هو حيوان من فئة سيفونوفور "siphonophore".
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"هذا المخلوق هو عبارة عن "مستعمرة من الكائنات الحية سطلق عليها اسم (zooids) التي تعمل معا كوحدة واحدة، حيث يمكن العثور عليه يطفو في المياه الدافئة في جميع أنحاء محيطات تقريبا".

مصادر علمية متخصصة
يطفو هذا الكائن بسبب جزء من جسمه يكون مملوء بالغاز مما يجعله يتحول إلى ما يشبه البالون أحيانا، فيتنقل في المحطات، وهو لا يمتلك أي وسائل دفع وإنما تدفعه الرياح حسب اتجاهها.
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