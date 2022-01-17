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https://arabic.sputniknews.com/20220117/مسؤول-أمريكي-ينفي-أي-علاقة-لإيران-بتفجير-الإمارات-1056451973.html
مسؤول أمريكي ينفي أي علاقة لإيران بـ"تفجير الإمارات"
مسؤول أمريكي ينفي أي علاقة لإيران بـ"تفجير الإمارات"
نفى مسؤول أمريكي أن يكون لإيران أي علاقة بالهجوم الذي استهدف مرافق داخل إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T19:46+0000
2022-01-17T19:47+0000
إيران
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب تصريحات نقلتها وول ستريت جورنال عن من وصفته بـ المسؤول الأمريكي، قال: "لا اشتباه في ضلوع ايران في الهجوم على أبوظبي، والحوثيون هم الذين شنوا الهجوم بمفردهم باعتبار أن الاماراتيين يقصفونهم"، على حد تعبيره.ودلل المسؤول الأمريكي على قوله بأن التنسيق زاد في الفترة الأخيرة بين الإماراتيين والسعوديين، مؤكدا أن وجود الإمارات يعطي التحالف الذي تقوده السعودية مزيدا من القوة.وقد اتهمت الإمارات الحوثيين صراحة، على لسان وزير خارجيتها عبد الله بن زايد، بالوقوف وراء التفجيرات التي حدثت اليوم في أبو ظبي، وهو ما يعد أول إعلان صريح من أبوظبي بشأن القائمين بهذا التفجير.ولفتت إلى أن الهجوم نتج عنه انفجار​ 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزنات أدنوك، إثر ​حريق​ وقع في منطقة الإنشاءات ​الجديدة​ في مطار أبوظبي الدولي.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/قائد-القوات-المسلحة-التابعة-لـأنصار-الله-يهدد-الإمارات-بعد-هجوم-خطير-ومفاجئ-بطائرات-مسيرة-1056441170.html
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إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

مسؤول أمريكي ينفي أي علاقة لإيران بـ"تفجير الإمارات"

19:46 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 19:47 GMT 17.01.2022)
© Sputnikمدينة أبو ظبي
مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Sputnik
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نفى مسؤول أمريكي أن يكون لإيران أي علاقة بالهجوم الذي استهدف مرافق داخل إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحسب تصريحات نقلتها وول ستريت جورنال عن من وصفته بـ المسؤول الأمريكي، قال: "لا اشتباه في ضلوع ايران في الهجوم على أبوظبي، والحوثيون هم الذين شنوا الهجوم بمفردهم باعتبار أن الاماراتيين يقصفونهم"، على حد تعبيره.
حريق في منشأة أرامكو السعودية بعد قصف طائرات مسيرة من قبل أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
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ودلل المسؤول الأمريكي على قوله بأن التنسيق زاد في الفترة الأخيرة بين الإماراتيين والسعوديين، مؤكدا أن وجود الإمارات يعطي التحالف الذي تقوده السعودية مزيدا من القوة.
وقال: "الإمارات عملت كذلك مع السعوديين لتوحيد القوات اليمنية الممزقة حيث يقومون باندفاع منسق لعكس مكاسب الحوثيين".
وقد اتهمت الإمارات الحوثيين صراحة، على لسان وزير خارجيتها عبد الله بن زايد، بالوقوف وراء التفجيرات التي حدثت اليوم في أبو ظبي، وهو ما يعد أول إعلان صريح من أبوظبي بشأن القائمين بهذا التفجير.

وكانت جماعة أنصار الله​​ اليمنية، "الحوثيين" قد اعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في الإمارات اليوم، فيما أكدت شرطة ​​​أبوظبي​​​، وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، بسبب الهجوم.

ولفتت إلى أن الهجوم نتج عنه انفجار​ 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزنات أدنوك، إثر ​حريق​ وقع في منطقة الإنشاءات ​الجديدة​ في مطار أبوظبي الدولي.
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