مسؤول أمريكي ينفي أي علاقة لإيران بـ"تفجير الإمارات"

وحسب تصريحات نقلتها وول ستريت جورنال عن من وصفته بـ المسؤول الأمريكي، قال: "لا اشتباه في ضلوع ايران في الهجوم على أبوظبي، والحوثيون هم الذين شنوا الهجوم بمفردهم باعتبار أن الاماراتيين يقصفونهم"، على حد تعبيره.ودلل المسؤول الأمريكي على قوله بأن التنسيق زاد في الفترة الأخيرة بين الإماراتيين والسعوديين، مؤكدا أن وجود الإمارات يعطي التحالف الذي تقوده السعودية مزيدا من القوة.وقد اتهمت الإمارات الحوثيين صراحة، على لسان وزير خارجيتها عبد الله بن زايد، بالوقوف وراء التفجيرات التي حدثت اليوم في أبو ظبي، وهو ما يعد أول إعلان صريح من أبوظبي بشأن القائمين بهذا التفجير.ولفتت إلى أن الهجوم نتج عنه انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزنات أدنوك، إثر حريق وقع في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.
نفى مسؤول أمريكي أن يكون لإيران أي علاقة بالهجوم الذي استهدف مرافق داخل إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحسب تصريحات نقلتها وول ستريت جورنال عن من وصفته بـ المسؤول الأمريكي، قال: "لا اشتباه في ضلوع ايران في الهجوم على أبوظبي، والحوثيون هم الذين شنوا الهجوم بمفردهم باعتبار أن الاماراتيين يقصفونهم"، على حد تعبيره.