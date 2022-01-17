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Государственный флаг Казахстана виден в разбитом окне отделения Kaspi Bank после протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алматы - سبوتنيك عربي, 1920
أحداث كازاخستان
تشهد كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/مسؤول-لـسبوتنيك-نزارباييف-موجود-في-كازاخستان-وليس-مع-عائلته-في-الإمارات-1056411242.html
مسؤول لـ"سبوتنيك": نزارباييف موجود في كازاخستان وليس مع عائلته في الإمارات
مسؤول لـ"سبوتنيك": نزارباييف موجود في كازاخستان وليس مع عائلته في الإمارات
لم تؤكد سفارة كازاخستان لدى أبوظبي، المعلومات حول وجود الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، مع عائلته في الإمارات، لافتة إلى أن آخر التقارير الصادرة عن مكتب... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T11:59+0000
2022-01-17T11:59+0000
أحداث كازاخستان
العالم
كازاخستان
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موسكو - سبوتنيك. وقال ناطق باسم السفارة، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، "وفقا لآخر تقرير قدمه سكرتيرته الصحفي؛ فان نزارباييف موجود في كازاخستان".وقالت وسائل إعلام، في وقت سابق، إن طائرتين خاصتين، يُعتقد أنهما مملوكتان لعائلة نزارباييف، هبطتا في مطار "مناس" الدولي في قيرغيزستان، مشيرة إلى أن إحدى الطائرتين قدمت من مقدونيا، والثانية من الإمارات العربية المتحدة؛ ولاحقا غادرت الطائرتان المطار القيرغيزي.وعلقت ابنة نزارباييف الصغرى، علياء نزارباييف، الخميس الماضي، عبر منشورين في "فيسبوك" و"إنستغرام"، على الأحداث التي شهدتها بلادها في الأيام الماضية.وكتبت علياء نزاربايف، معبرة عن حزنها لسقوط قتلى؛ قائلة، "بقلب حزين أعيش الأحداث المأساوية في بلادنا. لا أجد كلمات للتعبير عن الألم والأسف لسقوط الضحايا والقتلى".ولاحظ مستخدمو الإنترنت أن صاحبة حساب الإنستغرام، موجودة في الإمارات؛ وسرعان ما أصبح هذا الحساب "غير متاح".وكانت كازاخستان شهدت، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدام عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن، وقتلوا عددا منهم، وسطوا على المراكز التجارية والبنوك وغيرها، لاسيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.وفي الوقت الحالي، وبعد دخول قوات تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، بطلب من رئيس كازخستان، لحماية الأماكن الحيوية والاستراتيجية؛ هدأت الأمور في هذا البلد.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/مراسل-سبوتنيك-عودة-الهدوء-إلى-نور-سلطان-والنقل-العام-يعمل-صباح-الغد--1054975534.html
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العالم, كازاخستان

مسؤول لـ"سبوتنيك": نزارباييف موجود في كازاخستان وليس مع عائلته في الإمارات

11:59 GMT 17.01.2022
نزارباييف
نزارباييف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
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لم تؤكد سفارة كازاخستان لدى أبوظبي، المعلومات حول وجود الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، مع عائلته في الإمارات، لافتة إلى أن آخر التقارير الصادرة عن مكتب نزارباييف، تفيد بأنه يقيم حاليا في كازاخستان.
موسكو - سبوتنيك. وقال ناطق باسم السفارة، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، "وفقا لآخر تقرير قدمه سكرتيرته الصحفي؛ فان نزارباييف موجود في كازاخستان".
وقالت وسائل إعلام، في وقت سابق، إن طائرتين خاصتين، يُعتقد أنهما مملوكتان لعائلة نزارباييف، هبطتا في مطار "مناس" الدولي في قيرغيزستان، مشيرة إلى أن إحدى الطائرتين قدمت من مقدونيا، والثانية من الإمارات العربية المتحدة؛ ولاحقا غادرت الطائرتان المطار القيرغيزي.
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وعلقت ابنة نزارباييف الصغرى، علياء نزارباييف، الخميس الماضي، عبر منشورين في "فيسبوك" و"إنستغرام"، على الأحداث التي شهدتها بلادها في الأيام الماضية.
وكتبت علياء نزاربايف، معبرة عن حزنها لسقوط قتلى؛ قائلة، "بقلب حزين أعيش الأحداث المأساوية في بلادنا. لا أجد كلمات للتعبير عن الألم والأسف لسقوط الضحايا والقتلى".
ولاحظ مستخدمو الإنترنت أن صاحبة حساب الإنستغرام، موجودة في الإمارات؛ وسرعان ما أصبح هذا الحساب "غير متاح".
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وكانت كازاخستان شهدت، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدام عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن، وقتلوا عددا منهم، وسطوا على المراكز التجارية والبنوك وغيرها، لاسيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.
وفي الوقت الحالي، وبعد دخول قوات تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، بطلب من رئيس كازخستان، لحماية الأماكن الحيوية والاستراتيجية؛ هدأت الأمور في هذا البلد.
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