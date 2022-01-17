https://arabic.sputniknews.com/20220117/مسؤول-لـسبوتنيك-نزارباييف-موجود-في-كازاخستان-وليس-مع-عائلته-في-الإمارات-1056411242.html

مسؤول لـ"سبوتنيك": نزارباييف موجود في كازاخستان وليس مع عائلته في الإمارات

مسؤول لـ"سبوتنيك": نزارباييف موجود في كازاخستان وليس مع عائلته في الإمارات

لم تؤكد سفارة كازاخستان لدى أبوظبي، المعلومات حول وجود الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، مع عائلته في الإمارات، لافتة إلى أن آخر التقارير الصادرة عن مكتب... 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T11:59+0000

2022-01-17T11:59+0000

2022-01-17T11:59+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال ناطق باسم السفارة، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، "وفقا لآخر تقرير قدمه سكرتيرته الصحفي؛ فان نزارباييف موجود في كازاخستان".وقالت وسائل إعلام، في وقت سابق، إن طائرتين خاصتين، يُعتقد أنهما مملوكتان لعائلة نزارباييف، هبطتا في مطار "مناس" الدولي في قيرغيزستان، مشيرة إلى أن إحدى الطائرتين قدمت من مقدونيا، والثانية من الإمارات العربية المتحدة؛ ولاحقا غادرت الطائرتان المطار القيرغيزي.وعلقت ابنة نزارباييف الصغرى، علياء نزارباييف، الخميس الماضي، عبر منشورين في "فيسبوك" و"إنستغرام"، على الأحداث التي شهدتها بلادها في الأيام الماضية.وكتبت علياء نزاربايف، معبرة عن حزنها لسقوط قتلى؛ قائلة، "بقلب حزين أعيش الأحداث المأساوية في بلادنا. لا أجد كلمات للتعبير عن الألم والأسف لسقوط الضحايا والقتلى".ولاحظ مستخدمو الإنترنت أن صاحبة حساب الإنستغرام، موجودة في الإمارات؛ وسرعان ما أصبح هذا الحساب "غير متاح".وكانت كازاخستان شهدت، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدام عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن، وقتلوا عددا منهم، وسطوا على المراكز التجارية والبنوك وغيرها، لاسيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.وفي الوقت الحالي، وبعد دخول قوات تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، بطلب من رئيس كازخستان، لحماية الأماكن الحيوية والاستراتيجية؛ هدأت الأمور في هذا البلد.

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