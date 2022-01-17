تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/مسؤول-هيئة-محطات-الطاقة-النووية-المصرية-تنتظر-إذن-إنشاء-الوحدتين-الأولى-والثانية-بالضبعة-1056442147.html
مسؤول: هيئة محطات الطاقة النووية المصرية تنتظر إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية بالضبعة
مسؤول: هيئة محطات الطاقة النووية المصرية تنتظر إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية بالضبعة
أكد رئيس مجلس إدارة هيئة محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أمجد الوكيل، اليوم الاثنين، أن "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية تسلمت كافة طلبات استصدار... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T15:20+0000
2022-01-17T15:20+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101483/27/1014832744_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aecf361255f1c4d493b8253ac8009bb8.jpg
وقال الوكيل في تصريحات لـ"سبوتنيك": "تم تسليم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الوثائق الخاصة، للحصول على إذن الإنشاء واستيفاء كافة متطلبات استصدار إذن الإنشاء للوحدات الأربعة لمحطة الضبعة النووية؛ إذ تم في يونيو/ حزيران 2021 استكمال تسليم كافة وثائق التراخيص اللازمة، لاستصدار إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية، وفى ديسمبر/ كانون الأول 2021، تم تسليم كافة وثائق التراخيص اللازمة، لاستصدار إذن الإنشاء للوحدتين الثالثة والرابعة".وأضاف الوكيل: "وبذلك كان عام 2021 استيفاءا لكافة متطلبات استصدار إذن الإنشاء للوحدات الأربعة لمحطة الضبعة النووية، طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2010، والذي يعد خطوة تاريخية ومعلم رئيسي على مسار تنفيذ مشروع مصر القومي، لإنشاء المحطة النووية بالضبعة".وحول الموقف الحالي للمشروع، قال الوكيل: "قاربنا على الانتهاء من المرحلة الأولى، التي يمر بها المشروع الآن، وهي المرحلة التحضيرية لما قبل الإنشاء. وتشتمل على الأنشطة والأعمال الخاصة بالتصميم، واستصدار الأذون والتراخيص، واستكمال مرافق البنية التحتية وإعداد التجهيزات اللازمة؛ للدخول في المرحلة الثانية وهي مرحلة الإنشاء، والتي تبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء، الذي نحن في انتظار الحصول عليه من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية".وتابع قائلا: "متوقع الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية، في النصف الثاني من عام 2022".وكانت شركة "روساتوم"، المؤسسة الحكومية الروسية لاستخدام الطاقة النووية، أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها سلمت مصر وثائق الحصول على ترخيص بناء المرحلة الثانية من محطة الضبعة للطاقة النووية، وهي الوثائق الخاصة بوحدتي الطاقة الثالثة والرابعة.وأوضحت الشركة أنه "بمجرد إصدار تصريح البناء، سيبدأ العمل على نطاق واسع في موقع أول محطة للطاقة النووية في البلاد".إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، أيمن حمزة، للوكالة، إن "تسليم الأوراق يأتي في إطار التنسيق بين الجانبين المصري والروسي، وحاليا تم تقديم مستندات للحصول على أذون الإنشاء. ونحن في انتظار الحصول على إذن الإنشاء".وأوضح المتحدث الرسمي، أن الإذن الذي تم الحصول عليه، هو إذن قبول الموقع، وما يزال هناك إذن الإنشاء، المقرر أن يصدر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية.ولفت حمزة إلى أنه، بحسب الجدول الموضوع، فإن الخطوات المتوقعة خلال عام 2022، هي "الحصول على إذن الإنشاء للمفاعل الأول والثاني، واستكمال الميناء البحري، ثم البدء في الإجراءات الإنشائية الخاصة بالمفاعل الأول والثاني".وكانت مصر وروسيا وقعتا، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة؛ وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.وفي ديسمبر 2017، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية؛ وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.وتتضمن محطة الضبعة 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، مثبتة مع "مفاعلات 3+" (مفاعلات الماء المضغوط)؛ على أن يتم تشغيل أول مفاعل في 2026.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/المنتدى-المصري-الروسي-للطاقة-النووية-يوضح-ضرورة-بناء-محطة-الضبعة-للمنطقة-1054257167.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101483/27/1014832744_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3a3699925f051728495a1bfd13a4dae4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار مصر الآن

مسؤول: هيئة محطات الطاقة النووية المصرية تنتظر إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية بالضبعة

15:20 GMT 17.01.2022
© Sputnikبناء محطة نووية
بناء محطة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
بناء محطة نووية
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد رئيس مجلس إدارة هيئة محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أمجد الوكيل، اليوم الاثنين، أن "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية تسلمت كافة طلبات استصدار إذن الإنشاء للوحدات الأربعة لمحطة الضبعة النووية"، مشيرا إلى أنه "يتوقع صدور إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية، في النصف الثاني من 2022".
وقال الوكيل في تصريحات لـ"سبوتنيك": "تم تسليم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الوثائق الخاصة، للحصول على إذن الإنشاء واستيفاء كافة متطلبات استصدار إذن الإنشاء للوحدات الأربعة لمحطة الضبعة النووية؛ إذ تم في يونيو/ حزيران 2021 استكمال تسليم كافة وثائق التراخيص اللازمة، لاستصدار إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية، وفى ديسمبر/ كانون الأول 2021، تم تسليم كافة وثائق التراخيص اللازمة، لاستصدار إذن الإنشاء للوحدتين الثالثة والرابعة".
وأضاف الوكيل: "وبذلك كان عام 2021 استيفاءا لكافة متطلبات استصدار إذن الإنشاء للوحدات الأربعة لمحطة الضبعة النووية، طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2010، والذي يعد خطوة تاريخية ومعلم رئيسي على مسار تنفيذ مشروع مصر القومي، لإنشاء المحطة النووية بالضبعة".
محطة طاقة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
المنتدى المصري الروسي للطاقة النووية يوضح ضرورة بناء محطة الضبعة للمنطقة
17 ديسمبر 2021, 07:53 GMT
وحول الموقف الحالي للمشروع، قال الوكيل: "قاربنا على الانتهاء من المرحلة الأولى، التي يمر بها المشروع الآن، وهي المرحلة التحضيرية لما قبل الإنشاء. وتشتمل على الأنشطة والأعمال الخاصة بالتصميم، واستصدار الأذون والتراخيص، واستكمال مرافق البنية التحتية وإعداد التجهيزات اللازمة؛ للدخول في المرحلة الثانية وهي مرحلة الإنشاء، والتي تبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء، الذي نحن في انتظار الحصول عليه من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية".
وتابع قائلا: "متوقع الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية، في النصف الثاني من عام 2022".
وحول الخطوات المتوقع اتخاذها في المشروع، خلال 2022، قال: "من المخطط في عام 2022، الانتهاء من الأعمال التحضرية بموقع الإنشاءات، وكذلك أعمال التسويات الرأسية وأعمال الحفر للأساسات، واستكمال أعمال تصنيع بعض المعدات طويلة الأجل، واستكمال التدريب لأطقم التشغيل والصيانة. كل هذا وفق المخططات الزمنية على مسار تنفيذ المشروع".
وكانت شركة "روساتوم"، المؤسسة الحكومية الروسية لاستخدام الطاقة النووية، أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها سلمت مصر وثائق الحصول على ترخيص بناء المرحلة الثانية من محطة الضبعة للطاقة النووية، وهي الوثائق الخاصة بوحدتي الطاقة الثالثة والرابعة.
وأوضحت الشركة أنه "بمجرد إصدار تصريح البناء، سيبدأ العمل على نطاق واسع في موقع أول محطة للطاقة النووية في البلاد".
إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، أيمن حمزة، للوكالة، إن "تسليم الأوراق يأتي في إطار التنسيق بين الجانبين المصري والروسي، وحاليا تم تقديم مستندات للحصول على أذون الإنشاء. ونحن في انتظار الحصول على إذن الإنشاء".
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الإذن الذي تم الحصول عليه، هو إذن قبول الموقع، وما يزال هناك إذن الإنشاء، المقرر أن يصدر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية.
ولفت حمزة إلى أنه، بحسب الجدول الموضوع، فإن الخطوات المتوقعة خلال عام 2022، هي "الحصول على إذن الإنشاء للمفاعل الأول والثاني، واستكمال الميناء البحري، ثم البدء في الإجراءات الإنشائية الخاصة بالمفاعل الأول والثاني".
وكانت مصر وروسيا وقعتا، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة؛ وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.
وفي ديسمبر 2017، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية؛ وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.
وتتضمن محطة الضبعة 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، مثبتة مع "مفاعلات 3+" (مفاعلات الماء المضغوط)؛ على أن يتم تشغيل أول مفاعل في 2026.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:59 GMT"العدل الألمانية" تقدم مشروع قانون يلغي "قانون الإجهاض"
15:57 GMTلافروف ساخرا من وجود 18 سيناريو رد أمريكي: يوجد منافسة بين أجهزتهم لابتكارها
15:55 GMTالرئيس الأوكراني السابق يغفو خلال محاكمته بتهمة الخيانة العظمى... فيديو
15:54 GMTعلاء مبارك يشن هجوما على عمرو أديب بعد إعلان وصيته
15:52 GMTمجلس السيادة السوداني يقرر تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة "التهديدات المحتملة"
15:51 GMTمزاد بدبي يعرض لأول مرة ألماسة سوداء مدرجة في موسوعة "غينيس"... فيديو وصور
15:49 GMTشركة تطلب موظفا يعاني من الأرق مقابل 250 دولارا في الساعة
15:46 GMTما هي قدرات منظومة "غيبكا - إس" الروسية؟
15:40 GMTستيفاني ويليامز تؤكد أنها تضغط من أجل إجراء انتخابات في ليبيا في يونيو المقبل
15:32 GMTوزير الخارجية المصري ونظيره المغربي يتبادلان الرؤى حول القضايا الإقليمية بالمنطقة
15:31 GMTمنظمة أممية تحذر من تباطؤ انتعاش سوق العمل العالمي
15:30 GMTنقل الناطق الرسمي للحكومة الصومالية إلى تركيا للعلاج بعد استهدافه بهجوم انتحاري
15:25 GMTقدرات المقاتلة التركية "حورجيت" بعد إعلان بدء إنتاجها على نطاق واسع
15:23 GMTالبرلمان العربي يدين اعتداء "ميليشيا الحوثي الإرهابية" على الإمارات
15:20 GMTمسؤول: هيئة محطات الطاقة النووية المصرية تنتظر إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية بالضبعة
15:18 GMT"الوزاراء الكويتي" يتخذ قرارا جديدا بخصوص القادمين إلى البلاد
15:14 GMTبسمة تصاب بكورونا... وتطلق هذا التكهن بشأن الفيروس التاجي
15:10 GMTمؤشر على عودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية
15:09 GMTأردوغان في زيارة رسمية لألبانيا
15:07 GMT"أشباه الحمير" أول حيوانات هجينة رباها الإنسان السوري قبل آلاف السنين... صور