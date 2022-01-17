تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/مساوئ-الشتاء-بايدن-أمام-امتحان-صعب-بسبب-روسيا-1056297535.html
مساوئ الشتاء... بايدن أمام امتحان صعب بسبب روسيا
مساوئ الشتاء... بايدن أمام امتحان صعب بسبب روسيا
يرى الكثير من الخبراء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه مشاكل هائلة في الداخل وفي الخارج. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T07:49+0000
2022-01-17T07:49+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054690228_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ec7c4c54a7bc72051c2ff2305fe6fde7.jpg
وتتعلق بعض المشاكل التي تواجه بايدن في الخارج خلال "الشتاء السيء" وفقا لوكالة أنباء بلومبيرغ، بالمواجهة مع روسيا.ويجلب الشتاء السيء للولايات المتحدة الأمريكية عامة جملة تحديات بسبب تدهورالوضع الاقتصادي والتضخم المالي واستشراء فيروس كورونا المستجد. ويزيد الطين بلة تدهور العلاقات مع روسيا وفقا لرؤية الخبير الأمريكي المحنك جوش وينغرو، حيث أشار الخبير إلى أن المباحثات الأمريكية الروسية بشأن الضمانات الأمنية لم تسفر عن شيء. وإذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق فسوف يزداد الوضع الدولي توترا وهو ما يضرب سمعة الرئيس الأمريكي.الوضع الحرجوكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الوضع أصبح حرجا بعدما رفض الطرف الأمريكي إعطاء ضمانات بأن حلف شمال الأطلسي سيكف عن الزحف نحو روسيا ولن يضم المزيد من الجمهوريات السوفيتية السابقة إليه.وأضاف بيسكوف: "لا نعرف ماذا تكون النتيجة (نتيجة المباحثات). لقد عقدنا ثلاث جولات من المباحثات. وهناك شيء من التفاهم، ولكننا ما زلنا نقف على مسارين مختلفين".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054690228_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_80b215051512348a55db3e73ba79fe5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مساوئ الشتاء... بايدن أمام امتحان صعب بسبب روسيا

07:49 GMT 17.01.2022
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
تابعنا عبر
يرى الكثير من الخبراء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه مشاكل هائلة في الداخل وفي الخارج.
وتتعلق بعض المشاكل التي تواجه بايدن في الخارج خلال "الشتاء السيء" وفقا لوكالة أنباء بلومبيرغ، بالمواجهة مع روسيا.
ويجلب الشتاء السيء للولايات المتحدة الأمريكية عامة جملة تحديات بسبب تدهورالوضع الاقتصادي والتضخم المالي واستشراء فيروس كورونا المستجد.
ويزيد الطين بلة تدهور العلاقات مع روسيا وفقا لرؤية الخبير الأمريكي المحنك جوش وينغرو، حيث أشار الخبير إلى أن المباحثات الأمريكية الروسية بشأن الضمانات الأمنية لم تسفر عن شيء. وإذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق فسوف يزداد الوضع الدولي توترا وهو ما يضرب سمعة الرئيس الأمريكي.
الوضع الحرج
وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الوضع أصبح حرجا بعدما رفض الطرف الأمريكي إعطاء ضمانات بأن حلف شمال الأطلسي سيكف عن الزحف نحو روسيا ولن يضم المزيد من الجمهوريات السوفيتية السابقة إليه.
وأضاف بيسكوف: "لا نعرف ماذا تكون النتيجة (نتيجة المباحثات). لقد عقدنا ثلاث جولات من المباحثات. وهناك شيء من التفاهم، ولكننا ما زلنا نقف على مسارين مختلفين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:12 GMTالخارجية الإيرانية: حل الكثير من نقاط الخلاف في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي
08:11 GMTعلماء يحددون أفضل الفواكه المجففة لصحة الإنسان
07:57 GMTالمصرفي الكازاخستاني الهارب: أعددت خطة لتغير السلطة في البلاد
07:52 GMTصحيفة صينية تقيم أداء طائرات "تو-160إم" الروسية في الرحلة الأولى لها
07:49 GMTمساوئ الشتاء... بايدن أمام امتحان صعب بسبب روسيا
07:41 GMTوزير التربية الأردني: التوصية بتأجيل بداية الفصل الثاني قيد الدراسة
07:32 GMTقناة تلفزيونية أمريكية تضع سيناريوهات خيالية لـ"هجوم روسي مدمر" على أوكرانيا
07:25 GMTرئيس قسم الهجرة في روما: الآلاف يتم احتجازهم إلى أجل غير مسمى في ظروف غير إنسانية بليبيا
06:56 GMTبرهم صالح: تفجيرات بغداد تأتي في توقيت مريب
06:49 GMTالإمارات تلقح جميع سكانها بالجرعة الأولى ضد كورونا و93% منهم بالثانية
06:40 GMTبينيت لحاخام معبد تكساس الذي تم احتجازه "رهينة": نحن أخوة
06:37 GMTكيف أثر بركان تونغا على المناطق الساحلية حول العالم... فيديو
06:30 GMTصحيفة تكشف عن مفاجآت غير متوقعة في مخازن الجيش الألماني
05:43 GMTكندا تنصح مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى أوكرانيا إلا للضرورة القصوى
05:41 GMTدراسة بريطانية تسمي علاجا فعالا لصداع الكحول
05:19 GMTعلماء بريطانيون يحددون منتجا غذائيا يزيد خطر الإصابة بالخرف بنسبة كبيرة
05:05 GMTأستراليا تعترف بلقاح "سبوتنيك V" الروسي
04:30 GMTوزيرة الخارجية الألمانية تعتزم زيارة أوكرانيا وروسيا
04:01 GMT"أنصار الله": طيران التحالف يستهدف أبراج اتصالات في محافظة ذمار
03:31 GMTشقيق محتجز رهائن الكنيس اليهودي يعلق على الواقعة