مساوئ الشتاء... بايدن أمام امتحان صعب بسبب روسيا

وتتعلق بعض المشاكل التي تواجه بايدن في الخارج خلال "الشتاء السيء" وفقا لوكالة أنباء بلومبيرغ، بالمواجهة مع روسيا.ويجلب الشتاء السيء للولايات المتحدة الأمريكية عامة جملة تحديات بسبب تدهورالوضع الاقتصادي والتضخم المالي واستشراء فيروس كورونا المستجد. ويزيد الطين بلة تدهور العلاقات مع روسيا وفقا لرؤية الخبير الأمريكي المحنك جوش وينغرو، حيث أشار الخبير إلى أن المباحثات الأمريكية الروسية بشأن الضمانات الأمنية لم تسفر عن شيء. وإذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق فسوف يزداد الوضع الدولي توترا وهو ما يضرب سمعة الرئيس الأمريكي.الوضع الحرجوكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الوضع أصبح حرجا بعدما رفض الطرف الأمريكي إعطاء ضمانات بأن حلف شمال الأطلسي سيكف عن الزحف نحو روسيا ولن يضم المزيد من الجمهوريات السوفيتية السابقة إليه.وأضاف بيسكوف: "لا نعرف ماذا تكون النتيجة (نتيجة المباحثات). لقد عقدنا ثلاث جولات من المباحثات. وهناك شيء من التفاهم، ولكننا ما زلنا نقف على مسارين مختلفين".
يرى الكثير من الخبراء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه مشاكل هائلة في الداخل وفي الخارج.
وتتعلق بعض المشاكل التي تواجه بايدن في الخارج خلال "الشتاء السيء" وفقا لوكالة أنباء بلومبيرغ، بالمواجهة مع روسيا.
ويجلب الشتاء السيء للولايات المتحدة الأمريكية عامة جملة تحديات بسبب تدهورالوضع الاقتصادي والتضخم المالي واستشراء فيروس كورونا المستجد.
ويزيد الطين بلة تدهور العلاقات مع روسيا وفقا لرؤية الخبير الأمريكي المحنك جوش وينغرو، حيث أشار الخبير إلى أن المباحثات الأمريكية الروسية بشأن الضمانات الأمنية لم تسفر عن شيء. وإذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق فسوف يزداد الوضع الدولي توترا وهو ما يضرب سمعة الرئيس الأمريكي.
الوضع الحرج
وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الوضع أصبح حرجا بعدما رفض الطرف الأمريكي إعطاء ضمانات بأن حلف شمال الأطلسي سيكف عن الزحف نحو روسيا ولن يضم المزيد من الجمهوريات السوفيتية السابقة إليه.
وأضاف بيسكوف: "لا نعرف ماذا تكون النتيجة (نتيجة المباحثات). لقد عقدنا ثلاث جولات من المباحثات. وهناك شيء من التفاهم، ولكننا ما زلنا نقف على مسارين مختلفين".