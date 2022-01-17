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مستشارة بشار الأسد: لن ننسى ما قدمه قاسم سليماني من تضحيات في سوريا
مستشارة بشار الأسد: لن ننسى ما قدمه قاسم سليماني من تضحيات في سوريا
أكدت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية، بثينة شعبان، اليوم الاثنين، أن بلادها لن تنسى ما قدمه قائد ‏‏"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، الراحل قاسم... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T10:53+0000
2022-01-17T10:57+0000
أخبار سوريا اليوم
إيران
مقتل قاسم سليماني
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وقالت في تصريحات لقناة "أفق" الإيرانية: "كنا بحاجة إلى قاسم سليماني لمواجهة الأعداء، وكنا نعرف تحركات الإرهابيين في المنطقة، والذين كانوا عملوا على تدمير التراث الثقافي السوري"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).كما شددت بثينة شعبان، وهي المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري، بشار الأسد، أن "إيران كانت الدولة الأولى التي قامت بمساعدة سوريا"، لافتة إلى "دخول مستشارين إيرانيين إلى سوريا، وكان تواجد الشهيد سليماني نفسه أكبر مساعدة لنا، كما أن إيران قدمت الكثير من المساعدات للشعب السوري في مجال النفط والأدوية، وهو لن ينسى ذلك"، بحسب قولها.وأشارت إلى أن علاقتنا مع لبنان وإيران والعراق أهم بكثير من علاقتنا مع دول بعيدة عنا.يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت في فجر يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعد أيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/ظريف-يهاجم-ترامب-ونتنياهو-في-الذكرى-الثانية-لمقتل-قاسم-سليماني-1054887687.html
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أخبار سوريا اليوم, إيران, مقتل قاسم سليماني

مستشارة بشار الأسد: لن ننسى ما قدمه قاسم سليماني من تضحيات في سوريا

10:53 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 10:57 GMT 17.01.2022)
© AFP 2021 / -اجتماع بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الإيراني حسن روحاني وقائد فيلق القدس الراحل اللواء قاسم سليماني في طهران
اجتماع بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الإيراني حسن روحاني وقائد فيلق القدس الراحل اللواء قاسم سليماني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
اجتماع بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الإيراني حسن روحاني وقائد فيلق القدس الراحل اللواء قاسم سليماني في طهران
© AFP 2021 / -
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أكدت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية، بثينة شعبان، اليوم الاثنين، أن بلادها لن تنسى ما قدمه قائد ‏‏"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، الراحل قاسم سليماني، من تضحيات.‏
وقالت في تصريحات لقناة "أفق" الإيرانية: "كنا بحاجة إلى قاسم سليماني لمواجهة الأعداء، وكنا نعرف تحركات الإرهابيين في المنطقة، والذين كانوا عملوا على تدمير التراث الثقافي السوري"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضافت أنه "بمساعدة أصدقائنا من إيران و"حزب الله" وروسيا، تمكنا من التصدي للتكفيريين والإرهابيين".

كما شددت بثينة شعبان، وهي المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري، بشار الأسد، أن "إيران كانت الدولة الأولى التي قامت بمساعدة سوريا"، لافتة إلى "دخول مستشارين إيرانيين إلى سوريا، وكان تواجد الشهيد سليماني نفسه أكبر مساعدة لنا، كما أن إيران قدمت الكثير من المساعدات للشعب السوري في مجال النفط والأدوية، وهو لن ينسى ذلك"، بحسب قولها.
وأشارت إلى أن علاقتنا مع لبنان وإيران والعراق أهم بكثير من علاقتنا مع دول بعيدة عنا.
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يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت في فجر يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وبعد أيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
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