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مصر تطلق أول رحلة جوية "صديقة للبيئة" في أفريقيا
مصر تطلق أول رحلة جوية "صديقة للبيئة" في أفريقيا
أعلنت شركة "مصر للطيران"، اليوم الاثنين، عن تشغيل أول رحلة جوية مزودة بخدمات ومنتجات ‏‏"صديقة للبيئة"، لتصبح الرحلة الأولى من نوعها للشركة في أفريقيا.‏ 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T14:48+0000
2022-01-17T14:48+0000
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وستتجه أول رحلة "صديقة للبيئة" من القاهرة إلى العاصمة الفرنسية باريس، في يوم 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، وتحمل رقم "799"، وفقا لبيان رسمي.وقررت شركة "مصر للطيران" أن تقدم تخفيضا خاصا لهذه الرحلة يصل إلى 40 بالمئة.وتم تخصيص شعار خاص بالرحلة ليوضع على جميع منتجاتها وموادها المستخدمة، هو"Green Service Flight"، والذي تمت كتابته باللون الأخضر، الذى يرمز للبيئة النظيفة.وتسعى شركة "مصر للطيران" في المستقبل إلى تقليل استخدام البلاستيك "أحادي الاستعمال" على متن رحلاتها بنسبة 90 بالمئة.وفي هذا لإطار، حددت "مصر للطيران" 27 منتجا مصنوعا من البلاستيك (أحادي الاستعمال) كان يستخدم على متن طائراتها، واستبدلته منتجات صديقة للبيئة.من ناحيته، أكد وزير الطيران المدني المصري، الطيار محمد منار، أن "مواكبة "رؤية مصر 2030" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تأتى فى مقدمة الأولويات".وشدد أن "قطاع الطيران المدني المصري يولي أهمية كبيرة لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يطبق كافة التوصيات والتشريعات المحلية والدولية فى مجال الطيران المتعلقة بحماية البيئة".
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

مصر تطلق أول رحلة جوية "صديقة للبيئة" في أفريقيا

14:48 GMT 17.01.2022
© AFP 2021مصر للطيران
مصر للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
مصر للطيران
© AFP 2021
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أعلنت شركة "مصر للطيران"، اليوم الاثنين، عن تشغيل أول رحلة جوية مزودة بخدمات ومنتجات ‏‏"صديقة للبيئة"، لتصبح الرحلة الأولى من نوعها للشركة في أفريقيا.‏
وستتجه أول رحلة "صديقة للبيئة" من القاهرة إلى العاصمة الفرنسية باريس، في يوم 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، وتحمل رقم "799"، وفقا لبيان رسمي.
وقررت شركة "مصر للطيران" أن تقدم تخفيضا خاصا لهذه الرحلة يصل إلى 40 بالمئة.
وتم تخصيص شعار خاص بالرحلة ليوضع على جميع منتجاتها وموادها المستخدمة، هو"Green Service Flight"، والذي تمت كتابته باللون الأخضر، الذى يرمز للبيئة النظيفة.
وتسعى شركة "مصر للطيران" في المستقبل إلى تقليل استخدام البلاستيك "أحادي الاستعمال" على متن رحلاتها بنسبة 90 بالمئة.
وفي هذا لإطار، حددت "مصر للطيران" 27 منتجا مصنوعا من البلاستيك (أحادي الاستعمال) كان يستخدم على متن طائراتها، واستبدلته منتجات صديقة للبيئة.
من ناحيته، أكد وزير الطيران المدني المصري، الطيار محمد منار، أن "مواكبة "رؤية مصر 2030" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تأتى فى مقدمة الأولويات".
وشدد أن "قطاع الطيران المدني المصري يولي أهمية كبيرة لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يطبق كافة التوصيات والتشريعات المحلية والدولية فى مجال الطيران المتعلقة بحماية البيئة".
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