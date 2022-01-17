مقدسي يتحصن داخل منزله ضد قرار إسرائيلي بإخلائه ويهدد بحرق نفسه وأولاده.. فيديو
© AP Photo / Maya Alleruzzoمواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 4 مايو 2021
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تحصن فلسطيني وأفراد أسرته من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، على سطح منزله، بعد قرار إسرائيلي بإخلائه، مهددا بحرق نفسه وأولاده.
وأصدرت بلدية القدس الإسرائيلية قرارا بإخلاء منزل أسرة صالحية، ومشتل يملكونه في الحي، بعد صدور قرار من محكمة إسرائيلية بطردهم.
وأظهرت مقاطع فيديو بثتها مواقع إخبارية مقدسية وناشطون قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلي وهي تهدم المشتل بجرافة، استعدادا لإخلاء المنزل.
فيديو| آليات الاحـ ـتلال تشرع في هدم مشتل عائلة صالحية تزامناً مع اعتصام العائلة في منزلهم المهدد بالهدم في حي الشيخ جراح بالقدس. pic.twitter.com/3RhytBIAO4— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) January 17, 2022
لكن، مالك المنزل محمود صالحية، صعد وأفراد أسرته إلى سطحه، وهدد بإحراق نفسه وأولاده، إذا تم الإخلاء.
وقال صالحية: "من يخرج من منزله فهو خائن، لن أبرح منزلي"، مضيفا وهو يحمل قارورة من البنزين: "سأحرق نفسي وأولادي... سأفجر البيت بمن فيه".
وأضاف: "بلدية القدس جاءت لتطرد الأهالي من منازلهم لصالح إقامة مدارس لأولادهم".
"من يخرج من بيته فهو خائن".. المقدسي محمود صالحية يعتصم فوق منزله في حي الشيخ جراح رفضًا لقرار الاحتـ ـلال بإخلائه. pic.twitter.com/5lfKAS1EOg— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) January 17, 2022
وظهر صالحية في مقطع آخر من على سطح منزله، وهو يطالب أهالي الشيخ جراح بالتصدي لمخطط الإخلاء الإسرائيلي، معتبرا أنه حال تم تنفيذ إخلاء منزله، فسيكون مقدمة لإخلاء العديد من المنازل الفلسطينية بعده.
مصادر محلية: "المقدسي محمود صالحية يواصل اعتصامه أعلى منزله في الشيخ جراح ويعلن عدم الخروج منه رغم محاصرته من قبل قوات الاحـ ـتلال". pic.twitter.com/1SEdB0XuKq— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) January 17, 2022
ووصل عشرات من الأهالي والنشطاء إلى منزل صالحية للتضامن مع الأسرة، وأظهر مقطع مصور الشرطة الإسرائيلية وهي تعتدي على عضو الكنيست اليساري "عوفر كاسيف".
فيديو| الشرطة الإسرائيلية تعتدي على عضو الكنيست عوفر كاسيف في حي الشيخ جراح بالقدس. pic.twitter.com/e9UV6l6Hko— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) January 17, 2022
ومنزل أسرة صالحية يحوي 12 شخصا، (بينهم 5 أطفال)، يقع قرب عشرات المنازل التي صدرت قرارات بإخلائها، بدعوى أنها أقيمت على أرض تمتلكها إحدى الجمعيات الاستيطانية بحي الشيخ جراح.