تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/مقدسي-يتحصن-داخل-منزله-ضد-قرار-إسرائيلي-بإخلائه-ويهدد-بحرق-نفسه-وأولاده-فيديو-1056437589.html
مقدسي يتحصن داخل منزله ضد قرار إسرائيلي بإخلائه ويهدد بحرق نفسه وأولاده.. فيديو
مقدسي يتحصن داخل منزله ضد قرار إسرائيلي بإخلائه ويهدد بحرق نفسه وأولاده.. فيديو
تحصن فلسطيني وأفراد أسرته من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، على سطح منزله، بعد قرار إسرائيلي بإخلائه، مهددا بحرق نفسه وأولاده. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T14:07+0000
2022-01-17T14:07+0000
القدس
أحداث الشيخ جراح في القدس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1048886257_0:156:3073:1884_1920x0_80_0_0_fc8fb93833c8c5ab7c38eeb108a1e651.jpg
وأصدرت بلدية القدس الإسرائيلية قرارا بإخلاء منزل أسرة صالحية، ومشتل يملكونه في الحي، بعد صدور قرار من محكمة إسرائيلية بطردهم.وأظهرت مقاطع فيديو بثتها مواقع إخبارية مقدسية وناشطون قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلي وهي تهدم المشتل بجرافة، استعدادا لإخلاء المنزل.لكن، مالك المنزل محمود صالحية، صعد وأفراد أسرته إلى سطحه، وهدد بإحراق نفسه وأولاده، إذا تم الإخلاء.وقال صالحية: "من يخرج من منزله فهو خائن، لن أبرح منزلي"، مضيفا وهو يحمل قارورة من البنزين: "سأحرق نفسي وأولادي... سأفجر البيت بمن فيه".وأضاف: "بلدية القدس جاءت لتطرد الأهالي من منازلهم لصالح إقامة مدارس لأولادهم".وظهر صالحية في مقطع آخر من على سطح منزله، وهو يطالب أهالي الشيخ جراح بالتصدي لمخطط الإخلاء الإسرائيلي، معتبرا أنه حال تم تنفيذ إخلاء منزله، فسيكون مقدمة لإخلاء العديد من المنازل الفلسطينية بعده.ووصل عشرات من الأهالي والنشطاء إلى منزل صالحية للتضامن مع الأسرة، وأظهر مقطع مصور الشرطة الإسرائيلية وهي تعتدي على عضو الكنيست اليساري "عوفر كاسيف".ومنزل أسرة صالحية يحوي 12 شخصا، (بينهم 5 أطفال)، يقع قرب عشرات المنازل التي صدرت قرارات بإخلائها، بدعوى أنها أقيمت على أرض تمتلكها إحدى الجمعيات الاستيطانية بحي الشيخ جراح.
القدس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1048886257_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f39086618b59b294c1a231f3cd5076e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
القدس, أحداث الشيخ جراح في القدس

مقدسي يتحصن داخل منزله ضد قرار إسرائيلي بإخلائه ويهدد بحرق نفسه وأولاده.. فيديو

14:07 GMT 17.01.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzoمواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 4 مايو 2021
مواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 4 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
تحصن فلسطيني وأفراد أسرته من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، على سطح منزله، بعد قرار إسرائيلي بإخلائه، مهددا بحرق نفسه وأولاده.
وأصدرت بلدية القدس الإسرائيلية قرارا بإخلاء منزل أسرة صالحية، ومشتل يملكونه في الحي، بعد صدور قرار من محكمة إسرائيلية بطردهم.
وأظهرت مقاطع فيديو بثتها مواقع إخبارية مقدسية وناشطون قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلي وهي تهدم المشتل بجرافة، استعدادا لإخلاء المنزل.
لكن، مالك المنزل محمود صالحية، صعد وأفراد أسرته إلى سطحه، وهدد بإحراق نفسه وأولاده، إذا تم الإخلاء.
وقال صالحية: "من يخرج من منزله فهو خائن، لن أبرح منزلي"، مضيفا وهو يحمل قارورة من البنزين: "سأحرق نفسي وأولادي... سأفجر البيت بمن فيه".
وأضاف: "بلدية القدس جاءت لتطرد الأهالي من منازلهم لصالح إقامة مدارس لأولادهم".
وظهر صالحية في مقطع آخر من على سطح منزله، وهو يطالب أهالي الشيخ جراح بالتصدي لمخطط الإخلاء الإسرائيلي، معتبرا أنه حال تم تنفيذ إخلاء منزله، فسيكون مقدمة لإخلاء العديد من المنازل الفلسطينية بعده.
ووصل عشرات من الأهالي والنشطاء إلى منزل صالحية للتضامن مع الأسرة، وأظهر مقطع مصور الشرطة الإسرائيلية وهي تعتدي على عضو الكنيست اليساري "عوفر كاسيف".
ومنزل أسرة صالحية يحوي 12 شخصا، (بينهم 5 أطفال)، يقع قرب عشرات المنازل التي صدرت قرارات بإخلائها، بدعوى أنها أقيمت على أرض تمتلكها إحدى الجمعيات الاستيطانية بحي الشيخ جراح.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:28 GMTأحلام تعلق بصورتين على الانفجارات والحرائق التي شهدتها أبو ظبي
14:11 GMTمجلس النواب الليبي يعلق جلسته للغد... والمفوضية تؤكد الحاجة لـ8 أشهر لاستكمال العملية الانتخابية
14:09 GMTكم من الخيارات تملك روسيا للرد على أمريكا في حال التصعيد الأوكراني؟
14:08 GMTعارض جديد للمتحور أوميكرون يمكنك من توقع الإصابة
14:07 GMTمقدسي يتحصن داخل منزله ضد قرار إسرائيلي بإخلائه ويهدد بحرق نفسه وأولاده.. فيديو
14:02 GMTالتلفزيون الرسمي الأردني: مقتل شخص حاول اجتياز الحدود من سوريا بطريقة غير مشروعة
13:50 GMTالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تكشف أبرز مشروعات وإنجازات عام 2021
13:48 GMTالسعودية تصدر بيانا عاجلا بعد "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف الإمارات وتتوعد "أنصار الله"
13:46 GMTالممثل العالمي أميتاب باتشان يعود للعمل
13:45 GMTالنيابة السعودية توضح عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة
13:41 GMTعربي يتدلى من حافة خطيرة وحادة لفوهة بركان بيد واحدة... فيديو
13:38 GMTبعد هجوم مفاجئ على الإمارات... 8 طائرات مسيرة تنطلق نحو السعودية
13:32 GMTلماذا يتسابق العالم للسيطرة على هذه التكنولوجيا؟
13:26 GMTروسيا لن تسمح للناتو بالتوغل في أوكرانيا.. اشتباكات في طرابلس.. نتنياهو يتفاوض على تخفيف التهم
13:25 GMTأفضل طريقة لغسل الفراولة من المبيدات واليرقات العالقة
12:55 GMTدمشق: العودة للجامعة العربية ليست في مركز اهتماماتنا
12:51 GMTالصين ترجح تسبب البريد الدولي في ظهور أولى حالات أوميكرون لديها
12:49 GMTعلماء: الأرض محاطة بـ"فقاعة"... يراها الجميع بالعين ولا يدركها... صور وفيديو
12:41 GMTتحذير أمريكي لإيران رغم التفاؤل الدولي تجاه مفاوضات فيينا
12:39 GMTأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يغلقون قصر العدل دعما لقاضي التحقيق