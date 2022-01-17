https://arabic.sputniknews.com/20220117/ملجأ-دافئ-للقطط-الضالة-في-مصر-1056349429.html

ملجأ دافئ للقطط الضالة في مصر

ملجأ دافئ للقطط الضالة في مصر

القطط الضالة في القاهرة لديها مكان دافئ للنوم هذا الشتاء، ترونه في ألبوم "سبوتنيك" عن الملاجئ المتنقلة المعاد تدويرها من إطارات قديمة، التي وضعها المصمم الصديق... 17.01.2022, سبوتنيك عربي

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كان مشروع "شيل تاير" Sheltire الخاص به استجابة لتغير المناخ في البلاد في السنوات الأخيرة، مما يعني أن الحيوانات أصبحت في حاجة إلى مزيد من الحماية خلال أشهر الشتاء الباردة.يقول مؤسس دار التصميم الصديق للبيئة موبيكيا، إبراهيم أبو جندي:كما يتعاون أبو جندي مع متجر "بيتمان" (Petman)، وهو متجر مستلزمات الحيوانات الأليفة الإلكتروني، كجزء من المشروع. وبإمكان الوحدات المتنقلة استيعاب ما يصل إلى خمسة قطط لكل منها، وهي مصنوعة من إطارات السيارات التي توفر العزل الحراري، بالإضافة إلى النفايات الأخرى والمواد المعاد تدويرها، مثل الخشب. وهي مصممة بحيث تناسب الشكل الحضري.

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