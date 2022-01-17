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https://arabic.sputniknews.com/20220117/ملجأ-دافئ-للقطط-الضالة-في-مصر-1056349429.html
ملجأ دافئ للقطط الضالة في مصر
ملجأ دافئ للقطط الضالة في مصر
القطط الضالة في القاهرة لديها مكان دافئ للنوم هذا الشتاء، ترونه في ألبوم "سبوتنيك" عن الملاجئ المتنقلة المعاد تدويرها من إطارات قديمة، التي وضعها المصمم الصديق... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
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كان مشروع "شيل تاير" Sheltire الخاص به استجابة لتغير المناخ في البلاد في السنوات الأخيرة، مما يعني أن الحيوانات أصبحت في حاجة إلى مزيد من الحماية خلال أشهر الشتاء الباردة.يقول مؤسس دار التصميم الصديق للبيئة موبيكيا، إبراهيم أبو جندي:كما يتعاون أبو جندي مع متجر "بيتمان" (Petman)، وهو متجر مستلزمات الحيوانات الأليفة الإلكتروني، كجزء من المشروع. وبإمكان الوحدات المتنقلة استيعاب ما يصل إلى خمسة قطط لكل منها، وهي مصنوعة من إطارات السيارات التي توفر العزل الحراري، بالإضافة إلى النفايات الأخرى والمواد المعاد تدويرها، مثل الخشب. وهي مصممة بحيث تناسب الشكل الحضري.
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ملجأ دافئ للقطط الضالة في مصر

11:27 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 11:28 GMT 17.01.2022)
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القطط الضالة في القاهرة لديها مكان دافئ للنوم هذا الشتاء، ترونه في ألبوم "سبوتنيك" عن الملاجئ المتنقلة المعاد تدويرها من إطارات قديمة، التي وضعها المصمم الصديق للبيئة، إبراهيم أبو جندي، في شوارع العاصمة المصرية المزدحمة.
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshالقطط الضالة في ملاجئ متنقلة معاد تدويرها، مصنوعة من إطارات قديمة، لإبقائها دافئة خلال الشتاء في القاهرة، مصر، 13 يناير 2022.
القطط الضالة في ملاجئ متنقلة معاد تدويرها، مصنوعة من إطارات قديمة، لإبقائها دافئة خلال الشتاء في القاهرة، مصر، 13 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
1/7
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
القطط الضالة في ملاجئ متنقلة معاد تدويرها، مصنوعة من إطارات قديمة، لإبقائها دافئة خلال الشتاء في القاهرة، مصر، 13 يناير 2022.
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshالقطط الضالة في ملاجئ متنقلة معاد تدويرها، مصنوعة من إطارات قديمة، لإبقائها دافئة خلال الشتاء في القاهرة، مصر، 13 يناير 2022.
القطط الضالة في ملاجئ متنقلة معاد تدويرها، مصنوعة من إطارات قديمة، لإبقائها دافئة خلال الشتاء في القاهرة، مصر، 13 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
2/7
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
القطط الضالة في ملاجئ متنقلة معاد تدويرها، مصنوعة من إطارات قديمة، لإبقائها دافئة خلال الشتاء في القاهرة، مصر، 13 يناير 2022.
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshالقطط الضالة في ملاجئ متنقلة معاد تدويرها، مصنوعة من إطارات قديمة، لإبقائها دافئة خلال الشتاء في القاهرة، مصر، 13 يناير 2022.
القطط الضالة في ملاجئ متنقلة معاد تدويرها، مصنوعة من إطارات قديمة، لإبقائها دافئة خلال الشتاء في القاهرة، مصر، 13 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
3/7
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
القطط الضالة في ملاجئ متنقلة معاد تدويرها، مصنوعة من إطارات قديمة، لإبقائها دافئة خلال الشتاء في القاهرة، مصر، 13 يناير 2022.
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshالقطط الضالة في ملاجئ متنقلة معاد تدويرها، مصنوعة من إطارات قديمة، لإبقائها دافئة خلال الشتاء في القاهرة، مصر، 13 يناير 2022.
القطط الضالة في ملاجئ متنقلة معاد تدويرها، مصنوعة من إطارات قديمة، لإبقائها دافئة خلال الشتاء في القاهرة، مصر، 13 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
4/7
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
القطط الضالة في ملاجئ متنقلة معاد تدويرها، مصنوعة من إطارات قديمة، لإبقائها دافئة خلال الشتاء في القاهرة، مصر، 13 يناير 2022.
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshالقطط الضالة في ملاجئ متنقلة معاد تدويرها، مصنوعة من إطارات قديمة، لإبقائها دافئة خلال الشتاء في القاهرة، مصر، 13 يناير 2022.
القطط الضالة في ملاجئ متنقلة معاد تدويرها، مصنوعة من إطارات قديمة، لإبقائها دافئة خلال الشتاء في القاهرة، مصر، 13 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
5/7
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
القطط الضالة في ملاجئ متنقلة معاد تدويرها، مصنوعة من إطارات قديمة، لإبقائها دافئة خلال الشتاء في القاهرة، مصر، 13 يناير 2022.
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshالقطط الضالة في ملاجئ متنقلة معاد تدويرها، مصنوعة من إطارات قديمة، لإبقائها دافئة خلال الشتاء في القاهرة، مصر، 13 يناير 2022.
القطط الضالة في ملاجئ متنقلة معاد تدويرها، مصنوعة من إطارات قديمة، لإبقائها دافئة خلال الشتاء في القاهرة، مصر، 13 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
6/7
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
القطط الضالة في ملاجئ متنقلة معاد تدويرها، مصنوعة من إطارات قديمة، لإبقائها دافئة خلال الشتاء في القاهرة، مصر، 13 يناير 2022.
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshإبراهيم أبو جندي، مؤسس استوديو التصميم الصديق للبيئة "موبيكيا"، يضع طعامًا للقطط الضالة في ملاجئه المتنقلة، المعاد تدويرها والمصنوعة من الإطارات القديمة، لإبقائها دافئة خلال الشتاء في القاهرة مصر، 13 يناير 2022.
إبراهيم أبو جندي، مؤسس استوديو التصميم الصديق للبيئة موبيكيا، يضع طعامًا للقطط الضالة في ملاجئه المتنقلة، المعاد تدويرها والمصنوعة من الإطارات القديمة، لإبقائها دافئة خلال الشتاء في القاهرة مصر، 13 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
7/7
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
إبراهيم أبو جندي، مؤسس استوديو التصميم الصديق للبيئة "موبيكيا"، يضع طعامًا للقطط الضالة في ملاجئه المتنقلة، المعاد تدويرها والمصنوعة من الإطارات القديمة، لإبقائها دافئة خلال الشتاء في القاهرة مصر، 13 يناير 2022.
كان مشروع "شيل تاير" Sheltire الخاص به استجابة لتغير المناخ في البلاد في السنوات الأخيرة، مما يعني أن الحيوانات أصبحت في حاجة إلى مزيد من الحماية خلال أشهر الشتاء الباردة.
يقول مؤسس دار التصميم الصديق للبيئة موبيكيا، إبراهيم أبو جندي:

هناك تساقط للثلوج وأمطار غزيرة في مصر نتيجة تغير المناخ (في البلاد). ونحاول أن نكون متقدمين بخطوة من أجل الحيوانات الضالة المعرضة للخطر بسبب تقلبات الطقس.

كما يتعاون أبو جندي مع متجر "بيتمان" (Petman)، وهو متجر مستلزمات الحيوانات الأليفة الإلكتروني، كجزء من المشروع.
وبإمكان الوحدات المتنقلة استيعاب ما يصل إلى خمسة قطط لكل منها، وهي مصنوعة من إطارات السيارات التي توفر العزل الحراري، بالإضافة إلى النفايات الأخرى والمواد المعاد تدويرها، مثل الخشب. وهي مصممة بحيث تناسب الشكل الحضري.
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