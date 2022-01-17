https://arabic.sputniknews.com/20220117/منظمة-أممية-تحذر-من-تباطؤ-انتعاش-سوق-العمل-العالمي-1056442343.html

منظمة أممية تحذر من تباطؤ انتعاش سوق العمل العالمي

منظمة أممية تحذر من تباطؤ انتعاش سوق العمل العالمي

حذرت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن تعافي سوق العمل من تداعيات جائحة "كوفيد 19" يبدو أنه سيتباطأ في عام 2022. 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T15:31+0000

2022-01-17T15:31+0000

2022-01-17T15:31+0000

اقتصاد

العالم

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وفي تقريرها عن اتجاهات العمالة والتوقعات الاجتماعية في العالم لعام 2022، الذي نُشر اليوم الاثنين، توقعت منظمة العمل الدولية أن يكون عدد ساعات العمل على مستوى العالم هذا العام أقل بنسبة 1.8% عما كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، قبل ظهور الوباء مباشرة.وتوقعت منظمة العمل الدولية أنه سيكون هناك عجز أكبر في ساعات العمل في عام 2022 مما كان مقدرا في السابق، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".وتوقعت أن يكون الانخفاض في ساعات العمل العالمية هذا العام الآن معادلا لخسارة 52 مليون وظيفة بدوام كامل، أي ما يقرب من ضعفي التوقعات السابقة في مايو/ أيار 2021 والبالغة 26 مليونا.وقال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في إيجاز صحفي قبل إصدار التقرير يوم الاثنين إن "تعديل الجانب السلبي كبير للغاية"، مضيفا أن هناك عددا من الأسباب وراء التباطؤ المتوقع في تعافي سوق العمل، بما في ذلك انتشار متحورات "كوفيد 19" الجديدة.قدرت منظمة العمل الدولية أنه من المتوقع أن تصل البطالة العالمية إلى 207 ملايين في عام 2022، مقابل 186 مليون في عام 2019.وقال رايدر إنه لكي يكون "هذا الانتعاش مستداما، يجب أن يستند إلى مبادئ العمل اللائق، وخلق فرص العمل، وحقوق العمل، والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي".وأشار إلى القواعد التوجيهية التي اقترحتها منظمة العمل الدولية، مثل أن تقدم الدول الحوافز لأصحاب العمل للاحتفاظ بالعمال، مثل العمل لفترات أقصر.

https://arabic.sputniknews.com/20220116/ما-المخاطر-الاقتصادية-التي-تواجه-العالم-مع-تلاشي-تأثير-الجائحة؟-1056269106.html

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اقتصاد, العالم