تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/منظمة-أممية-تحذر-من-تباطؤ-انتعاش-سوق-العمل-العالمي-1056442343.html
منظمة أممية تحذر من تباطؤ انتعاش سوق العمل العالمي
منظمة أممية تحذر من تباطؤ انتعاش سوق العمل العالمي
حذرت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن تعافي سوق العمل من تداعيات جائحة "كوفيد 19" يبدو أنه سيتباطأ في عام 2022. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T15:31+0000
2022-01-17T15:31+0000
اقتصاد
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101439/53/1014395382_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_8ebe5382239a85f5047c05930d618d2b.jpg
وفي تقريرها عن اتجاهات العمالة والتوقعات الاجتماعية في العالم لعام 2022، الذي نُشر اليوم الاثنين، توقعت منظمة العمل الدولية أن يكون عدد ساعات العمل على مستوى العالم هذا العام أقل بنسبة 1.8% عما كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، قبل ظهور الوباء مباشرة.وتوقعت منظمة العمل الدولية أنه سيكون هناك عجز أكبر في ساعات العمل في عام 2022 مما كان مقدرا في السابق، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".وتوقعت أن يكون الانخفاض في ساعات العمل العالمية هذا العام الآن معادلا لخسارة 52 مليون وظيفة بدوام كامل، أي ما يقرب من ضعفي التوقعات السابقة في مايو/ أيار 2021 والبالغة 26 مليونا.وقال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في إيجاز صحفي قبل إصدار التقرير يوم الاثنين إن "تعديل الجانب السلبي كبير للغاية"، مضيفا أن هناك عددا من الأسباب وراء التباطؤ المتوقع في تعافي سوق العمل، بما في ذلك انتشار متحورات "كوفيد 19" الجديدة.قدرت منظمة العمل الدولية أنه من المتوقع أن تصل البطالة العالمية إلى 207 ملايين في عام 2022، مقابل 186 مليون في عام 2019.وقال رايدر إنه لكي يكون "هذا الانتعاش مستداما، يجب أن يستند إلى مبادئ العمل اللائق، وخلق فرص العمل، وحقوق العمل، والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي".وأشار إلى القواعد التوجيهية التي اقترحتها منظمة العمل الدولية، مثل أن تقدم الدول الحوافز لأصحاب العمل للاحتفاظ بالعمال، مثل العمل لفترات أقصر.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/ما-المخاطر-الاقتصادية-التي-تواجه-العالم-مع-تلاشي-تأثير-الجائحة؟-1056269106.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101439/53/1014395382_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_59a4e5129034adb926fcdfb2c95b60d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم

منظمة أممية تحذر من تباطؤ انتعاش سوق العمل العالمي

15:31 GMT 17.01.2022
© RIA Novosti . Yana Kroilova / الذهاب إلى بنك الصورالبطالة
البطالة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© RIA Novosti . Yana Kroilova
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حذرت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن تعافي سوق العمل من تداعيات جائحة "كوفيد 19" يبدو أنه سيتباطأ في عام 2022.
وفي تقريرها عن اتجاهات العمالة والتوقعات الاجتماعية في العالم لعام 2022، الذي نُشر اليوم الاثنين، توقعت منظمة العمل الدولية أن يكون عدد ساعات العمل على مستوى العالم هذا العام أقل بنسبة 1.8% عما كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، قبل ظهور الوباء مباشرة.
وتوقعت منظمة العمل الدولية أنه سيكون هناك عجز أكبر في ساعات العمل في عام 2022 مما كان مقدرا في السابق، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
وتوقعت أن يكون الانخفاض في ساعات العمل العالمية هذا العام الآن معادلا لخسارة 52 مليون وظيفة بدوام كامل، أي ما يقرب من ضعفي التوقعات السابقة في مايو/ أيار 2021 والبالغة 26 مليونا.
الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - شاحنات نقل في ميناء دوفير، بعد حظر المنقلبين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إنجلترا 21 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
ما المخاطر الاقتصادية التي تواجه العالم مع تلاشي تأثير الجائحة؟
أمس, 12:58 GMT
وقال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في إيجاز صحفي قبل إصدار التقرير يوم الاثنين إن "تعديل الجانب السلبي كبير للغاية"، مضيفا أن هناك عددا من الأسباب وراء التباطؤ المتوقع في تعافي سوق العمل، بما في ذلك انتشار متحورات "كوفيد 19" الجديدة.
قدرت منظمة العمل الدولية أنه من المتوقع أن تصل البطالة العالمية إلى 207 ملايين في عام 2022، مقابل 186 مليون في عام 2019.
وقال رايدر إنه لكي يكون "هذا الانتعاش مستداما، يجب أن يستند إلى مبادئ العمل اللائق، وخلق فرص العمل، وحقوق العمل، والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي".
وأشار إلى القواعد التوجيهية التي اقترحتها منظمة العمل الدولية، مثل أن تقدم الدول الحوافز لأصحاب العمل للاحتفاظ بالعمال، مثل العمل لفترات أقصر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:59 GMT"العدل الألمانية" تقدم مشروع قانون يلغي "قانون الإجهاض"
15:57 GMTلافروف ساخرا من وجود 18 سيناريو رد أمريكي: يوجد منافسة بين أجهزتهم لابتكارها
15:55 GMTالرئيس الأوكراني السابق يغفو خلال محاكمته بتهمة الخيانة العظمى... فيديو
15:54 GMTعلاء مبارك يشن هجوما على عمرو أديب بعد إعلان وصيته
15:52 GMTمجلس السيادة السوداني يقرر تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة "التهديدات المحتملة"
15:51 GMTمزاد بدبي يعرض لأول مرة ألماسة سوداء مدرجة في موسوعة "غينيس"... فيديو وصور
15:49 GMTشركة تطلب موظفا يعاني من الأرق مقابل 250 دولارا في الساعة
15:46 GMTما هي قدرات منظومة "غيبكا - إس" الروسية؟
15:40 GMTستيفاني ويليامز تؤكد أنها تضغط من أجل إجراء انتخابات في ليبيا في يونيو المقبل
15:32 GMTوزير الخارجية المصري ونظيره المغربي يتبادلان الرؤى حول القضايا الإقليمية بالمنطقة
15:31 GMTمنظمة أممية تحذر من تباطؤ انتعاش سوق العمل العالمي
15:30 GMTنقل الناطق الرسمي للحكومة الصومالية إلى تركيا للعلاج بعد استهدافه بهجوم انتحاري
15:25 GMTقدرات المقاتلة التركية "حورجيت" بعد إعلان بدء إنتاجها على نطاق واسع
15:23 GMTالبرلمان العربي يدين اعتداء "ميليشيا الحوثي الإرهابية" على الإمارات
15:20 GMTمسؤول: هيئة محطات الطاقة النووية المصرية تنتظر إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية بالضبعة
15:18 GMT"الوزاراء الكويتي" يتخذ قرارا جديدا بخصوص القادمين إلى البلاد
15:14 GMTبسمة تصاب بكورونا... وتطلق هذا التكهن بشأن الفيروس التاجي
15:10 GMTمؤشر على عودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية
15:09 GMTأردوغان في زيارة رسمية لألبانيا
15:07 GMT"أشباه الحمير" أول حيوانات هجينة رباها الإنسان السوري قبل آلاف السنين... صور