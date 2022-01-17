مهرجان النار في إسبانيا
09:41 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 09:52 GMT 17.01.2022)
عشية عيد القديس أنتوني، الذي يعتبر شفيع الحيوانات الأليفة، يمتطي العشرات خيولهم عبر الشوارع الضيقة المرصوفة بالحصى في قرية سان بارتولومي الصغيرة خلال الاحتفالات بالمهرجان التقليدي السنوي "لاس لومينارياس".
© REUTERS / Javier Barbanchoرجل يركب حصانًا عبر ألسنة اللهب كجزء من طقوس تكريما للقديس أنتوني، شفيع الحيوانات الأليفة، في مدريد، إسبانيا 16 يناير 2022.
رجل يركب حصانًا عبر ألسنة اللهب كجزء من طقوس تكريما للقديس أنتوني، شفيع الحيوانات الأليفة، في مدريد، إسبانيا 16 يناير 2022.
© AP Photo / Manu Fernandezرجل يركب حصانًا عبر ألسنة اللهب كجزء من طقوس تكريما للقديس أنتوني، شفيع الحيوانات الأليفة، في سان بارتولومي دي بيناريس، إسبانيا 16 يناير 2022.
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© AP Photo / Manu Fernandez
رجل يركب حصانًا عبر ألسنة اللهب كجزء من طقوس تكريما للقديس أنتوني، شفيع الحيوانات الأليفة، في سان بارتولومي دي بيناريس، إسبانيا 16 يناير 2022.
© REUTERS / Javier Barbanchoرجل ينظف حصانًا في إسطبل قبل الاحتفال السنوي بمهرجان "لاس لومينارياس" عشية عيد القديس أنتوني، القديس الراعي للحيوانات في إسبانيا، في قرية سان بارتولومي دي بيناريس، شمال غرب مدريد 16 يناير 2022.
رجل ينظف حصانًا في إسطبل قبل الاحتفال السنوي بمهرجان "لاس لومينارياس" عشية عيد القديس أنتوني، القديس الراعي للحيوانات في إسبانيا، في قرية سان بارتولومي دي بيناريس، شمال غرب مدريد 16 يناير 2022.
© Sputnik . Alejandro Martinez Velez / الذهاب إلى بنك الصورحصان على خلفية نيران مشتعلة خلال احتفال "لاس لومينارياس" السنوي عشية يوم القديس أنتوني، القديس الراعي للحيوانات في إسبانيا في قرية سان بارتولومي دي بيناريس، شمال غرب مدريد، 16 يناير 2022.
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حصان على خلفية نيران مشتعلة خلال احتفال "لاس لومينارياس" السنوي عشية يوم القديس أنتوني، القديس الراعي للحيوانات في إسبانيا في قرية سان بارتولومي دي بيناريس، شمال غرب مدريد، 16 يناير 2022.
© REUTERS / Javier Barbanchoمتسابق يمر بالنيران خلال احتفال "لاس لومينارياس" السنوي عشية يوم القديس أنتوني، القديس الراعي للحيوانات في إسبانيا في قرية سان بارتولومي دي بيناريس، شمال غرب مدريد، 16 يناير 2022.
متسابق يمر بالنيران خلال احتفال "لاس لومينارياس" السنوي عشية يوم القديس أنتوني، القديس الراعي للحيوانات في إسبانيا في قرية سان بارتولومي دي بيناريس، شمال غرب مدريد، 16 يناير 2022.
© Sputnik . Alejandro Martinez Velez / الذهاب إلى بنك الصورامرأة تركب حصانًا بجوار نار خلال مهرجان "لاس لومينارياس" التقليدي في قرية سان بارتولومي، إسبانيا 16 يناير 2022
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امرأة تركب حصانًا بجوار نار خلال مهرجان "لاس لومينارياس" التقليدي في قرية سان بارتولومي، إسبانيا 16 يناير 2022
© Sputnik . Alejandro Martinez Velez / الذهاب إلى بنك الصورأشخاص يشربون النبيذ على خلفية نيران مشتعلة أثناء احتفال "لاس لومينارياس" السنوي عشية يوم القديس أنتوني، القديس الراعي للحيوانات في إسبانيا في قرية سان بارتولومي دي بيناريس، شمال غرب مدريد، 16 يناير 2022.
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أشخاص يشربون النبيذ على خلفية نيران مشتعلة أثناء احتفال "لاس لومينارياس" السنوي عشية يوم القديس أنتوني، القديس الراعي للحيوانات في إسبانيا في قرية سان بارتولومي دي بيناريس، شمال غرب مدريد، 16 يناير 2022.
© REUTERS / Javier Barbanchoرجل يعبر خلال نيران مشتعلة أثناء احتفال "لاس لومينارياس" السنوي عشية يوم القديس أنتوني، القديس الراعي للحيوانات في إسبانيا في قرية سان بارتولومي دي بيناريس، شمال غرب مدريد، 16 يناير 2022.
رجل يعبر خلال نيران مشتعلة أثناء احتفال "لاس لومينارياس" السنوي عشية يوم القديس أنتوني، القديس الراعي للحيوانات في إسبانيا في قرية سان بارتولومي دي بيناريس، شمال غرب مدريد، 16 يناير 2022.
© AFP 2021 / Pierre-Philippe Marcouرجل يعبر خلال نيران مشتعلة أثناء احتفال "لاس لومينارياس" السنوي عشية يوم القديس أنتوني، القديس الراعي للحيوانات في إسبانيا في قرية سان بارتولومي دي بيناريس، شمال غرب مدريد، 16 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Pierre-Philippe Marcou
رجل يعبر خلال نيران مشتعلة أثناء احتفال "لاس لومينارياس" السنوي عشية يوم القديس أنتوني، القديس الراعي للحيوانات في إسبانيا في قرية سان بارتولومي دي بيناريس، شمال غرب مدريد، 16 يناير 2022.
© AP Photo / Manu Fernandezرجل يعبر نيران مشتعلة أثناء احتفال "لاس لومينارياس" السنوي عشية يوم القديس أنتوني، القديس الراعي للحيوانات في إسبانيا في قرية سان بارتولومي دي بيناريس، شمال غرب مدريد، 16 يناير 2022.
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© AP Photo / Manu Fernandez
رجل يعبر نيران مشتعلة أثناء احتفال "لاس لومينارياس" السنوي عشية يوم القديس أنتوني، القديس الراعي للحيوانات في إسبانيا في قرية سان بارتولومي دي بيناريس، شمال غرب مدريد، 16 يناير 2022.
© AFP 2021 / Pierre-Philippe Marcouرجل يركب حصانًا عبر ألسنة اللهب كجزء من طقوس تكريما للقديس أنتوني، شفيع الحيوانات الأليفة، في قرية سان بارتولومي دي بيناريس في مقاطعة أفيلا في وسط إسبانيا، 16 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Pierre-Philippe Marcou
رجل يركب حصانًا عبر ألسنة اللهب كجزء من طقوس تكريما للقديس أنتوني، شفيع الحيوانات الأليفة، في قرية سان بارتولومي دي بيناريس في مقاطعة أفيلا في وسط إسبانيا، 16 يناير 2022.
يعود تاريخ مهرجان "لاس لومينارياس" (مهرجان النار) إلى 500 عام، ويهدف إلى تنقية الحيوانات بدخان النيران وحمايتهم للعام القادم.