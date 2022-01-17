https://arabic.sputniknews.com/20220117/مهرجان-النار-في-إسبانيا-1056299361.html

مهرجان النار في إسبانيا

مهرجان النار في إسبانيا

عشية عيد القديس أنتوني، الذي يعتبر شفيع الحيوانات الأليفة، يمتطي العشرات خيولهم عبر الشوارع الضيقة المرصوفة بالحصى في قرية سان بارتولومي الصغيرة خلال... 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T09:41+0000

2022-01-17T09:41+0000

2022-01-17T09:52+0000

وسائط متعددة

صور

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1056299389_0:293:2601:1756_1920x0_80_0_0_1bc3d27653d7d9c7de20bd21ba5edb0d.jpg

يعود تاريخ مهرجان "لاس لومينارياس" (مهرجان النار) إلى 500 عام، ويهدف إلى تنقية الحيوانات بدخان النيران وحمايتهم للعام القادم.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, وسائط متعددة, صور