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https://arabic.sputniknews.com/20220117/نقل-الناطق-الرسمي-للحكومة-الصومالية-إلى-تركيا-للعلاج-بعد-استهدافه-بهجوم-انتحاري-1056442820.html
نقل الناطق الرسمي للحكومة الصومالية إلى تركيا للعلاج بعد استهدافه بهجوم انتحاري
نقل الناطق الرسمي للحكومة الصومالية إلى تركيا للعلاج بعد استهدافه بهجوم انتحاري
أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الاثنين، نقل الناطق الرسمي باسمها، محمد إبراهيم معلمو، إلى تركيا لتلقي العلاج اللازم، وذلك على خلفية الهجوم الذي تعرض له أمس... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T15:30+0000
2022-01-17T15:30+0000
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وأكد بيان للحكومة، اليوم، "نقل معلمو إلى تركيا للحصول على الأدوية المتخصصة، حيث أقلعت الطائرة التي تقله من مطار آدم عبد الله الدولي، وكان في وداعه أعضاء مجلس الوزراء ومسؤولي ديوان رئاسة الوزراء وصحفيون صوماليون".وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت، في بيان عبر تويتر، "إصابة الناطق باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو في هجوم إرهابي على سيارته"، موضحة أن "إصاباته ليست خطيرة وتتمنى له الشفاء العاجل". وقد تبنت حركة الشباب المرتبطة بـتنظيم القاعدة الإرهابي، العملية.يُشار إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إثر تفجير انتحاري وقع بالعاصمة الصومالية مقديشو في الـ12 من كانون الثاني/يناير الجاري، استهدف قافلة لمسؤولين من مكتب الأمم المتحدة في الصومال، فيما أعلنت حركة "الشباب" المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومة، ومسلحي "حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/حركة-الشباب-الإرهابية-تتبنى-محاولة-اغتيال-الناطق-باسم-الحكومة-الصومالية-1056263551.html
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العالم العربي

نقل الناطق الرسمي للحكومة الصومالية إلى تركيا للعلاج بعد استهدافه بهجوم انتحاري

15:30 GMT 17.01.2022
© REUTERS / FEISAL OMARالصومال
الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / FEISAL OMAR
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الاثنين، نقل الناطق الرسمي باسمها، محمد إبراهيم معلمو، إلى تركيا لتلقي العلاج اللازم، وذلك على خلفية الهجوم الذي تعرض له أمس الأحد.
القاهرة - سبوتنيك. وأكد بيان للحكومة، اليوم، "نقل معلمو إلى تركيا للحصول على الأدوية المتخصصة، حيث أقلعت الطائرة التي تقله من مطار آدم عبد الله الدولي، وكان في وداعه أعضاء مجلس الوزراء ومسؤولي ديوان رئاسة الوزراء وصحفيون صوماليون".
وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت، في بيان عبر تويتر، "إصابة الناطق باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو في هجوم إرهابي على سيارته"، موضحة أن "إصاباته ليست خطيرة وتتمنى له الشفاء العاجل". وقد تبنت حركة الشباب المرتبطة بـتنظيم القاعدة الإرهابي، العملية.
موقع الانفجار في مقديشو، الصومال 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
حركة "الشباب" الإرهابية تتبنى محاولة اغتيال الناطق باسم الحكومة الصومالية
أمس, 10:55 GMT
يُشار إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إثر تفجير انتحاري وقع بالعاصمة الصومالية مقديشو في الـ12 من كانون الثاني/يناير الجاري، استهدف قافلة لمسؤولين من مكتب الأمم المتحدة في الصومال، فيما أعلنت حركة "الشباب" المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومة، ومسلحي "حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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