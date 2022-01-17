نقل الناطق الرسمي للحكومة الصومالية إلى تركيا للعلاج بعد استهدافه بهجوم انتحاري

القاهرة - سبوتنيك. وأكد بيان للحكومة، اليوم، "نقل معلمو إلى تركيا للحصول على الأدوية المتخصصة، حيث أقلعت الطائرة التي تقله من مطار آدم عبد الله الدولي، وكان في وداعه أعضاء مجلس الوزراء ومسؤولي ديوان رئاسة الوزراء وصحفيون صوماليون".وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت، في بيان عبر تويتر، "إصابة الناطق باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو في هجوم إرهابي على سيارته"، موضحة أن "إصاباته ليست خطيرة وتتمنى له الشفاء العاجل". وقد تبنت حركة الشباب المرتبطة بـتنظيم القاعدة الإرهابي، العملية.يُشار إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إثر تفجير انتحاري وقع بالعاصمة الصومالية مقديشو في الـ12 من كانون الثاني/يناير الجاري، استهدف قافلة لمسؤولين من مكتب الأمم المتحدة في الصومال، فيما أعلنت حركة "الشباب" المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومة، ومسلحي "حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الاثنين، نقل الناطق الرسمي باسمها، محمد إبراهيم معلمو، إلى تركيا لتلقي العلاج اللازم، وذلك على خلفية الهجوم الذي تعرض له أمس الأحد.
القاهرة - سبوتنيك. وأكد بيان للحكومة، اليوم، "نقل معلمو إلى تركيا للحصول على الأدوية المتخصصة، حيث أقلعت الطائرة التي تقله من مطار آدم عبد الله الدولي، وكان في وداعه أعضاء مجلس الوزراء ومسؤولي ديوان رئاسة الوزراء وصحفيون صوماليون".
وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت، في بيان عبر تويتر، "إصابة الناطق باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو في هجوم إرهابي على سيارته"، موضحة أن "إصاباته ليست خطيرة وتتمنى له الشفاء العاجل". وقد تبنت حركة الشباب المرتبطة بـتنظيم القاعدة الإرهابي، العملية.
يُشار إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إثر تفجير انتحاري وقع بالعاصمة الصومالية مقديشو في الـ12 من كانون الثاني/يناير الجاري، استهدف قافلة لمسؤولين من مكتب الأمم المتحدة في الصومال، فيما أعلنت حركة "الشباب" المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومة، ومسلحي "حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.