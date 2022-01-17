هجوم على الإمارات... التحالف يعلن رصد انطلاق طائرات مفخخة من مطار صنعاء

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للتحالف العربي، نقله التلفزيون السعودي، اليوم الاثنين "رصدنا ونتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيرة من قبل الحوثيين".وتابع البيان أن "عددا من المسيرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي".وقالت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، إنها شنت هجوما على دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن ذكرت السلطات في الدولة الخليجية أن حريقين في العاصمة أبوظبي ربما نتجا عن طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام) "اندلاع حريق صباح اليوم مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أجزاء من طائرة صغيرة ربما طائرة مسيرة في كلا الموقعين.وتابع "باشرت السلطات المختصة تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين".
وقالت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، إنها شنت هجوما على دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن ذكرت السلطات في الدولة الخليجية أن حريقين في العاصمة أبوظبي ربما نتجا عن طائرات مسيرة.
وأكدت شرطة أبوظبي في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام) "اندلاع حريق صباح اليوم مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".
وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أجزاء من طائرة صغيرة ربما طائرة مسيرة في كلا الموقعين.
وتابع "باشرت السلطات المختصة تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين".