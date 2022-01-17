تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
هجوم على الإمارات... التحالف يعلن رصد انطلاق طائرات مفخخة من مطار صنعاء
https://arabic.sputniknews.com/20220117/هجوم-على-الإمارات-التحالف-يعلن-رصد-انطلاق-طائرات-مفخخة-من-مطار-صنعاء-1056348941.html
هجوم على الإمارات... التحالف يعلن رصد انطلاق طائرات مفخخة من مطار صنعاء
هجوم على الإمارات... التحالف يعلن رصد انطلاق طائرات مفخخة من مطار صنعاء
أعلن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية باليمن، رصد ومتابعة "تصعيد عدائي" من جماعة "أنصار الله"، لافتًا إلى أنه تم رصد انطلاق مسيرات مفخخة من مطار صنعاء... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T10:22+0000
2022-01-17T10:25+0000
العالم العربي
أنصار الله
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1050447764_0:47:3079:1779_1920x0_80_0_0_4f936466522860dae25a04f468421c66.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للتحالف العربي، نقله التلفزيون السعودي، اليوم الاثنين "رصدنا ونتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيرة من قبل الحوثيين".وتابع البيان أن "عددا من المسيرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي".وقالت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، إنها شنت هجوما على دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن ذكرت السلطات في الدولة الخليجية أن حريقين في العاصمة أبوظبي ربما نتجا عن طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام) "اندلاع حريق صباح اليوم مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أجزاء من طائرة صغيرة ربما طائرة مسيرة في كلا الموقعين.وتابع "باشرت السلطات المختصة تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين".
https://arabic.sputniknews.com/20220117/الشرطة-انفجار-3-صهاريج-بترولية-في-المصفح-وحريق-في-الإنشاءات-بمطار-أبو-ظبي--1056343671.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1050447764_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_36f0e574b827df4f011bc9e83a923687.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم

هجوم على الإمارات... التحالف يعلن رصد انطلاق طائرات مفخخة من مطار صنعاء

10:22 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 10:25 GMT 17.01.2022)
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورطائرات مسيرة
طائرات مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أعلن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية باليمن، رصد ومتابعة "تصعيد عدائي" من جماعة "أنصار الله"، لافتًا إلى أنه تم رصد انطلاق مسيرات مفخخة من مطار صنعاء باليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للتحالف العربي، نقله التلفزيون السعودي، اليوم الاثنين "رصدنا ونتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيرة من قبل الحوثيين".
وتابع البيان أن "عددا من المسيرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي".
مطار أبو ظبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
‏الشرطة: انفجار 3 صهاريج بترولية في المصفح وحريق في الإنشاءات بمطار أبو ظبي
09:41 GMT
وقالت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، إنها شنت هجوما على دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن ذكرت السلطات في الدولة الخليجية أن حريقين في العاصمة أبوظبي ربما نتجا عن طائرات مسيرة.

وأكدت شرطة أبوظبي في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام) "اندلاع حريق صباح اليوم مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".

وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أجزاء من طائرة صغيرة ربما طائرة مسيرة في كلا الموقعين.

وتابع "باشرت السلطات المختصة تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:23 GMT تسير بسرعة 100 كلم/ساعة... عربة مدرعة روسية جديدة تؤكد قدراتها العالية
10:22 GMTهجوم على الإمارات... التحالف يعلن رصد انطلاق طائرات مفخخة من مطار صنعاء
10:17 GMTفريق "كاماز ماستر" الروسي يفوز للسنة الثانية على التوالي بجميع جوائز "داكار 2022"
10:14 GMTوزيرة خارجية ألمانيا: مستعدون لحوار جاد حول استقرار المنطقة خلال زيارتي لموسكو وكييف
10:13 GMTالتلغراف: ما علاقة الإنفلونزا الروسية في القرن التاسع عشر بفيروس كورونا؟
09:56 GMTالصلح يقترب... إيران توفد 3 دبلوماسيين إلى السعودية لأول مرة منذ 6 سنوات
09:54 GMTجيل بايدن تكشف عن دور "لم تتوقعه" تقوم به في البيت الأبيض... "سيكون 2022 عاما مثيرا"
09:52 GMTبالتزامن مع "حريق" بمطار أبوظبي... "أنصار الله" تعلن عن "عملية نوعية" في العمق الإماراتي
09:41 GMTمهرجان النار في إسبانيا
09:41 GMT‏الشرطة: انفجار 3 صهاريج بترولية في المصفح وحريق في الإنشاءات بمطار أبو ظبي
09:32 GMTخبير تغذية يكشف عن أفضل مشروب لصحة القلب
09:31 GMTوزير الإعلام اليمني: انتصارات كبرى بدعم من السعودية والإمارات تكبد الحوثيين خسائر فادحة
09:26 GMTثغرة خطيرة في متصفح "سفاري" تهدد خصوصية الملايين من مستخدمي "غوغل"
09:20 GMTاحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر... فيديو
09:18 GMTمركزغاماليا الروسي: لقاح الأنف ضد فيروس كورونا مكون من جرعتين
09:13 GMT"ديريفاتسيا": كيف تنوي روسيا القضاء على طائرات العدو المسيرة في الحرب
09:08 GMTالعثور على آثار لأول "شبكة تواصل اجتماعي" عبر التاريخ في أفريقيا
08:59 GMTواشنطن تكشف حقيقة رعايتها اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى لبنان
08:51 GMTعلامات في الفم قد تشير إلى الإصابة بالكبد الدهني
08:38 GMTدراسة تشير إلى ارتفاع مخاطر الولادة المبكرة جراء أزمة المناخ