تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/هل-عاد-حزب-الله-لاجتماعات-الحكومة-بعدما-ضمن-توقف-التحقيقات-في-انفجار-المرفأ؟-1056451196.html
هل عاد "حزب الله" لاجتماعات الحكومة بعدما ضمن توقف التحقيقات في انفجار المرفأ؟
هل عاد "حزب الله" لاجتماعات الحكومة بعدما ضمن توقف التحقيقات في انفجار المرفأ؟
هل عاد "حزب الله" لاجتماعات الحكومة اللبنانية بعدما ضمن توقف التحقيقات في انفجار المرفأ؟ سؤال بدا مطروحا بعد أنباء عن تزامن عودة الحزب لاجتماع الحكومة مع تقاعد... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T19:26+0000
2022-01-17T19:26+0000
بيروت
الحكومة اللبنانية
أخبار حزب الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050167386_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_44f68bda22521f2254cfa28ee465ba32.jpg
القاضي المتقاعد لبلوغه السن القانوني هو القاضي روكز رزق، والذي كان يتولى القضية المرفوعة ضد قاضي التحقيق طارق البيطار من الوزير السابق يوسف فينيانوس.تقاعد رزق جعل يد البيطار مغلولة عن التعامل مع ملف التحقيق، حيث أكدت مصادر قانونية أن عدم الفصل في هذه الدعوى، يجعل قاضي التحقيق غير قادر على إصدار لائحة الاتهام.وربط البعض بين تقاعد رزق وإعلان الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل العودة لاجتماعات مجلس الوزراء، حيث كان حزب الله وحلفاؤه يقاطعون اجتماعات مجلس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر، إلا أنهم وبعد أيام قليلة من تقاعد رزق، عاد التنظيم وحلفاؤه إلى اجتماعات الحكومة.واليوم الاثنين احتج أهالي ضحايا الانفجار خارج مقر القضاء في بيروت للمطالبة بالتحرك بسرعة أكبر في التحقيق والاستبدال السريع لرزق.وقال "من الواضح جدا أن القاضي بيطار لن يسمح له باستدعاء أي شخص، ناهيك عن اتهام أي شخص... فمن لا يريد أن يذهب هذا التحقيق إلى أي مكان، فقد نجح في ذلك".
https://arabic.sputniknews.com/20211013/تأجيل-اجتماع-للحكومة-اللبنانية-بشأن-أزمة-قاضي-تحقيق-انفجار-بيروت-1050422603.html
بيروت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050167386_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_2cd81207bf645e0f3156232a3e61baa8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بيروت, الحكومة اللبنانية, أخبار حزب الله

هل عاد "حزب الله" لاجتماعات الحكومة بعدما ضمن توقف التحقيقات في انفجار المرفأ؟

19:26 GMT 17.01.2022
© REUTERS / Ali Hashishoلافتة للأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020
لافتة للأمين العام لـ حزب الله، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Ali Hashisho
تابعنا عبر
هل عاد "حزب الله" لاجتماعات الحكومة اللبنانية بعدما ضمن توقف التحقيقات في انفجار المرفأ؟ سؤال بدا مطروحا بعد أنباء عن تزامن عودة الحزب لاجتماع الحكومة مع تقاعد قاض لبناني كان يتولى قضية لها ارتباط بتحقيقات المرفأ.
القاضي المتقاعد لبلوغه السن القانوني هو القاضي روكز رزق، والذي كان يتولى القضية المرفوعة ضد قاضي التحقيق طارق البيطار من الوزير السابق يوسف فينيانوس.
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2021
تأجيل اجتماع للحكومة اللبنانية بشأن أزمة قاضي تحقيق انفجار بيروت
13 أكتوبر 2021, 11:14 GMT
تقاعد رزق جعل يد البيطار مغلولة عن التعامل مع ملف التحقيق، حيث أكدت مصادر قانونية أن عدم الفصل في هذه الدعوى، يجعل قاضي التحقيق غير قادر على إصدار لائحة الاتهام.
وبحسب المصادر لا يمكن أن يكون هناك حكم في القضية، التي تتهم بيطار بارتكاب "خطأ جسيم" في إجراء التحقيق حتى يتم إيجاد بديل لرزق الذي بلغ سن التقاعد الإلزامي.
وربط البعض بين تقاعد رزق وإعلان الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل العودة لاجتماعات مجلس الوزراء، حيث كان حزب الله وحلفاؤه يقاطعون اجتماعات مجلس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر، إلا أنهم وبعد أيام قليلة من تقاعد رزق، عاد التنظيم وحلفاؤه إلى اجتماعات الحكومة.
واليوم الاثنين احتج أهالي ضحايا الانفجار خارج مقر القضاء في بيروت للمطالبة بالتحرك بسرعة أكبر في التحقيق والاستبدال السريع لرزق.
ويبدو أن الأمر كما أوضح هيكو ويمين من كرايسز جروب، في تصريحات لـ رويترز، حيث وصف الدعاوى القضائية التي تعيق التقدم في لبنان بأنها "مسرح قانوني"، مؤكدا أن عرقلة التحقيق ستؤدي إلى مزيد من الإضرار بثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.
وقال "من الواضح جدا أن القاضي بيطار لن يسمح له باستدعاء أي شخص، ناهيك عن اتهام أي شخص... فمن لا يريد أن يذهب هذا التحقيق إلى أي مكان، فقد نجح في ذلك".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:41 GMTالمغرب يدين هجمات "أنصار الله" على الإمارات
19:28 GMTالتلفزيون السعودي: التحالف العربي يعلن بدء ضربات جوية في صنعاء استهدفت "قيادات إرهابية"
19:27 GMTليفاندوفسكي يتوج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم عام 2021
19:26 GMTهل عاد "حزب الله" لاجتماعات الحكومة بعدما ضمن توقف التحقيقات في انفجار المرفأ؟
19:20 GMTمجلة علمية تكشف سبب "دموع الانتقام" عند تقطيع البصل وتقدم الحلول
19:16 GMTنائب وزير خارجية روسيا يبحث مع سفير مصر التنسيق في الأمم المتحدة والصراعات في الشرق الأوسط
18:59 GMTوكالة: فيديو يوثق لحظة إسقاط طائرات مسيرة أطلقت باتجاه السعودية
18:53 GMTوزير الدفاع البريطاني يعلن أمام البرلمان توجيه دعوة لنظيره الروسي لزيارة لندن
18:46 GMT"أنصار الله" تعلن استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية ومسيرات
18:41 GMTحصيلة 100 يوم… ما الذي قدمته الحكومة المغربية من برنامجها؟
18:24 GMTمسؤول لبناني: إذا لم تأت مساعدات خارجية فلن يتمكن القطاع الصحي لدينا من الاستمرار
18:16 GMTالرئيس الغيني المقال ألفا كوندي يغادر البلاد لأول مرة منذ إقالته متوجها إلى دولة عربية
18:14 GMTالذهب متماسك على الرغم من توقعات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية
18:11 GMTوزير الخارجية السوري: التفكير بالانفصال هو "حلم إبليس بالجنة"
18:09 GMTقوى الحرية والتغيير السودانية تدعو إلى عصيان مدني شامل
18:09 GMTالجيش الأمريكي يستعد لتسليح مدرعات سترايكر بمدافع ليزر
17:54 GMTأبو الغيط يؤكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفا واحدا في مواجهة "العمل الإرهابي" الذي استهداف الإمارات
17:50 GMTمحكمة عسكرية تونسية تفرج عن نائبين من البرلمان المجمد
17:33 GMTوزير خارجية الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي
17:29 GMTأوكرانيا: بوروشينكو مدرج في قائمة المطلوبين المحليين