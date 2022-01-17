https://arabic.sputniknews.com/20220117/هل-عاد-حزب-الله-لاجتماعات-الحكومة-بعدما-ضمن-توقف-التحقيقات-في-انفجار-المرفأ؟-1056451196.html

هل عاد "حزب الله" لاجتماعات الحكومة بعدما ضمن توقف التحقيقات في انفجار المرفأ؟

هل عاد "حزب الله" لاجتماعات الحكومة بعدما ضمن توقف التحقيقات في انفجار المرفأ؟

هل عاد "حزب الله" لاجتماعات الحكومة اللبنانية بعدما ضمن توقف التحقيقات في انفجار المرفأ؟ سؤال بدا مطروحا بعد أنباء عن تزامن عودة الحزب لاجتماع الحكومة مع تقاعد... 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T19:26+0000

2022-01-17T19:26+0000

2022-01-17T19:26+0000

بيروت

الحكومة اللبنانية

أخبار حزب الله

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القاضي المتقاعد لبلوغه السن القانوني هو القاضي روكز رزق، والذي كان يتولى القضية المرفوعة ضد قاضي التحقيق طارق البيطار من الوزير السابق يوسف فينيانوس.تقاعد رزق جعل يد البيطار مغلولة عن التعامل مع ملف التحقيق، حيث أكدت مصادر قانونية أن عدم الفصل في هذه الدعوى، يجعل قاضي التحقيق غير قادر على إصدار لائحة الاتهام.وربط البعض بين تقاعد رزق وإعلان الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل العودة لاجتماعات مجلس الوزراء، حيث كان حزب الله وحلفاؤه يقاطعون اجتماعات مجلس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر، إلا أنهم وبعد أيام قليلة من تقاعد رزق، عاد التنظيم وحلفاؤه إلى اجتماعات الحكومة.واليوم الاثنين احتج أهالي ضحايا الانفجار خارج مقر القضاء في بيروت للمطالبة بالتحرك بسرعة أكبر في التحقيق والاستبدال السريع لرزق.وقال "من الواضح جدا أن القاضي بيطار لن يسمح له باستدعاء أي شخص، ناهيك عن اتهام أي شخص... فمن لا يريد أن يذهب هذا التحقيق إلى أي مكان، فقد نجح في ذلك".

https://arabic.sputniknews.com/20211013/تأجيل-اجتماع-للحكومة-اللبنانية-بشأن-أزمة-قاضي-تحقيق-انفجار-بيروت-1050422603.html

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بيروت, الحكومة اللبنانية, أخبار حزب الله