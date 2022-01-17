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https://arabic.sputniknews.com/20220117/هل-يمكن-ظهور-قواعد-عسكرية-روسية-في-أمريكا؟-الكرملين-يرد-على-هذا-السؤال-1056386626.html
هل يمكن ظهور قواعد عسكرية روسية في أمريكا؟ الكرملين يرد على هذا السؤال
هل يمكن ظهور قواعد عسكرية روسية في أمريكا؟ الكرملين يرد على هذا السؤال
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا تفكر في كيفية الحفاظ على أمنها. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T11:13+0000
2022-01-17T11:13+0000
روسيا
كوبا
فنزويلا
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أتت تأكيداتها ردا على سؤال: هل يمكن أن تقيم روسيا قواعد عسكرية في أمريكا اللاتينية.وألمح الناطق الرئاسي إلى أنه لا يستبعد إمكانية إقامة قواعد عسكرية روسية في كوبا وفنزويلا حين شدد على ضرورة ألا ينسى مَن يطرح سؤالا كهذا أن كوبا وفنزويلا دولتان سيدتان ولا يمكن تقرير أي مسألة تخصهما إلا بموافقتهما.وأضاف" تفكر روسيا بالطبع، والحالة هذه، في كيفية الحفاظ على أمنها".ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية خلال المباحثات الروسية الأمريكية الأخيرة أن تعطي ضمانات بأن حلف شمال الأطلسي سيكف عن توسيع مجال عمله شرقاً ولن يضم أوكرانيا إليه، ويتخلى عن إقامة قواعد عسكرية في الساحة السوفيتية السابقة.وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قد توعد بـ"رد حاسم" في حال أقدمت روسيا على نشر قواتها في أمريكا اللاتينية.
https://arabic.sputniknews.com/20200206/لافروف-كوبا-وروسيا-تناقشان-التعاون-تحت-ظروف-العقوبات-الأمريكية-1044448473.html
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روسيا, كوبا, فنزويلا

هل يمكن ظهور قواعد عسكرية روسية في أمريكا؟ الكرملين يرد على هذا السؤال

11:13 GMT 17.01.2022
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الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا تفكر في كيفية الحفاظ على أمنها.
أتت تأكيداتها ردا على سؤال: هل يمكن أن تقيم روسيا قواعد عسكرية في أمريكا اللاتينية.
وألمح الناطق الرئاسي إلى أنه لا يستبعد إمكانية إقامة قواعد عسكرية روسية في كوبا وفنزويلا حين شدد على ضرورة ألا ينسى مَن يطرح سؤالا كهذا أن كوبا وفنزويلا دولتان سيدتان ولا يمكن تقرير أي مسألة تخصهما إلا بموافقتهما.
وأضاف" تفكر روسيا بالطبع، والحالة هذه، في كيفية الحفاظ على أمنها".
ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية خلال المباحثات الروسية الأمريكية الأخيرة أن تعطي ضمانات بأن حلف شمال الأطلسي سيكف عن توسيع مجال عمله شرقاً ولن يضم أوكرانيا إليه، ويتخلى عن إقامة قواعد عسكرية في الساحة السوفيتية السابقة.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قد توعد بـ"رد حاسم" في حال أقدمت روسيا على نشر قواتها في أمريكا اللاتينية.
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6 فبراير 2020, 05:55 GMT
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