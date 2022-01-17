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https://arabic.sputniknews.com/20220117/وزارة-الرياضة-الفرنسية-تؤكد-أن-ديوكوفيتش-لن-يلعب-في-رولان-غاروس-دون-تطعيم-1056393251.html
وزارة الرياضة الفرنسية تؤكد أن ديوكوفيتش لن يلعب في رولان غاروس دون تطعيم
وزارة الرياضة الفرنسية تؤكد أن ديوكوفيتش لن يلعب في رولان غاروس دون تطعيم
قد يحرم نوفاك ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس هذا العام إذا أصر على عدم تلقي لقاح مضاد لكورونا. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T11:44+0000
2022-01-17T11:56+0000
رياضة
أخبار فرنسا
أستراليا
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يأتي ذلك بعدما أكدت وزارة الرياضة الفرنسية أنه لن تكون هناك أي استثناءات من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار الفيروس، وفقا لوكالة رويترز.وأعطى البرلمان الفرنسي موافقته النهائية أمس الأحد على أحدث إجراءات الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، ومنها "جواز اللقاح" الذي اعترض عليه محتجون مناهضون للقاحات، ما يمهد الطريق لدخول القانون حيز التنفيذ في الأيام المقبلة.والقانون الجديد، الذي واجه مصاعب في البرلمان، حيث وجدت أحزاب المعارضة أن بعض أحكامه قاسية للغاية، سيطالب الناس بالحصول على شهادة تطعيم لدخول الأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي ودور السينما وقطارات المسافات الطويلة.وغادر ديوكوفيتش، الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة تسع مرات وهو رقم قياسي من بينها آخر ثلاث نسخ، أستراليا في وقت متأخر يوم الأحد بعد أن أيدت المحكمة الاتحادية قرار الحكومة بإلغاء تأشيرته، لتنهي بذلك عدة أيام مليئة بالإثارة حول قواعد دخول البلاد الخاصة بكوفيد-19 وعدم حصول اللاعب الصربي على التطعيم.ورفض الصربي ديوكوفيتش، الذي حرم من الانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بألقاب في البطولات الأربع الكبرى برصيد 21 لقبا بعد ترحيله من أستراليا المفتوحة، تلقي التطعيم وتعرض لانتقادات بسبب مشاركته في فعاليات الشهر الماضي بعد إصابته بكورونا.وقالت عائلة ديوكوفيتش في بيان "نحن محبطون للغاية من قرار المحكمة الاتحادية وحقيقة أنه يجب على نوفاك الرحيل عن أستراليا. رغم السلوك المخزي تجاه نوفاك، نؤمن أن الرياضة يجب أن تنتصر".وأشارت العائلة إلى أن قرار المحكمة متعلق "بالسياسة و(مصالح) أخرى".
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رياضة, أخبار فرنسا , أستراليا

وزارة الرياضة الفرنسية تؤكد أن ديوكوفيتش لن يلعب في رولان غاروس دون تطعيم

11:44 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 11:56 GMT 17.01.2022)
© REUTERS / POOLلاعب التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش
لاعب التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / POOL
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قد يحرم نوفاك ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس هذا العام إذا أصر على عدم تلقي لقاح مضاد لكورونا.
يأتي ذلك بعدما أكدت وزارة الرياضة الفرنسية أنه لن تكون هناك أي استثناءات من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار الفيروس، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت الوزارة اليوم الاثنين "اللوائح واضحة. سيتم فرض (جواز اللقاح) بمجرد صدور القانون. سينطبق الأمر على كل مشجع أو رياضي محترف حتى إشعار آخر. ستتم إقامة رولان غاروس في مايو/آيار. قد يتغير الوضع بين الحين والآخر. لذلك سنرى، لكن بالطبع لن تكون هناك أي استثناءات".

ديوكوفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
الاتحاد الصربي للتنس يدين حرمان ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة أستراليا
أمس, 17:53 GMT
وأعطى البرلمان الفرنسي موافقته النهائية أمس الأحد على أحدث إجراءات الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، ومنها "جواز اللقاح" الذي اعترض عليه محتجون مناهضون للقاحات، ما يمهد الطريق لدخول القانون حيز التنفيذ في الأيام المقبلة.
والقانون الجديد، الذي واجه مصاعب في البرلمان، حيث وجدت أحزاب المعارضة أن بعض أحكامه قاسية للغاية، سيطالب الناس بالحصول على شهادة تطعيم لدخول الأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي ودور السينما وقطارات المسافات الطويلة.
وغادر ديوكوفيتش، الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة تسع مرات وهو رقم قياسي من بينها آخر ثلاث نسخ، أستراليا في وقت متأخر يوم الأحد بعد أن أيدت المحكمة الاتحادية قرار الحكومة بإلغاء تأشيرته، لتنهي بذلك عدة أيام مليئة بالإثارة حول قواعد دخول البلاد الخاصة بكوفيد-19 وعدم حصول اللاعب الصربي على التطعيم.
وبموجب قانون الهجرة، لا يمكن الآن منح ديوكوفيتش تأشيرة أخرى لمدة ثلاث سنوات ما لم يوافق وزير الهجرة الأسترالي على وجود أسباب قاهرة.
الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
رئيس الوزراء الأسترالي يعلق على قرار ترحيل ديوكوفيتش وغيابه عن بطولة أستراليا للتنس
أمس, 09:22 GMT
ورفض الصربي ديوكوفيتش، الذي حرم من الانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بألقاب في البطولات الأربع الكبرى برصيد 21 لقبا بعد ترحيله من أستراليا المفتوحة، تلقي التطعيم وتعرض لانتقادات بسبب مشاركته في فعاليات الشهر الماضي بعد إصابته بكورونا.
وقالت عائلة ديوكوفيتش في بيان "نحن محبطون للغاية من قرار المحكمة الاتحادية وحقيقة أنه يجب على نوفاك الرحيل عن أستراليا. رغم السلوك المخزي تجاه نوفاك، نؤمن أن الرياضة يجب أن تنتصر".
وأشارت العائلة إلى أن قرار المحكمة متعلق "بالسياسة و(مصالح) أخرى".
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