وزارة الرياضة الفرنسية تؤكد أن ديوكوفيتش لن يلعب في رولان غاروس دون تطعيم

يأتي ذلك بعدما أكدت وزارة الرياضة الفرنسية أنه لن تكون هناك أي استثناءات من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار الفيروس، وفقا لوكالة رويترز.وأعطى البرلمان الفرنسي موافقته النهائية أمس الأحد على أحدث إجراءات الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، ومنها "جواز اللقاح" الذي اعترض عليه محتجون مناهضون للقاحات، ما يمهد الطريق لدخول القانون حيز التنفيذ في الأيام المقبلة.والقانون الجديد، الذي واجه مصاعب في البرلمان، حيث وجدت أحزاب المعارضة أن بعض أحكامه قاسية للغاية، سيطالب الناس بالحصول على شهادة تطعيم لدخول الأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي ودور السينما وقطارات المسافات الطويلة.وغادر ديوكوفيتش، الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة تسع مرات وهو رقم قياسي من بينها آخر ثلاث نسخ، أستراليا في وقت متأخر يوم الأحد بعد أن أيدت المحكمة الاتحادية قرار الحكومة بإلغاء تأشيرته، لتنهي بذلك عدة أيام مليئة بالإثارة حول قواعد دخول البلاد الخاصة بكوفيد-19 وعدم حصول اللاعب الصربي على التطعيم.ورفض الصربي ديوكوفيتش، الذي حرم من الانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بألقاب في البطولات الأربع الكبرى برصيد 21 لقبا بعد ترحيله من أستراليا المفتوحة، تلقي التطعيم وتعرض لانتقادات بسبب مشاركته في فعاليات الشهر الماضي بعد إصابته بكورونا.وقالت عائلة ديوكوفيتش في بيان "نحن محبطون للغاية من قرار المحكمة الاتحادية وحقيقة أنه يجب على نوفاك الرحيل عن أستراليا. رغم السلوك المخزي تجاه نوفاك، نؤمن أن الرياضة يجب أن تنتصر".وأشارت العائلة إلى أن قرار المحكمة متعلق "بالسياسة و(مصالح) أخرى".
قد يحرم نوفاك ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس هذا العام إذا أصر على عدم تلقي لقاح مضاد لكورونا.
يأتي ذلك بعدما أكدت وزارة الرياضة الفرنسية أنه لن تكون هناك أي استثناءات من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار الفيروس، وفقا لوكالة رويترز.
وقالت الوزارة اليوم الاثنين "اللوائح واضحة. سيتم فرض (جواز اللقاح) بمجرد صدور القانون. سينطبق الأمر على كل مشجع أو رياضي محترف حتى إشعار آخر. ستتم إقامة رولان غاروس في مايو/آيار. قد يتغير الوضع بين الحين والآخر. لذلك سنرى، لكن بالطبع لن تكون هناك أي استثناءات".
وأعطى البرلمان الفرنسي موافقته النهائية أمس الأحد على أحدث إجراءات الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، ومنها "جواز اللقاح" الذي اعترض عليه محتجون مناهضون للقاحات، ما يمهد الطريق لدخول القانون حيز التنفيذ في الأيام المقبلة.
والقانون الجديد، الذي واجه مصاعب في البرلمان، حيث وجدت أحزاب المعارضة أن بعض أحكامه قاسية للغاية، سيطالب الناس بالحصول على شهادة تطعيم لدخول الأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي ودور السينما وقطارات المسافات الطويلة.
وغادر ديوكوفيتش، الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة تسع مرات وهو رقم قياسي من بينها آخر ثلاث نسخ، أستراليا في وقت متأخر يوم الأحد بعد أن أيدت المحكمة الاتحادية قرار الحكومة بإلغاء تأشيرته، لتنهي بذلك عدة أيام مليئة بالإثارة حول قواعد دخول البلاد الخاصة بكوفيد-19 وعدم حصول اللاعب الصربي على التطعيم.
وبموجب قانون الهجرة، لا يمكن الآن منح ديوكوفيتش تأشيرة أخرى لمدة ثلاث سنوات ما لم يوافق وزير الهجرة الأسترالي على وجود أسباب قاهرة.
ورفض الصربي ديوكوفيتش، الذي حرم من الانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بألقاب في البطولات الأربع الكبرى برصيد 21 لقبا بعد ترحيله من أستراليا المفتوحة، تلقي التطعيم وتعرض لانتقادات بسبب مشاركته في فعاليات الشهر الماضي بعد إصابته بكورونا.
وقالت عائلة ديوكوفيتش في بيان "نحن محبطون للغاية من قرار المحكمة الاتحادية وحقيقة أنه يجب على نوفاك الرحيل عن أستراليا. رغم السلوك المخزي تجاه نوفاك، نؤمن أن الرياضة يجب أن تنتصر".
وأشارت العائلة إلى أن قرار المحكمة متعلق "بالسياسة و(مصالح) أخرى".