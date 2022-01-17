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وزيرة الخارجية الألمانية تعتزم زيارة أوكرانيا وروسيا
وزيرة الخارجية الألمانية تعتزم زيارة أوكرانيا وروسيا
تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، زيارة أوكرانيا، اليوم الإثنين، وثم ستنطلق إلى موسكو. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T04:30+0000
2022-01-17T04:30+0000
روسيا
الخارجية الألمانية
أخبار أوكرانيا
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وقالت بيربوك: "نفعل كل شيء لمنع أي تصعيد قادم. هناك أهمية خاصة بالنسبة لي في استخدام القنوات المختلفة الموجودة، بما فيها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وصيغة النورماندي".وأضافت أنها ستنطلق إلى موسكو لإجراء محادثات عبر قنوات مختلفة.وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر بورغر، قد أعلن في وقت سابق، أن وزيرة الخارجية ستلتقي في أوكرانيا مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميتري كوليبا.كما ستجري بيربوك في كييف لقاءً مع موظفي بعثة الرقابة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وستقوم أيضا بمناقشة استراتيجية الهيدروجين الأوكرانية.
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روسيا, الخارجية الألمانية, أخبار أوكرانيا

وزيرة الخارجية الألمانية تعتزم زيارة أوكرانيا وروسيا

04:30 GMT 17.01.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTESأنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية
أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTES
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تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، زيارة أوكرانيا، اليوم الإثنين، وثم ستنطلق إلى موسكو.
وقالت بيربوك: "نفعل كل شيء لمنع أي تصعيد قادم. هناك أهمية خاصة بالنسبة لي في استخدام القنوات المختلفة الموجودة، بما فيها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وصيغة النورماندي".
وأضافت أنها ستنطلق إلى موسكو لإجراء محادثات عبر قنوات مختلفة.
04:30 GMT
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر بورغر، قد أعلن في وقت سابق، أن وزيرة الخارجية ستلتقي في أوكرانيا مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميتري كوليبا.
كما ستجري بيربوك في كييف لقاءً مع موظفي بعثة الرقابة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وستقوم أيضا بمناقشة استراتيجية الهيدروجين الأوكرانية.
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