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وزيرة خارجية ألمانيا: مستعدون لحوار جاد حول استقرار المنطقة خلال زيارتي لموسكو وكييف
وزيرة خارجية ألمانيا: مستعدون لحوار جاد حول استقرار المنطقة خلال زيارتي لموسكو وكييف
أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، عن استعداد بلادها لإجراء حوار جاد مع روسيا وأوكرانيا، للاتفاق على الخطوات المتبادلة اللازمة لجلب... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T10:14+0000
2022-01-17T10:14+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت بيربوك في بيان نشرته الخارجية الألمانية قبل جولة تبدأها بوقت لاحق من اليوم تشمل كييف وموسكو: "نحن مستعدون لإجراء حوار جاد حول الاتفاقات والخطوات المتبادلة التي ستجلب المزيد من الأمن والاستقرار لكافة الأطراف في أوروبا بما في ذلك روسيا".وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أن بلادها ترغب في علاقات قوية ومستقرة مع روسيا، "لكنها سترد إذا اختارت موسكو التصعيد". بحسب البيان.ومن المقرر أن تصل بيربوك إلى العاصمة الأوكرانية كييف في وقت لاحق اليوم، ثم تغادر إلى موسكو غدا الثلاثاء، للقاء نظيرها الروسي، سيرغي لافروف، حيث تعتزم بيربوك إجراء محادثات مع المسؤولين الروس والأوكرانيين، لبحث سُبل خفض التصعيد على الحدود الأوكرانية.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين، وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.وكانت روسيا قد نشرت، في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية لمنع حدوث أي تصعيد محتمل بين الطرفين.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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وزيرة خارجية ألمانيا: مستعدون لحوار جاد حول استقرار المنطقة خلال زيارتي لموسكو وكييف

10:14 GMT 17.01.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTESأنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية
أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTES
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أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، عن استعداد بلادها لإجراء حوار جاد مع روسيا وأوكرانيا، للاتفاق على الخطوات المتبادلة اللازمة لجلب الاستقرار إلى كافة الأطراف في المنطقة.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت بيربوك في بيان نشرته الخارجية الألمانية قبل جولة تبدأها بوقت لاحق من اليوم تشمل كييف وموسكو: "نحن مستعدون لإجراء حوار جاد حول الاتفاقات والخطوات المتبادلة التي ستجلب المزيد من الأمن والاستقرار لكافة الأطراف في أوروبا بما في ذلك روسيا".
وتابعت بيربوك: "لكننا لن نتنازل عن المبادئ الأساسية لاتفاق هلسنكي، الذي أنقذ أوروبا من كابوس حرب كبرى طيلة الخمسين عامًا الماضية".
وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أن بلادها ترغب في علاقات قوية ومستقرة مع روسيا، "لكنها سترد إذا اختارت موسكو التصعيد". بحسب البيان.
ومن المقرر أن تصل بيربوك إلى العاصمة الأوكرانية كييف في وقت لاحق اليوم، ثم تغادر إلى موسكو غدا الثلاثاء، للقاء نظيرها الروسي، سيرغي لافروف، حيث تعتزم بيربوك إجراء محادثات مع المسؤولين الروس والأوكرانيين، لبحث سُبل خفض التصعيد على الحدود الأوكرانية.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين، وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
وكانت روسيا قد نشرت، في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية لمنع حدوث أي تصعيد محتمل بين الطرفين.
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