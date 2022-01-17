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وزير الخارجية المصري ونظيره المغربي يتبادلان الرؤى حول القضايا الإقليمية بالمنطقة
وزير الخارجية المصري ونظيره المغربي يتبادلان الرؤى حول القضايا الإقليمية بالمنطقة
تبادل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، اليوم ‏الاثنين، الرؤى حول القضايا الإقليمية بالمنطقة وكذلك على الساحة الأفريقية.‏ 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T15:32+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين شكري وبوريطة، اتصالا بعقد القمة الأفريقية المقبلة، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وأكد الجانبان أهمية استمرار التشاور تجاه مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح مصر والمغرب.كما تطرقا خلال اتصالهما إلى آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين بلديهما، على كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية والسياسية.وأشادا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره المغربي، ناصر بوريطة، في اتصالهما الهاتفي كذلك بالروابط الوطيدة التي تجمع بلديهما، والمستوى المتميز للتنسيق القائم بينهما.
https://arabic.sputniknews.com/20211116/بوريطة-المغرب-يدعم-كل-المبادرات-التي-بإمكانها-تعزيز-السلم-والأمن-في-القارة-1050721588.html
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وزير الخارجية المصري ونظيره المغربي يتبادلان الرؤى حول القضايا الإقليمية بالمنطقة

15:32 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 15:33 GMT 17.01.2022)
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDوزير الخارجية المصري، سامح شكري
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
وزير الخارجية المصري، سامح شكري
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
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تبادل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، اليوم ‏الاثنين، الرؤى حول القضايا الإقليمية بالمنطقة وكذلك على الساحة الأفريقية.‏
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين شكري وبوريطة، اتصالا بعقد القمة الأفريقية المقبلة، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التشاور تجاه مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح مصر والمغرب.
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2021
بوريطة: المغرب يدعم كل المبادرات التي بإمكانها تعزيز السلم والأمن في القارة
16 نوفمبر 2021, 14:38 GMT
كما تطرقا خلال اتصالهما إلى آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين بلديهما، على كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية والسياسية.
وأشادا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره المغربي، ناصر بوريطة، في اتصالهما الهاتفي كذلك بالروابط الوطيدة التي تجمع بلديهما، والمستوى المتميز للتنسيق القائم بينهما.
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