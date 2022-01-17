وزير الدفاع البريطاني يعلن أمام البرلمان توجيه دعوة لنظيره الروسي لزيارة لندن
© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation/
أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الاثنين، أنه وجَه دعوة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لزيارة لندن خلال الأسابيع المقبلة.
لندن - سبوتنيك. وقال والاس أمام البرلمان: "لقد دعوت زميلي الروسي سيرغي شويغو لزيارة لندن خلال الأسابيع المقبلة. نحن مستعدون لمناقشة المسائل المتعلقة بالمخاوف المشتركة المرتبطة بالأمن".
ووفقا لوالاس، فإن مجلس روسيا-الناتو أظهر أن الحلف مستعد للحوار مع روسيا بشأن مجموعة واسعة من القضايا لصالح الأمن الأوروبي الأطلسي.
هذا وعقد اجتماع لمجلس "روسيا – الناتو"، في بروكسل، يوم الأربعاء الماضي، وجاء في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني الجاري، في جنيف.
وكانت روسيا، قد نشرت في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية، حيث تطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية ليست إنذارا أو تهديدا، مشيرا إلى أن بلاده لا تهدد أحدا.
ووفقا لوالاس، فإن مجلس روسيا-الناتو أظهر أن الحلف مستعد للحوار مع روسيا بشأن مجموعة واسعة من القضايا لصالح الأمن الأوروبي الأطلسي.
هذا وعقد اجتماع لمجلس "روسيا – الناتو"، في بروكسل، يوم الأربعاء الماضي، وجاء في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني الجاري، في جنيف.
وكانت روسيا، قد نشرت في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية، حيث تطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية ليست إنذارا أو تهديدا، مشيرا إلى أن بلاده لا تهدد أحدا.
28 نوفمبر 2021, 13:28 GMT