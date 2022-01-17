تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220117/وزير-خارجية-الكويت-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-نظيره-الأمريكي-1056447642.html
وزير خارجية الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي
وزير خارجية الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي
تلقى وزير الخارجية الكويتي ناصر المحمد الصباح، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T17:33+0000
2022-01-17T17:33+0000
2022-01-17T17:33+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050585976_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_ce9d1f928ab8904f9494ee31df978cc3.jpg
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الجانبين تناولا الشراكة الاستراتيجية المتميزة والعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين.وتابعت: "جرى خلال المحادثات الهاتفية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها بما يعود بالنفع على المصالح المشتركة للبلدين".ولفتت الوكالة إلى أن الصباح وبلينكن بحثا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050585976_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_bde766d1e8b4856fd209e3345ee7ab70.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
وزير خارجية الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي
تلقى وزير الخارجية الكويتي ناصر المحمد الصباح، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الجانبين تناولا الشراكة الاستراتيجية المتميزة والعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين.
وتابعت: "جرى خلال
المحادثات الهاتفية
تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها بما يعود بالنفع على المصالح المشتركة للبلدين".
ولفتت الوكالة إلى أن الصباح وبلينكن بحثا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية
والقضايا محل الاهتمام المشترك
.