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وزير خارجية الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي
وزير خارجية الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي
تلقى وزير الخارجية الكويتي ناصر المحمد الصباح، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T17:33+0000
2022-01-17T17:33+0000
العالم العربي
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الجانبين تناولا الشراكة الاستراتيجية المتميزة والعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين.وتابعت: "جرى خلال المحادثات الهاتفية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها بما يعود بالنفع على المصالح المشتركة للبلدين".ولفتت الوكالة إلى أن الصباح وبلينكن بحثا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.
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العالم العربي

وزير خارجية الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

17:33 GMT 17.01.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / POOL
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تلقى وزير الخارجية الكويتي ناصر المحمد الصباح، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الجانبين تناولا الشراكة الاستراتيجية المتميزة والعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين.
وتابعت: "جرى خلال المحادثات الهاتفية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها بما يعود بالنفع على المصالح المشتركة للبلدين".
ولفتت الوكالة إلى أن الصباح وبلينكن بحثا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.
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