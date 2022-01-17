وفد حكومي سوري يصل إلى القرم في زيارة رسمية
12:01 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 12:26 GMT 17.01.2022)
© Sputnik . Alexey Malgavko/
وصل وفد حكومي سوري، اليوم الاثنين، إلى شبه جزيرة القرم الروسية في إطار زيارة رسمية إلى الجمهورية.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي للبعثة الدائمة للجمهورية التابعة للرئاسة الروسية، لوكالة سبوتنيك إن "الوفد متواجد في شبه جزيرة القرم".
ويترأس الوفد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل.
ومن المقرر في إطار الزيارة، عقد اجتماع لمجموعة العمل الروسية السورية المشتركة، حيث يعتزم الطرفان مناقشة قضايا التعاون التجاري والاقتصادي.
وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء في حكومة القرم، غورغي مرادوف، لوكالة "سبوتنيك" بأن وفدا سوريا سيقوم بزيارة رسمية لشبه جزيرة القرم.
وبحسب المسؤول الحكومي في القرم، فإنه في إطار الزيارة، سيناقش الوفد الذي يضم ممثلين عن وزارتي السياحة والنقل في الجمهورية العربية السورية. قضايا التعاون التجاري والاقتصادي والتعاون في مجال السياحة.
ويترأس الوفد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل.
ومن المقرر في إطار الزيارة، عقد اجتماع لمجموعة العمل الروسية السورية المشتركة، حيث يعتزم الطرفان مناقشة قضايا التعاون التجاري والاقتصادي.
وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء في حكومة القرم، غورغي مرادوف، لوكالة "سبوتنيك" بأن وفدا سوريا سيقوم بزيارة رسمية لشبه جزيرة القرم.
وبحسب المسؤول الحكومي في القرم، فإنه في إطار الزيارة، سيناقش الوفد الذي يضم ممثلين عن وزارتي السياحة والنقل في الجمهورية العربية السورية. قضايا التعاون التجاري والاقتصادي والتعاون في مجال السياحة.