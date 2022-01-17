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https://arabic.sputniknews.com/20220117/وكالة-أمريكية-تضع-سيناريوهات-خيالية-لـهجوم-روسي-مدمر-على-أوكرانيا-1056296634.html
قناة تلفزيونية أمريكية تضع سيناريوهات خيالية لـ"هجوم روسي مدمر" على أوكرانيا
قناة تلفزيونية أمريكية تضع سيناريوهات خيالية لـ"هجوم روسي مدمر" على أوكرانيا
قدم محللون وخبراء أمريكيون سيناريو خياليا يصف مشهد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، حيث اعتمدوا على خيارات عدة وفق تسلسل مختلف للأحداث. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T07:32+0000
2022-01-17T07:33+0000
روسيا
رصد عسكري
دونباس
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وعرضت قناة "NBC" الأمريكية السيناريوهات المحتملة ومنها تطويق الجيش الأوكراني في الشرق، إغلاق الموانئ الرئيسية في البلاد ومحاصرتها وقيام الجيش الروسي بالسيطرة الكاملة على منطقة دونباس.وقالت القناة في تقريرها إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أكثر من 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا وبهذه الطريقة هو يضع الغرب أمام ثلاث خيارات: غزو واسع مع سيطرة كاملة على منطقة دونباس أوعملية محدودة أو عدم تحريك القوات وممارسة الضغط على كييف والغرب.وأضاف القناة: "القوات المسلحة الروسية متفوقة بشكل كبير على القوات الأوكرانية، خاصة في الجو والبحر. لذلك، لدى بوتين خيارات عديدة للهجوم".ويعتقد الخبراء أن الهجوم الروسي مرتبط بتبرير سيكون كإشارة البداية للحرب في المنطقة، حيث ستعمد موسكو باتهام أوكرانيا بالاستفزاز وتفتح عليها حرباً لن تكون كييف قادرة حتى على مجابهتها، مشيرين إلى سيناريوهات عدة قد تحصل وأبرزها:سيناريو تطويق الجيش الأوكرانيوبحسب السيناريو الأول: تنتشر معظم القوات العسكرية الأوكرانية في العاصمة كييف مع وجود أعداد قليلة نسبيا على طول خط التماس في منطقة دونباس، حيث تواجه الجيش الشعبي التابع لدونباس والمدعوم من موسكو. ففي حال نشر الكرملين بسرعة وحدات مدرعة إلى الجهة الغربية من خط المواجهة، فقد ينجح بعزل معظم القوات البرية الأوكرانية دون احتلال المدن الكبرى وبهجوم سريع يمكن للجيش الروسي القضاء على الجيش الأوكراني وأسر الجنود والسيطرة على الأسلحة والمعدات الخاصة بالقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك سيكون بمثابة ضربة كبيرة للإمكانات العسكرية الأوكرانية.سيناريو حصار المواني الأوكرانيةاعتبر المحللون الأمريكيون أن موسكو تعمل على توسيع قواتها البحرية قبالة السواحل الأوكرانية، حيث تهيمن سفن البحرية الروسية على بحر آزوف وتتفوق على أسطول أوكرانيا البحري بشكل كبير. كما تعمل موسكو "بشكل متزايد على تقييد حركة السفن في المنطقة" المتجهة إلى الساحل الأوكراني. وأشار الخبراء إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة هو إغلاق مدينتي بيرديانسك وماريوبول البحريتين في الجنوب الشرقي، وبالتالي ستقوم روسيا بإغلاق قناة شحن مهمة. أما في البحر الأسود، ستكون السفن الحربية الروسية قادرة على إغلاق مواني أوديسا ونيكولاييف وخيرسون والتي تعد طرقاً حيوية للأسواق العالمية ما سيشكل ضغطاً كبيرا على الاقتصاد الأوكراني الذي يعاني أصلا من مشاكل وأزمات كبيرة، وبالتالي ستتمكن روسيا من محاصرة المواني الأوكرانية كافة وتفرض قوتها العسكرية على الشواطئ دون أي مقاومة تذكر.سيناريو الاستيلاء على مرفق المياه الجنوبي وإنشاء ممر بري كما توارد إلى أذهان المحللين والخبراء سيناريو محتملا وهو قيام روسيا بشن عمليات عسكرية جنوبا لتأمين وحماية شبه جزيرة القرم، وذلك عبر إرسال قوات لتأمين قناة أغلقتها كييف عام 2014، وبذلك ستكون موسكو قادرة على إنشاء ممر بري بين شبه جزيرة القرم وبقية المناطق الأوكرانية ويعطي الفرصة لها لضم أراض أخرى وتوحيدها مع دونباس.سيناريو توسيع منطقة دونباس والسيطرة عليهاأما السيناريو الأكثر انتشارا بين الخبراء العسكريين هو قيام القوات العسكرية الروسية بالدخول إلى جمهورية لوغانسك ودونيتسك تحت ذريعة حماية المواطنين الروس وفرض السيطرة عليها لتأمين الحماية الاستراتيجية لمناطقها القريبة والبعيدة، بالإضافة إلى كون هذه الجمهوريات المستقلة تحتوي على مصانع إنتاجية هامة.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/لوهانسك-الشعبية-وصول-قوات-أوكرانية-دربتها-بريطانيا-إلى-خط-التماس-في-دونباس-1054778658.html
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روسيا, رصد عسكري, دونباس

قناة تلفزيونية أمريكية تضع سيناريوهات خيالية لـ"هجوم روسي مدمر" على أوكرانيا

07:32 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 07:33 GMT 17.01.2022)
© Sputnik . Sergei Mamontovدبابات روسية خلال تدريب
دبابات روسية خلال تدريب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Sputnik . Sergei Mamontov
تابعنا عبر
قدم محللون وخبراء أمريكيون سيناريو خياليا يصف مشهد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، حيث اعتمدوا على خيارات عدة وفق تسلسل مختلف للأحداث.
وعرضت قناة "NBC" الأمريكية السيناريوهات المحتملة ومنها تطويق الجيش الأوكراني في الشرق، إغلاق الموانئ الرئيسية في البلاد ومحاصرتها وقيام الجيش الروسي بالسيطرة الكاملة على منطقة دونباس.
وقالت القناة في تقريرها إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أكثر من 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا وبهذه الطريقة هو يضع الغرب أمام ثلاث خيارات: غزو واسع مع سيطرة كاملة على منطقة دونباس أوعملية محدودة أو عدم تحريك القوات وممارسة الضغط على كييف والغرب.
عسكري أوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
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وأضاف القناة: "القوات المسلحة الروسية متفوقة بشكل كبير على القوات الأوكرانية، خاصة في الجو والبحر. لذلك، لدى بوتين خيارات عديدة للهجوم".
ويعتقد الخبراء أن الهجوم الروسي مرتبط بتبرير سيكون كإشارة البداية للحرب في المنطقة، حيث ستعمد موسكو باتهام أوكرانيا بالاستفزاز وتفتح عليها حرباً لن تكون كييف قادرة حتى على مجابهتها، مشيرين إلى سيناريوهات عدة قد تحصل وأبرزها:
سيناريو تطويق الجيش الأوكراني
وبحسب السيناريو الأول: تنتشر معظم القوات العسكرية الأوكرانية في العاصمة كييف مع وجود أعداد قليلة نسبيا على طول خط التماس في منطقة دونباس، حيث تواجه الجيش الشعبي التابع لدونباس والمدعوم من موسكو.
ففي حال نشر الكرملين بسرعة وحدات مدرعة إلى الجهة الغربية من خط المواجهة، فقد ينجح بعزل معظم القوات البرية الأوكرانية دون احتلال المدن الكبرى وبهجوم سريع يمكن للجيش الروسي القضاء على الجيش الأوكراني وأسر الجنود والسيطرة على الأسلحة والمعدات الخاصة بالقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك سيكون بمثابة ضربة كبيرة للإمكانات العسكرية الأوكرانية.
سيناريو حصار المواني الأوكرانية
اعتبر المحللون الأمريكيون أن موسكو تعمل على توسيع قواتها البحرية قبالة السواحل الأوكرانية، حيث تهيمن سفن البحرية الروسية على بحر آزوف وتتفوق على أسطول أوكرانيا البحري بشكل كبير. كما تعمل موسكو "بشكل متزايد على تقييد حركة السفن في المنطقة" المتجهة إلى الساحل الأوكراني.
وأشار الخبراء إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة هو إغلاق مدينتي بيرديانسك وماريوبول البحريتين في الجنوب الشرقي، وبالتالي ستقوم روسيا بإغلاق قناة شحن مهمة. أما في البحر الأسود، ستكون السفن الحربية الروسية قادرة على إغلاق مواني أوديسا ونيكولاييف وخيرسون والتي تعد طرقاً حيوية للأسواق العالمية ما سيشكل ضغطاً كبيرا على الاقتصاد الأوكراني الذي يعاني أصلا من مشاكل وأزمات كبيرة، وبالتالي ستتمكن روسيا من محاصرة المواني الأوكرانية كافة وتفرض قوتها العسكرية على الشواطئ دون أي مقاومة تذكر.
سيناريو الاستيلاء على مرفق المياه الجنوبي وإنشاء ممر بري
كما توارد إلى أذهان المحللين والخبراء سيناريو محتملا وهو قيام روسيا بشن عمليات عسكرية جنوبا لتأمين وحماية شبه جزيرة القرم، وذلك عبر إرسال قوات لتأمين قناة أغلقتها كييف عام 2014، وبذلك ستكون موسكو قادرة على إنشاء ممر بري بين شبه جزيرة القرم وبقية المناطق الأوكرانية ويعطي الفرصة لها لضم أراض أخرى وتوحيدها مع دونباس.
سيناريو توسيع منطقة دونباس والسيطرة عليها
أما السيناريو الأكثر انتشارا بين الخبراء العسكريين هو قيام القوات العسكرية الروسية بالدخول إلى جمهورية لوغانسك ودونيتسك تحت ذريعة حماية المواطنين الروس وفرض السيطرة عليها لتأمين الحماية الاستراتيجية لمناطقها القريبة والبعيدة، بالإضافة إلى كون هذه الجمهوريات المستقلة تحتوي على مصانع إنتاجية هامة.
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