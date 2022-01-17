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https://arabic.sputniknews.com/20220117/وكالة-فيديو-يوثق-لحظة-إسقاط-طائرات-مسيرة-أطلقت-باتجاه-السعودية-1056450531.html
وكالة: فيديو يوثق لحظة إسقاط طائرات مسيرة أطلقت باتجاه السعودية
وكالة: فيديو يوثق لحظة إسقاط طائرات مسيرة أطلقت باتجاه السعودية
أعلنت وسائل إعلام سعودية، مساء اليوم الاثنين، عن توثيق لحظة إسقاط التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن طائرات مسيرة تم إطلاقها باتجاه المملكة. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T18:59+0000
2022-01-17T18:59+0000
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ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فيديو قالت إنه "يوثق لحظة إسقاط التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية طائرات مسيرة تم إطلاقها باتجاه المملكة".وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن في وقت سابق، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية. وأضاف التحالف "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء".يأتي ذلك بعد هجوم مفاجئ تعرضت له أراضي الإمارات اليوم، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق صباح اليوم مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أجزاء من طائرة صغيرة، ربما طائرة مسيرة، في كلا الموقعين.من جهته أعلن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية باليمن، رصد ومتابعة "تصعيد عدائي" من جماعة "أنصار الله"، لافتًا إلى أنه تم رصد انطلاق مسيرات مفخخة من مطار صنعاء باليمن.
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم

وكالة: فيديو يوثق لحظة إسقاط طائرات مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

18:59 GMT 17.01.2022
© REUTERS / Saudi Press Agency/Handout via Reutersطائرة حربية سعودية
طائرة حربية سعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Saudi Press Agency/Handout via Reuters
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أعلنت وسائل إعلام سعودية، مساء اليوم الاثنين، عن توثيق لحظة إسقاط التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن طائرات مسيرة تم إطلاقها باتجاه المملكة.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فيديو قالت إنه "يوثق لحظة إسقاط التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية طائرات مسيرة تم إطلاقها باتجاه المملكة".
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن في وقت سابق، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية. وأضاف التحالف "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء".
يأتي ذلك بعد هجوم مفاجئ تعرضت له أراضي الإمارات اليوم، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق صباح اليوم مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".

وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أجزاء من طائرة صغيرة، ربما طائرة مسيرة، في كلا الموقعين.
من جهته أعلن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية باليمن، رصد ومتابعة "تصعيد عدائي" من جماعة "أنصار الله"، لافتًا إلى أنه تم رصد انطلاق مسيرات مفخخة من مطار صنعاء باليمن.
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