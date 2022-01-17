تسير بسرعة 100 كلم/ساعة... عربة مدرعة روسية جديدة تؤكد قدراتها العالية

واجتازت العربة المدرعة الجديدة الاختبار بنجاح، مؤكدة قدراتها العالية، وأصبحت جاهزة لدخول الخدمة العسكرية في صفوف الحرس الوطني الروسي.وتستطيع العربة المدرعة الجديدة السير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة. وتستطيع دروعها مواجهة انفجار عبوة ناسفة تزن 6 كيلوغرامات. ولا يمكن أن يصاب ركابها بالأذى عندما تنفجر عبوة ناسفة كهذه. ويمكن تعزيز تحصينها بوضع دروع إضافية على جسمها المدرع.مواصفات مدرعة "في بي كا أورال": الفاصل بين قاع العربة والأرض: 400 مليمتر.الوزن: 14500 كيلوغرام. الطول: 6500 مليمتر. العرض: 2550 مليمترا. الارتفاع: 2800 مليمتر. السرعة القصوى: 100 كيلومتر في الساعة. السعة: 12 راكبا. يمكن تزويدها بوقود يكفي لـ1000 كيلومتر.
وتستطيع العربة المدرعة الجديدة السير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة. وتستطيع دروعها مواجهة انفجار عبوة ناسفة تزن 6 كيلوغرامات. ولا يمكن أن يصاب ركابها بالأذى عندما تنفجر عبوة ناسفة كهذه. ويمكن تعزيز تحصينها بوضع دروع إضافية على جسمها المدرع.
مواصفات مدرعة "في بي كا أورال": الفاصل بين قاع العربة والأرض: 400 مليمتر.الوزن: 14500 كيلوغرام. الطول: 6500 مليمتر. العرض: 2550 مليمترا. الارتفاع: 2800 مليمتر. السرعة القصوى: 100 كيلومتر في الساعة. السعة: 12 راكبا. يمكن تزويدها بوقود يكفي لـ1000 كيلومتر.