مجلس الوزراء اللبناني يجتمع الاثنين المقبل لأول مرة منذ أكتوبر
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يصل إلى قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021
© Sputnik . Abdul Kader Albay
قالت قناة تلفزيونية لبنانية إن مجلس الوزراء سيجتمع يوم الاثنين المقبل 24 يناير/ كانون الثاني، وذلك لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، بعد فترة غياب تفاقمت فيها الأزمة الاقتصادية وتعثرت جهود إحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
ونقلت قناة "الجديد" التلفزيونية عن وزير الاقتصاد أمين سلام، قوله إن العمل على ميزانية 2022 سيتصدر جدول الأعمال، عندما يجتمع الوزراء في الأسبوع المقبل.
كان "حزب الله" و"حركة أمل" اللذان يدعمان عددا من الوزراء، قد قالا يوم السبت إنهما سينهيان مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، وهو ما كان يمنع أي اجتماعات. ومهد الإعلان الطريق أمام اجتماع الوزراء لأول مرة منذ 12 من أكتوبر/تشرين الأول.
كان حزب الله وحركة أمل يقاطعان الجلسات بسبب نزاع حول تحقيق في انفجار ضخم بميناء بيروت في 2020.
وتعصف الأزمات بالاقتصاد اللبناني منذ 2019 عندما انهار تحت تلال من الديون.
وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إن حكومته ستسعى لتوقيع اتفاق مبدئي حول برنامج دعم من صندوق النقد الدولي في فبراير/ شباط.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي لرويترز إن محادثات ستجرى عبر الإنترنت مع السلطات اللبنانية في الأسبوع الأخير من يناير/ كانون الثاني.
كان "حزب الله" و"حركة أمل" اللذان يدعمان عددا من الوزراء، قد قالا يوم السبت إنهما سينهيان مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، وهو ما كان يمنع أي اجتماعات. ومهد الإعلان الطريق أمام اجتماع الوزراء لأول مرة منذ 12 من أكتوبر/تشرين الأول.
كان حزب الله وحركة أمل يقاطعان الجلسات بسبب نزاع حول تحقيق في انفجار ضخم بميناء بيروت في 2020.
وتعصف الأزمات بالاقتصاد اللبناني منذ 2019 عندما انهار تحت تلال من الديون.
وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إن حكومته ستسعى لتوقيع اتفاق مبدئي حول برنامج دعم من صندوق النقد الدولي في فبراير/ شباط.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي لرويترز إن محادثات ستجرى عبر الإنترنت مع السلطات اللبنانية في الأسبوع الأخير من يناير/ كانون الثاني.