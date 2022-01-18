أبو ظبي في دائرة الاستهداف من جديد.. فهل تغيرت قواعد الاشتباك في الحرب اليمنية؟

أبو ظبي في دائرة الإستهداف من جديد، فهل تغيرت قواعد الإشتباك في الحرب اليمنية؟
أبو ظبي في دائرة الإستهداف من جديد، فهل تغيرت قواعد الإشتباك في الحرب اليمنية؟
رداً على ذلك، طلبت الإمارات من الولايات المتحدة إعادة تصنيف الحركة ضمن قائمة الإرهاب، وقالت إنها تحتفظ بحق الرد على ما وصفتها بـ"الهجمات الإرهابية التي شنّتها جماعة الحوثي على أبو ظبي".ورأى رئيس تحرير موقع "مأرب برس" أحمد عايض، أن الهجمات التي شنتها "أنصار الله" على أبو ظبي تعكس غضب الحركة من عودة مشاركة الإمارات في "معارك إستعادة الشرعية"، وأن هذه الهجمات لن تؤدي إلى تراجع الإمارات عن مواقفها.من جانبه، اعتبر الخبير في الشؤون الإقليمية، علي المعشني، أن مواصلة الإمارات مشاركتها في الحرب الدائرة في اليمن، قد يؤدي لتعرضها لمزيد من الهجمات من جانب "أنصار الله".التفاصيل في الملف الصوتي
تناقش الحلقة أسباب وتداعيات الهجوم الذي استهدف عددا من المناطق في إمارة أبو ظبي، من بينها المطار، والذي أعلنت حركة "أنصار الله" مسؤوليتها عنه.
رداً على ذلك، طلبت الإمارات من الولايات المتحدة إعادة تصنيف الحركة ضمن قائمة الإرهاب، وقالت إنها تحتفظ بحق الرد على ما وصفتها بـ"الهجمات الإرهابية التي شنّتها جماعة الحوثي على أبو ظبي".
ورأى رئيس تحرير موقع "مأرب برس" أحمد عايض، أن الهجمات التي شنتها "أنصار الله" على أبو ظبي تعكس غضب الحركة من عودة مشاركة الإمارات في "معارك إستعادة الشرعية"، وأن هذه الهجمات لن تؤدي إلى تراجع الإمارات عن مواقفها.
من جانبه، اعتبر الخبير في الشؤون الإقليمية، علي المعشني، أن مواصلة الإمارات مشاركتها في الحرب الدائرة في اليمن، قد يؤدي لتعرضها لمزيد من الهجمات من جانب "أنصار الله".