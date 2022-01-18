تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
https://arabic.sputniknews.com/20220118/أردوغان-لا-أرى-تقارير-غزو-روسيا-لأوكرانيا-واقعية-وسأبحث-مع-بوتين-هذا-التوتر-1056482960.html
أردوغان: لا أرى تقارير غزو روسيا لأوكرانيا واقعية وسأبحث مع بوتين هذا التوتر
أردوغان: لا أرى تقارير غزو روسيا لأوكرانيا واقعية وسأبحث مع بوتين هذا التوتر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مسألة التوتر بين روسيا وأوكرانيا. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T11:49+0000
2022-01-18T11:49+0000
2022-01-18T11:49+0000
روسيا
العالم
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288172_0:179:3323:2048_1920x0_80_0_0_635f60fa6616b88c617e095da13e552e.jpg
وحول التقارير التي تزعم احتمال غزو روسيا لأوكرانيا، قال أردوغان "لا أراها واقعية، ولكي تتخذ موسكو هذه الخطوة، عليها أن تعيد النظر في وضعها ووضع العالم بأسره".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288172_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_05518dd1fa2d6b193933e096727dee11.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان: لا أرى تقارير غزو روسيا لأوكرانيا واقعية وسأبحث مع بوتين هذا التوتر
يتبع
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مسألة التوتر بين روسيا وأوكرانيا.
وحول التقارير التي تزعم احتمال غزو روسيا لأوكرانيا، قال أردوغان "لا أراها واقعية، ولكي تتخذ موسكو هذه الخطوة، عليها أن تعيد النظر في وضعها ووضع العالم بأسره".