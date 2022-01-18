تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220118/أستراليا-تسجل-عدد-وفيات-غير-مسبوق-مع-زيادة-أوميكرون-نقل-المصابين-للمستشفيات-1056457533.html
أستراليا تسجل عدد وفيات غير مسبوق مع زيادة أوميكرون نقل المصابين للمستشفيات
أستراليا تسجل عدد وفيات غير مسبوق مع زيادة أوميكرون نقل المصابين للمستشفيات
سجلت أستراليا، اليوم الثلاثاء، أكبر عدد وفيات منذ بدء الجائحة، إذ يواصل انتشار السلالة أوميكرون سريعة العدوى رفع معدلات نقل المصابين للمستشفيات إلى مستويات... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T03:03+0000
2022-01-18T03:03+0000
فيروس كورونا
أستراليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407099_0:19:3573:2028_1920x0_80_0_0_7d16a14264a9389675527feb073f4535.jpg
تشهد أستراليا أسوأ موجاتها من انتشار كوفيد-19، والتي تؤججها السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا التي رفعت معدلات دخول المصابين للمستشفيات والعناية المركزة أكثر من أي وقت منذ بدء الجائحة.وأظهرت بيانات رسمية أنه تم تسجيل 74 حالة وفاة في المجمل حتى وقت متأخر من الصباح بولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند، وهي الولايات الأسترالية الأكثر اكتظاظا بالسكان، مما يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 57 حالة المسجل يوم الخميس الماضي.وتقول السلطات إن الشباب غير المطعمين يشكلون "عددا كبيرا" من الحالات التي دخلت المستشفيات في البلاد، وفقا لرويترز.سجلت أستراليا حوالي 1.6 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، منها حوالي 1.3 مليون في الأسبوعين الماضيين. وبلغ إجمالي الوفيات 2757.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/دراسة-إسرائيلية-الجرعة-الرابعة-من-فايزر-وموديرنا-أقل-فعالية-ضد-أوميكرون-1056457413.html
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407099_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_1e538090757512a2eddabf91632285e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا, أستراليا

أستراليا تسجل عدد وفيات غير مسبوق مع زيادة أوميكرون نقل المصابين للمستشفيات

03:03 GMT 18.01.2022
© REUTERSالتطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، كوفيد-19
التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS
تابعنا عبر
سجلت أستراليا، اليوم الثلاثاء، أكبر عدد وفيات منذ بدء الجائحة، إذ يواصل انتشار السلالة أوميكرون سريعة العدوى رفع معدلات نقل المصابين للمستشفيات إلى مستويات قياسية، حتى مع تراجع الإصابات اليومية بشكل طفيف.
تشهد أستراليا أسوأ موجاتها من انتشار كوفيد-19، والتي تؤججها السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا التي رفعت معدلات دخول المصابين للمستشفيات والعناية المركزة أكثر من أي وقت منذ بدء الجائحة.
وأظهرت بيانات رسمية أنه تم تسجيل 74 حالة وفاة في المجمل حتى وقت متأخر من الصباح بولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند، وهي الولايات الأسترالية الأكثر اكتظاظا بالسكان، مما يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 57 حالة المسجل يوم الخميس الماضي.
لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
دراسة إسرائيلية: الجرعة الرابعة من فايزر وموديرنا أقل فعالية ضد أوميكرون
02:26 GMT
وتقول السلطات إن الشباب غير المطعمين يشكلون "عددا كبيرا" من الحالات التي دخلت المستشفيات في البلاد، وفقا لرويترز.
سجلت أستراليا حوالي 1.6 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، منها حوالي 1.3 مليون في الأسبوعين الماضيين. وبلغ إجمالي الوفيات 2757.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
03:03 GMTأستراليا تسجل عدد وفيات غير مسبوق مع زيادة أوميكرون نقل المصابين للمستشفيات
02:26 GMTدراسة إسرائيلية: الجرعة الرابعة من فايزر وموديرنا أقل فعالية ضد أوميكرون
01:35 GMTالتحالف العربي: بدء تنفيذ ضربات جوية متفرقة على أهداف للحوثيين في صنعاء
00:58 GMTتسونامي تونغا يقتل امرأة بريطانية حاولت إنقاذ كلابها
أمسإعلام "أنصار الله": مقتل 12 بينهم نساء وأطفال في هجوم للتحالف العربي على صنعاء
أمسخالد بن سلمان: ميليشيا الحوثي ستتحمل منفردة نتيجة عبثها بمستقبل اليمن
أمسروسآتوم تقول إن بناء أول وحدة بمحطة الضبعة النووية في يوليو 2022
أمسأدنوك الإماراتية تقول أنها فعلت خطط استمرارية الأعمال بعد هجوم أبو ظبي
أمسكوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخين بالستيين
أمساستهداف "أنصار الله" للإمارات… هل يؤثر على سير المعارك في شبوة ومأرب؟
أمسالأسرى الفلسطينيون يعيدون وجبات الطعام احتجاجا على الوضع الصحي لأحدهم
أمسمحكمة تركية تقضي ببراءة صحفية ألمانية اعتقلتها منذ 5 سنوات
أمسأول تعليق من تل أبيب على هجوم أبو ظبي: إسرائيل تقف إلى جانب الإمارات
أمسابن سلمان وابن زايد يعلقان لأول مرة على "الهجوم الإرهابي" الذي تعرضت له السعودية والإمارات
أمسهل تساهم عودة "حزب الله" و"حركة أمل" لاجتماعات الحكومة في حل أزمة لبنان الاقتصادية؟
أمسمخلوق "رجل الحرب البرتغالي"... كائن "مجمع" وقاتل يخدع الكثيرين على الشاطئ... فيديو
أمسهل ذاب الجليد بين اتحاد الشغل والرئيس التونسي؟
أمسكيف يمكنك تصميم نظام تدفئة ياباني داخل منزلك للتغلب على برودة الطقس؟
أمسفي جولة الجزائر.. ما مدى إمكانية قبول فتح برؤية حماس للمصالحة الفلسطينية؟
أمسطعام يقي الإنسان من تلف أحد أهم "الأعضاء النبيلة"