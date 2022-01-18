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https://arabic.sputniknews.com/20220118/أكثر-من-11-مليون-مشاهدة-لإعلان-مسلسل-مون-نايت-في-اليوم-الأول-لطرحه-1056499180.html
أكثر من 11 مليون مشاهدة لإعلان مسلسل "مون نايت" في اليوم الأول لطرحه
أكثر من 11 مليون مشاهدة لإعلان مسلسل "مون نايت" في اليوم الأول لطرحه
حقق الإعلان التشويقي الكامل لمسلسل "فارس القمر" (Moon Knight)، أول عمل عالمي للمخرج المصري محمد دياب، أكثر من 11 مليون مشاهدة في اليوم الاول لطرحه على... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T16:56+0000
2022-01-18T16:56+0000
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ومسلسل "فارس القمر"، مبني على شخصية لـ"مارفل كوميكس" تحمل الاسم نفسه، ومن المقرر عرض المسلسل على منصة "ديزني +" في 30 مارس/آذار المقبل.وتم تصوير المسلسل بين المجر وأوروبا ومصر، وهو من بطولة أوسكار إيزاك وايثن هوك ومي قلماوي وعدد كبير من النجوم العالميين.وبحسب موقع "المصري اليوم" ينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الأبطال الخارقين، وشخصية "فارس الليل" صممها الكاتب دوج مونش، ورسمها الفنان دون بيرلين.وتدور قصة المسلسل حول بطل خارق وشخصيته في العالم العادي تُدعى مارك سبيكتور عمل في البحرية الأمريكية، وتحول إلى العمل في وكالة المخابرات المركزية، وبعد أن ترك كلتا المنظمتين وعمل كمرتزق، إثر تعرضه للخيانة على يد مديره، تُرك يحارب الموت في الصحراء في مهمة مرتزقة في مصر، فيما يتولى الكاتب جيرمي سلاتر الإشراف على فريق كتابة العمل.وكان محمد دياب أعرب عن سعادته بعد عرض أول إعلان تشويقي لمسلسله، وقال إنه "مترقب لأن عالم مثل هذه النوعية من الأعمال لهم متابعون ومهتمون لا يتوقفون ولو للحظة عن مشاهدة العمل ومتابعته، فهم يتحولون لداعمين لو أحبوا الإعلان التشويقي وقد يصبحون أكبر ناقمين عليه لو لم يعجبهم الإعلان".وتابع: "أنا متشوق لمتابعة ردود الفعل وكيف يحاول البعض تفسير هذه الأربعين ثانية قبل مشاهدة العمل كله، وشخصية فارس القمر ينتظرها البعض منذ سنوات، ومشاركة العمل والإعلان مع الجمهور العربي والمصري يهمني، وأحلم وأتمنى نجاح العمل وأن يفتح الباب لكثيرين من العرب لدخول صناعة هوليوود وبالطبع لأنني أحب العمل والمشروع".وأضاف: "قد يكون نافذة لنا جميعا كفنانين عرب للدخول بقوة في هوليوود".
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر

أكثر من 11 مليون مشاهدة لإعلان مسلسل "مون نايت" في اليوم الأول لطرحه

16:56 GMT 18.01.2022
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBOمحمد دياب مخرج فيلم "أميرة" وزوجته في الدورة الخامس لمهرجان الجونة السينمائي، 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
محمد دياب مخرج فيلم أميرة وزوجته في الدورة الخامس لمهرجان الجونة السينمائي، 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
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حقق الإعلان التشويقي الكامل لمسلسل "فارس القمر" (Moon Knight)، أول عمل عالمي للمخرج المصري محمد دياب، أكثر من 11 مليون مشاهدة في اليوم الاول لطرحه على "يوتيوب".
ومسلسل "فارس القمر"، مبني على شخصية لـ"مارفل كوميكس" تحمل الاسم نفسه، ومن المقرر عرض المسلسل على منصة "ديزني +" في 30 مارس/آذار المقبل.
وتم تصوير المسلسل بين المجر وأوروبا ومصر، وهو من بطولة أوسكار إيزاك وايثن هوك ومي قلماوي وعدد كبير من النجوم العالميين.
وبحسب موقع "المصري اليوم" ينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الأبطال الخارقين، وشخصية "فارس الليل" صممها الكاتب دوج مونش، ورسمها الفنان دون بيرلين.
وتدور قصة المسلسل حول بطل خارق وشخصيته في العالم العادي تُدعى مارك سبيكتور عمل في البحرية الأمريكية، وتحول إلى العمل في وكالة المخابرات المركزية، وبعد أن ترك كلتا المنظمتين وعمل كمرتزق، إثر تعرضه للخيانة على يد مديره، تُرك يحارب الموت في الصحراء في مهمة مرتزقة في مصر، فيما يتولى الكاتب جيرمي سلاتر الإشراف على فريق كتابة العمل.
وكان محمد دياب أعرب عن سعادته بعد عرض أول إعلان تشويقي لمسلسله، وقال إنه "مترقب لأن عالم مثل هذه النوعية من الأعمال لهم متابعون ومهتمون لا يتوقفون ولو للحظة عن مشاهدة العمل ومتابعته، فهم يتحولون لداعمين لو أحبوا الإعلان التشويقي وقد يصبحون أكبر ناقمين عليه لو لم يعجبهم الإعلان".
وتابع: "أنا متشوق لمتابعة ردود الفعل وكيف يحاول البعض تفسير هذه الأربعين ثانية قبل مشاهدة العمل كله، وشخصية فارس القمر ينتظرها البعض منذ سنوات، ومشاركة العمل والإعلان مع الجمهور العربي والمصري يهمني، وأحلم وأتمنى نجاح العمل وأن يفتح الباب لكثيرين من العرب لدخول صناعة هوليوود وبالطبع لأنني أحب العمل والمشروع".
وأضاف: "قد يكون نافذة لنا جميعا كفنانين عرب للدخول بقوة في هوليوود".
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