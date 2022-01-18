ألمانيا توجه التهنئة لباحثة مصرية فازت بأفضل بحث عن السرطان

وهنأت السفارة الألمانية بالقاهرة، الباحثة سارة حجي، بعد فوزها بجائزة "ريشتسينهاين" الألمانية لأفضل بحث عن السرطان في ألمانيا.وقالت السفارة إن سارة حجي حصلت على الماجستير والدكتوراة من جامعة هايدلبرج الألمانية، بعد دراستها الأولى في مصر.وفي وقت سابق قالت سارة حجي عن هذا البحث لموقع الفنار للإعلام إنها اكتشفت مدى تأثير الهرمونات الجنسية على أعضاء الجسم مثل الأمعاء، حيث تنقسم هذه الهرمونات بعد أن تصل إلى الخلايا الجذعية في الأمعاء مما يؤدي إلى تطور في حجم الأورام. ومن المقرر أن تستكمل الأبحاث في جامعة يوتا الأمريكية على الفئران "للتأكد إذا كانت الهرمونات الجنسية توجد لدى الفئران المصابة بالسرطان في الأمعاء أم لا".
وجهت ألمانيا التهنئة إلى باحثة مصرية، بعد فوزها بجائزة علمية لأفضل بحث عن السرطان.
وهنأت السفارة الألمانية بالقاهرة، الباحثة سارة حجي، بعد فوزها بجائزة "ريشتسينهاين" الألمانية لأفضل بحث عن السرطان في ألمانيا.
وقالت السفارة إن سارة حجي حصلت على الماجستير والدكتوراة من جامعة هايدلبرج الألمانية، بعد دراستها الأولى في مصر.
وفي وقت سابق قالت سارة حجي عن هذا البحث لموقع الفنار للإعلام إنها اكتشفت مدى تأثير الهرمونات الجنسية على أعضاء الجسم مثل الأمعاء، حيث تنقسم هذه الهرمونات بعد أن تصل إلى الخلايا الجذعية في الأمعاء مما يؤدي إلى تطور في حجم الأورام.
ومن المقرر أن تستكمل الأبحاث في جامعة يوتا الأمريكية على الفئران "للتأكد إذا كانت الهرمونات الجنسية توجد لدى الفئران المصابة بالسرطان في الأمعاء أم لا".