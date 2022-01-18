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"أنصار الله" تعلن ترحيبها بلجنة مستقلة لتعويض الضحايا المدنيين جراء النزاع في اليمن
"أنصار الله" تعلن ترحيبها بلجنة مستقلة لتعويض الضحايا المدنيين جراء النزاع في اليمن
رحبت جماعة "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، بلجنة مستقلة لتعويض الضحايا المدنيين، الذين سقطوا منذ انطلاق عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، عام 2015؛... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T15:12+0000
2022-01-18T15:12+0000
اليمن
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القاهرة– سبوتنيك. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى، المشكل من قبل الجماعة في العاصمة اليمنية صنعاء، محمد علي الحوثي، عبر "تويتر"، "نرحب بلجنة مستقلة للتعويض في جميع الضحايا المدنيين، خلال السنوات السبع من العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي)، ومنهم ما تدعي الإمارات أنهم سقطوا، خلال عملية إعصار اليمن (هجوم الجماعة ضد الإمارات)".وأضاف، "هدف الجمهورية اليمنية فقط، هو ردع العدوان المستمر عليها".وأعلنت الإمارات، أمس الاثنين، وفاة 3 أشخاص (باكستاني وهنديان) وإصابة 6 آخرين، في انفجار 3 صهاريج بترول في منطقة "مصفح آيكاد 3"، في ضواحي أبوظبي.ويقدّر تقرير أصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مقتل 377 ألف شخصا، منذ اندلاع النزاع في اليمن، 60 بالمئة منهم سقطوا بطريقة غير مباشرة.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، أبرزها الإمارات، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض، وتدمير البنية التحتية للبلاد.
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اليمن, أخبار اليمن الأن

"أنصار الله" تعلن ترحيبها بلجنة مستقلة لتعويض الضحايا المدنيين جراء النزاع في اليمن

15:12 GMT 18.01.2022
© REUTERS / KHALED ABDULLAHجماعة "أنصار الله"، الحوثيون، اليمن يو6 ليو 2020
جماعة أنصار الله، الحوثيون، اليمن يو6 ليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
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رحبت جماعة "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، بلجنة مستقلة لتعويض الضحايا المدنيين، الذين سقطوا منذ انطلاق عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، عام 2015؛ وذلك غداة إعلان الإمارات سقوط 3 قتلى و6 جرحى، في انفجار صهاريج وقود، قالت الجماعة إنه نتيجة عملية عسكرية لها في العمق الإماراتي.
القاهرة– سبوتنيك. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى، المشكل من قبل الجماعة في العاصمة اليمنية صنعاء، محمد علي الحوثي، عبر "تويتر"، "نرحب بلجنة مستقلة للتعويض في جميع الضحايا المدنيين، خلال السنوات السبع من العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي)، ومنهم ما تدعي الإمارات أنهم سقطوا، خلال عملية إعصار اليمن (هجوم الجماعة ضد الإمارات)".
وأضاف، "هدف الجمهورية اليمنية فقط، هو ردع العدوان المستمر عليها".
وأعلنت الإمارات، أمس الاثنين، وفاة 3 أشخاص (باكستاني وهنديان) وإصابة 6 آخرين، في انفجار 3 صهاريج بترول في منطقة "مصفح آيكاد 3"، في ضواحي أبوظبي.

وتزامن ذلك مع ما أعلنته "أنصار الله"، عن هجوم بصواريخ وطائرات مُسيرة مفخخة على المصفاة، ومطاري أبو ظبي ودبي، وأهداف أخرى وصفتها بـ"الحساسة".

ويقدّر تقرير أصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مقتل 377 ألف شخصا، منذ اندلاع النزاع في اليمن، 60 بالمئة منهم سقطوا بطريقة غير مباشرة.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، أبرزها الإمارات، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض، وتدمير البنية التحتية للبلاد.
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