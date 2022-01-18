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"أنصار الله" تكشف عن أنواع صواريخها التي استهدفت المطارات الإماراتية
"أنصار الله" تكشف عن أنواع صواريخها التي استهدفت المطارات الإماراتية
أعلن المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن، يحيي سريع، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار". 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T07:30+0000
2022-01-18T07:30+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وأكد يحيى سريع، أن استهداف مصفاة النفط في منطقة المصفح ومطار أبوظبي، تم باستخدام 4 صواريخ مجنحة من طراز "قدس2"، فيما تم استهداف مطار دبي بصاروخ باليستي من طراز "ذو الفقار".وأوضح المتحدث في بيان، اليوم الثلاثاء: "الصواريخ التي تم استخدامها في عملية إعصار اليمن هي صواريخ مجنحة نوع قدس2 استهدفت مصفاة النفط في المصفح ومطار أبوظبي بأربعة صواريخ".وتابع "فيما صاروخ ذو الفقار الباليستي استهدف مطار دبي".وأضاف البيان "أما الطيران المسير فقد استهدف عددا من الأهداف الحساسة والهامة إضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات صماد3 المسيرة".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

"أنصار الله" تكشف عن أنواع صواريخها التي استهدفت المطارات الإماراتية

07:30 GMT 18.01.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliمطار أبو ظبي الدولي
مطار أبو ظبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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أعلن المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن، يحيي سريع، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار".
القاهرة - سبوتنيك. وأكد يحيى سريع، أن استهداف مصفاة النفط في منطقة المصفح ومطار أبوظبي، تم باستخدام 4 صواريخ مجنحة من طراز "قدس2"، فيما تم استهداف مطار دبي بصاروخ باليستي من طراز "ذو الفقار".

وأوضح المتحدث في بيان، اليوم الثلاثاء: "الصواريخ التي تم استخدامها في عملية إعصار اليمن هي صواريخ مجنحة نوع قدس2 استهدفت مصفاة النفط في المصفح ومطار أبوظبي بأربعة صواريخ".

وتابع "فيما صاروخ ذو الفقار الباليستي استهدف مطار دبي".

وأضاف البيان "أما الطيران المسير فقد استهدف عددا من الأهداف الحساسة والهامة إضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات صماد3 المسيرة".
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