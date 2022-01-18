"أنصار الله": طيران التحالف شن غارتين على مطار صنعاء الدولي

القاهرة، 19 يناير - سبوتنيك. وذكرت "أنصار الله" عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، أن "طيران التحالف العربي استهدف بغارتين مطار صنعاء الدولي، والذي يأتي بعد نحو شهر من تعرض المطار نفسه إلى قصف جوي مماثل، ألحق أضرارا بعدد من مرافقه، أعلنت الجماعة على إثره تعليق الرحلات الأممية والإنسانية.وتأتي الغارات الجوية على مطار صنعاء الذي تقتصر رحلاته على المنظمات الدولية والإنسانية، عشية إعلان التحالف العربي "تدمير مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيرة في جبل النبي شُعيب [أعلى قمة جبلية في الجزيرة العربية بارتفاع 3666 م، ويقع في مديرية بني مطر غرب العاصمة صنعاء]".وتجدد القصف الجوي للتحالف العربي على صنعاء، بعد إعلانه إطلاق عملية واسعة ضد "أنصار الله"، عشية تنفيذ الجماعة هجمات على السعودية والإمارات، حيث ذكر التحالف إنه "استجابة للتهديد سيتم تنفيذ عملية ردع شاملة لتحييد مصادر التهديد".وأضاف التحالف العربي: "الطائرات الهجومية (ف-15) و (ف-16) تحضر لعمليات مشتركة والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات"، في وقت كشف التحالف عن "تدمير طائرات (ف-15) الهجومية منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية استخدمت اليوم"، دون الإشارة إلى مكان التدمير.وتوعد التحالف العربي بـ "محاسبة مرتكبي الهجمات العدائية على المدنيين بالمملكة والإمارات"، داعيا المدنيين في صنعاء إلى "الابتعاد عن معسكرات وتجمعات الميلشيا الحوثية حرصا على سلامتهم.وكانت جماعة "أنصار الله" قد تبنت، أول أمس الاثنين، هجوما بالصواريخ والطائرات المُسيرة على الإمارات، وذلك بالتزامن مع إعلان التحالف إحباط هجمات أخرى للجماعة بـ 8 طائرات مسيرة على السعودية.وأعلنت الإمارات وفاة 3 أشخاص "باكستاني وهنديان" وإصابة 6 آخرين بانفجار في 3 صهاريج بترول في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك في ضواحي أبو ظبي، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.وفي المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
جدد التحالف العربي بقيادة السعودية، أمس الثلاثاء، غاراته الجوية على العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وسط اليمن.
القاهرة، 19 يناير - سبوتنيك. وذكرت "أنصار الله" عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، أن "طيران التحالف العربي استهدف بغارتين مطار صنعاء الدولي، والذي يأتي بعد نحو شهر من تعرض المطار نفسه إلى قصف جوي مماثل، ألحق أضرارا بعدد من مرافقه، أعلنت الجماعة على إثره تعليق الرحلات الأممية والإنسانية.
وتأتي الغارات الجوية على مطار صنعاء الذي تقتصر رحلاته على المنظمات الدولية والإنسانية، عشية إعلان التحالف العربي "تدمير مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيرة في جبل النبي شُعيب [أعلى قمة جبلية في الجزيرة العربية بارتفاع 3666 م، ويقع في مديرية بني مطر غرب العاصمة صنعاء]".
وتجدد القصف الجوي للتحالف العربي على صنعاء، بعد إعلانه إطلاق عملية واسعة ضد "أنصار الله"، عشية تنفيذ الجماعة هجمات على السعودية والإمارات، حيث ذكر التحالف إنه "استجابة للتهديد سيتم تنفيذ عملية ردع شاملة لتحييد مصادر التهديد".
وأضاف التحالف العربي: "الطائرات الهجومية (ف-15) و (ف-16) تحضر لعمليات مشتركة والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات"، في وقت كشف التحالف عن "تدمير طائرات (ف-15) الهجومية منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية استخدمت اليوم"، دون الإشارة إلى مكان التدمير.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
وفي المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.