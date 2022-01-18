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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/أهداف-مباراة-المغرب-والغابون-2---2-في-بطولة-الأمم-الأفريقية-فيديو-1056505986.html
أهداف مباراة المغرب والغابون (2 - 2) في بطولة الأمم الأفريقية... فيديو
أهداف مباراة المغرب والغابون (2 - 2) في بطولة الأمم الأفريقية... فيديو
تعادل منتخبا الغابون والمغرب بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T21:38+0000
2022-01-18T21:38+0000
2022-01-18T21:38+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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أقيمت المباراة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أحمدو أهيدجو، في الكاميرون، وبهذه النتيجة يتأهل الفريقان إلى دور الـ 16 من البطولة.كانت البداية مفاجئة عندما أحرز جيم ألفينا، الهدف الأول للغابون في الدقيقة 21 من عمر المباراة، التي انتهى شوطها الأول بهذه النتيجة.لكن الشوط الثاني كان الأكثر إثارة بالنسبة للفريقين، إذا تعادل المغرب بهدف في الدقيقة 74 أحرزه سفيان بوفال.لكن منتخب الفهود استطاع تغيير المباراة لصالحه للمرة الثانية بهدف بوبينزا، في الدقيقة 81 من عمر المباراة.لم تمر دقيقتين حتى استطاع منتخب المغرب إحراز هدف التعادل في الدقيقة 83 عن طريق أشرف حكيمي، وهو الهدف الذي جعل نتيجة المباراة هي التعادل الإيجابي (2 - 2).وبهذه النتيجة أصبح رصيد المغرب 7 نقاط ما يعني تأهله لدور الـ 16 متصدرا لمجموعته، بينما أصبح رصيد الغابون 4 نقاط مكنتها من التأهل لدور الستة عشر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
أهداف مباراة المغرب والغابون (2 - 2) في بطولة الأمم الأفريقية... فيديو
تعادل منتخبا الغابون والمغرب بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية.
أقيمت المباراة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أحمدو أهيدجو، في الكاميرون، وبهذه النتيجة يتأهل الفريقان إلى دور الـ 16 من البطولة.
كانت البداية مفاجئة عندما أحرز جيم ألفينا، الهدف الأول للغابون في الدقيقة 21 من عمر المباراة، التي انتهى شوطها الأول بهذه النتيجة.
لكن الشوط الثاني كان الأكثر إثارة بالنسبة للفريقين، إذا
تعادل المغرب
بهدف في الدقيقة 74 أحرزه سفيان بوفال.
لكن منتخب الفهود استطاع تغيير المباراة لصالحه للمرة الثانية بهدف بوبينزا، في الدقيقة 81 من عمر المباراة.
لم تمر دقيقتين حتى استطاع منتخب المغرب إحراز
هدف التعادل
في الدقيقة 83 عن طريق أشرف حكيمي، وهو الهدف الذي جعل نتيجة المباراة هي التعادل الإيجابي (2 - 2).
وبهذه النتيجة أصبح رصيد المغرب 7 نقاط ما يعني تأهله لدور الـ 16 متصدرا لمجموعته، بينما أصبح رصيد الغابون 4 نقاط مكنتها من
التأهل لدور الستة عشر
.