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https://arabic.sputniknews.com/20220118/إعلام-تفجير-مقر-للجيش-الوطني-الليبي-وداعش-يتبنى-الهجوم-1056499428.html
إعلام: تفجير مقر للجيش الوطني الليبي و"داعش" يتبنى الهجوم
إعلام: تفجير مقر للجيش الوطني الليبي و"داعش" يتبنى الهجوم
تبنى تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الثلاثاء، هجوما على الجيش الوطني الليبي جنوبي البلاد. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T16:55+0000
2022-01-18T16:55+0000
2022-01-18T16:55+0000
أخبار ليبيا اليوم
تنظيم داعش الأرهابي
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بنغازي - سبوتنيك. وحسب موقع "سايت" الأمريكي، قام التنظيم الإرهابي بتفجير مقر للجيش الوطني الليبي، جنوبي سبها، أمس، بعبوة ناسفة، "ما أدى لمقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين".وكانت مصادر عسكرية قد ذكرت لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق أن النيران اشتعلت داخل سجن قرنادة العسكري في بنغازي، مما تسبب في هروب 5 سجناء ينتمون لتنظيم داعش.هذا وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، من أعمال عنف، وتفجيرات في مناطق متفرقة من البلاد.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد صرح أواخر حزيران/يونيو الماضي، خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي، بأن المنظمات الإرهابية بمختلف أنواعها لا تزال تشكل الخطر الرئيسي على استقرار المنطقة. وأوضح أنه بعد هزيمة تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، في سوريا والعراق ازدادت هجرة المسلحين المدربين إلى دول أخرى، وانتقل العدد الأكبر منهم إلى ليبيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211107/إعلام-نجل-قائد-الجيش-الوطني-الليبي-يزور-إسرائيل-طلبا-للمساعدة-العسكرية-1050644309.html
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أخبار ليبيا اليوم, تنظيم داعش الأرهابي
إعلام: تفجير مقر للجيش الوطني الليبي و"داعش" يتبنى الهجوم
تبنى تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الثلاثاء، هجوما على الجيش الوطني الليبي جنوبي البلاد.
بنغازي - سبوتنيك. وحسب موقع "سايت" الأمريكي، قام التنظيم الإرهابي بتفجير مقر للجيش الوطني الليبي، جنوبي سبها، أمس، بعبوة ناسفة، "ما أدى لمقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين".
وكانت مصادر عسكرية قد ذكرت لوكالة "
سبوتنيك
" في وقت سابق أن النيران اشتعلت داخل سجن قرنادة العسكري في بنغازي، مما تسبب في هروب 5 سجناء ينتمون لتنظيم داعش.
هذا وتعاني
ليبيا
، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، من أعمال عنف، وتفجيرات في مناطق متفرقة من البلاد.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد صرح أواخر حزيران/يونيو الماضي، خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي، بأن المنظمات الإرهابية بمختلف أنواعها لا تزال تشكل الخطر الرئيسي على استقرار المنطقة.
وأوضح أنه بعد هزيمة تنظيم "
داعش
" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، في سوريا والعراق ازدادت هجرة المسلحين المدربين إلى دول أخرى، وانتقل العدد الأكبر منهم إلى ليبيا.