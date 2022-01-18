اعتقال أكثر من 2.7 ألف شخص في مدينة ألما آتا الكازاخستانية

موسكو - سبوتنيك. وقالت السلطات الكازاخستانية في بيان، اليوم الثلاثاء، "تم اعتقال منذ بداية عملية مكافحة الإرهاب، 2748 مشاركا في أعمال غير قانونية ونهب وجرائم أخرى. وتم ضبط 131 قطعة سلاح ناري و4179 قطعة ذخيرة".وكانت كازاخستان شهدت، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدام عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن، وقتلوا عددا منهم، وسطوا على المراكز التجارية والبنوك وغيرها، لاسيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.هذا وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقرا".الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أكد يوم أول أمس السبت، أن جميع قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة ستغادر كازاخستان بحلول 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
اعتقلت الشرطة في مدينة ألما آتا الكازاخستانية، أكثر من 2.7 ألف شخص منذ اندلاع أعمال الشغب.
موسكو - سبوتنيك. وقالت السلطات الكازاخستانية في بيان، اليوم الثلاثاء، "تم اعتقال منذ بداية عملية مكافحة الإرهاب، 2748 مشاركا في أعمال غير قانونية ونهب وجرائم أخرى. وتم ضبط 131 قطعة سلاح ناري و4179 قطعة ذخيرة".
وكانت كازاخستان شهدت، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدام عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن، وقتلوا عددا منهم، وسطوا على المراكز التجارية والبنوك وغيرها، لاسيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.
هذا وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقرا".
الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أكد يوم أول أمس السبت، أن جميع قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة ستغادر كازاخستان بحلول 19 يناير/كانون الثاني الجاري.