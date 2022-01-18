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Государственный флаг Казахстана виден в разбитом окне отделения Kaspi Bank после протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алматы - سبوتنيك عربي, 1920
أحداث كازاخستان
تشهد كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/اعتقال-أكثر-من-27-ألف-شخص-في-مدينة-ألما-آتا-الكازاخستانية-1056457797.html
اعتقال أكثر من 2.7 ألف شخص في مدينة ألما آتا الكازاخستانية
اعتقال أكثر من 2.7 ألف شخص في مدينة ألما آتا الكازاخستانية
اعتقلت الشرطة في مدينة ألما آتا الكازاخستانية، أكثر من 2.7 ألف شخص منذ اندلاع أعمال الشغب. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T04:31+0000
2022-01-18T04:31+0000
أحداث كازاخستان
كازاخستان
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موسكو - سبوتنيك. وقالت السلطات الكازاخستانية في بيان، اليوم الثلاثاء، "تم اعتقال منذ بداية عملية مكافحة الإرهاب، 2748 مشاركا في أعمال غير قانونية ونهب وجرائم أخرى. وتم ضبط 131 قطعة سلاح ناري و4179 قطعة ذخيرة".وكانت كازاخستان شهدت، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدام عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن، وقتلوا عددا منهم، وسطوا على المراكز التجارية والبنوك وغيرها، لاسيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.هذا وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقرا".الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أكد يوم أول أمس السبت، أن جميع قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة ستغادر كازاخستان بحلول 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/لوكاشينكو-قوات-حفظ-السلام-أجهضت-الثورة-الملونة-في-كازاخستان-1056223441.html
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كازاخستان

اعتقال أكثر من 2.7 ألف شخص في مدينة ألما آتا الكازاخستانية

04:31 GMT 18.01.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
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اعتقلت الشرطة في مدينة ألما آتا الكازاخستانية، أكثر من 2.7 ألف شخص منذ اندلاع أعمال الشغب.
موسكو - سبوتنيك. وقالت السلطات الكازاخستانية في بيان، اليوم الثلاثاء، "تم اعتقال منذ بداية عملية مكافحة الإرهاب، 2748 مشاركا في أعمال غير قانونية ونهب وجرائم أخرى. وتم ضبط 131 قطعة سلاح ناري و4179 قطعة ذخيرة".
وكانت كازاخستان شهدت، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدام عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن، وقتلوا عددا منهم، وسطوا على المراكز التجارية والبنوك وغيرها، لاسيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.
تدريبات الأخوة الدائمة 2020، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل لوسفيدو بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
لوكاشينكو: قوات حفظ السلام أجهضت الثورة الملونة في كازاخستان
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هذا وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقرا".
الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أكد يوم أول أمس السبت، أن جميع قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة ستغادر كازاخستان بحلول 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
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